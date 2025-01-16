Инсценировал смерть из-за ненависти к русским? Куда исчез ведущий шоу «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров

Долгое время судьба известного телеведущего программы «Мир наизнанку» Дмитрия Комарова оставалась загадкой для российских зрителей. Популярный автор и ведущий, который когда-то завоевал любовь миллионов, внезапно исчез с экранов, а вокруг его имени начали ходить самые невероятные слухи. Куда исчез ​Комаров и как он живёт сейчас ​расскажет «Радио 1».