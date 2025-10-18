«Иноагент с надбавкой за Отечество»: Вика Цыганова возмущена пенсией Макаревича*
Вика Цыганова прокомментировала доходы Андрея Макаревича* в России
Певица Вика Цыганова в своём личном блоге прокомментировала информацию о доходах Андрея Макаревича* в России.
Цыганова отметила, что музыкант, который проживает в Израиле, продолжает получать доход от концертной деятельности и российскую пенсию.
Артистка привела информацию о размере пенсии Макаревича*, куда входят доплаты за звание народного артиста РФ и за государственную награду.
«Иноагент получает надбавку к пенсии за «За заслуги перед Отечеством»... звучит как анекдот. А где его Отечество-то? Своей Родиной Макаревич* называет Израиль и открыто поддерживает израильскую армию. К России и русским людям этот человек испытывает неприязнь и омерзение. Мы, по его мнению, «воняем». И ему ежемесячно выделяются деньги из бюджета России», — отметила Виктория.Цыганова призвала обратить внимание на этот вопрос.