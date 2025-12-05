Рената Литвинова поразила фанатов новым образом и необычным головным убором с перьями

05 декабря 2025, 04:47

Рената Литвинова (Фото: Instagram* @renatalitvinovaofficiall)

Российская актриса и режиссер Рената Литвинова активно ведет свой личный блог и время от времени удивляет поклонников новыми образами. В своей последней публикации звезда представила «новогодний лук».





Звезда, проживающая за пределами России с 2022 года, поделилась с фанатами коротким видео. В нем она позирует перед камерой в сияющем черном платье с глубоким декольте. Особенно выделяется высокий головной убор с перьями, который дополнил праздничный наряд.





«Новогодний лук — вариант New Year’s look — option 1», — уточнила Литвинова.