Рената Литвинова поразила фанатов новым образом и необычным головным убором с перьями
Российская актриса и режиссер Рената Литвинова активно ведет свой личный блог и время от времени удивляет поклонников новыми образами. В своей последней публикации звезда представила «новогодний лук».
Звезда, проживающая за пределами России с 2022 года, поделилась с фанатами коротким видео. В нем она позирует перед камерой в сияющем черном платье с глубоким декольте. Особенно выделяется высокий головной убор с перьями, который дополнил праздничный наряд.
«Новогодний лук — вариант New Year’s look — option 1», — уточнила Литвинова.Публикация вызвала положительную реакцию.
Поклонники в комментариях восхищались образом актрисы, отмечая ее умение выглядеть свежо и эффектно. Многие пользователи также выразили шутливое удивление, что звезда практически не меняется с возрастом, и похвалили ее умение следить за собой.
Рената Литвинова ранее говорила о том, как поддерживает стройность и ухоженный вид. Она иронично призналась, что порой прибегает к настоящему «самоистязанию», чтобы заботиться о себе.