Инсценировал смерть из-за ненависти к русским? Куда исчез ведущий шоу «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров

Журналист Дмитрий Комаров (фото: социальные сети)
Долгое время судьба известного телеведущего программы «Мир наизнанку» Дмитрия Комарова оставалась загадкой для российских зрителей. Популярный автор и ведущий, который когда-то завоевал любовь миллионов, внезапно исчез с экранов, а вокруг его имени начали ходить самые невероятные слухи. Куда исчез Комаров и как он живёт сейчас расскажет «Радио 1».
Погиб на СВО
Одни утверждали, что Комаров, известный своими опасными путешествиями, стал жертвой каннибалов в Африке. Другие уверяли, что уроженец Украины превратил своё шоу в проект, поддерживающий ВСУ.
Ситуацию прояснил шоумен Анатолий Анатолич, близкий друг Комарова. В одной из публикаций в социальных сетях он неожиданно раскрыл, что телеведущий вовсе не погиб и не прекратил свою деятельность. По его словам, Дмитрий Комаров сознательно отошёл от российской аудитории, направив все усилия на проекты, которые теперь ориентированы исключительно на украинского зрителя.
«С моим хорошим другом, с которым мы очень редко видимся. Люблю Диму, дружить с ним сложно, потому что он трудоголик-интроверт, но кто сказал, что по-настоящему успешные люди могут быть другими. Сейчас он тоже много работает, но у него все нормально», — написал он.
Уже два года о телеведущем Дмитрии Комарове на русском языке практически ничего не слышно. Зрители продолжают задаваться вопросом, что случилось с автором популярной программы «Мир наизнанку» после начала СВО.
В Сети появляются отрывочные сведения о том, что Комаров отправился на фронт и даже побывал на передовой. Одновременно распространялись слухи о его гибели. Сообщается, что телеведущий якобы погиб в ходе боевых действий.
Журналист Дмитрий Комаров (фото: социальные сети)
Чуть не умер во время путешествий
Программа «Мир наизнанку» Дмитрия Комарова впервые вышла в эфир 11 лет назад. Ради создания эффектных кадров и захватывающих сюжетов он был готов рисковать жизнью.
Однако с началом специальной военной операции на Украине жизнь Дмитрия Комарова изменилась. Телеведущий встал на сторону ВСУ, отказавшись от прежнего имиджа исследователя и создателя мирных программ о путешествиях. Его социальные сети заполнились призывами поддерживать украинских боевиков и критикой российских военных.
«Я уверен, уже сейчас многие чувствуют последствия. Вам придется разгребать то, что устроило правительство. От вас отвернулся весь мир и вы становитесь изгоями. Каждый будет отвечать по делам его, вот увидите, вот увидите», — написал Комаров.
Вскоре после этого заявления телеведущий пропал из поля зрения. Исчезновение Комарова породило волну слухов о его судьбе. Некоторые были уверены, что он погиб, другие полагали, что пропажа ведущего была связана с пагубными привычками.
Журналист Дмитрий Комаров (фото: социальные сети)
Слухи о гибели Дмитрия, вероятно, возникли из-за его опасных путешествий, которые многократно подвергали его жизни риску. Один из таких инцидентов произошёл в 2016 году, когда самолёт, на котором журналист с оператором должны были лететь в Непал, разбился. Однако они в последний момент поменяли билеты и не попали на злополучный рейс, что позднее стало основой для заголовков, в которых утверждалось, что ведущий «чуть не погиб в одном из путешествий».
Другой опасный случай случился в Папуа-Новой Гвинее, где Комаров искал племя людоедов, ранее подозреваемое в убийстве правнука миллиардера Майкла Рокфеллера. Во время съемок переводчик племени, недовольный гонораром, угрожал ведущему луком и стрелами. Конфликт удалось уладить с помощью местного гида.
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Личная жизнь Дмитрия Комарова
В последнее время в социальных сетях активно обсуждают возможный развод Дмитрия Комарова. Причиной разлада между супругами называют трудности в личной жизни и карьерные проблемы телеведущего.
Комаров, женатый на «Мисс Украина» 2016 года, давно не публиковал совместных фотографий с женой. Последний снимок с возлюбленной размещён в 2021 году. Эти факты породили слухи о возможном расставании пары.
Журналист Дмитрий Комаров с женой (фото: социальные сети)
Карьера журналиста
Дмитрий Комаров всегда мечтал стать журналистом. Уже в 12 лет он опубликовал свою статью в школьной газете.
После окончания школы он продолжил развивать свой творческий путь в одном из крупнейших российских еженедельных изданий, где начал работать над различными проектами.
Со временем Комаров перешел на телевидение. На собственные средства он создал программу «Мир наизнанку», которая с первых выпусков привлекла внимание зрителей. Вся съемочная команда состояла лишь из самого Комарова и оператора.
Для создания захватывающих сюжетов телеведущий не боялся рисковать своей жизнью и был готов на самые экстремальные поступки. Он залезал в пасть тигру, прыгал с тарзанки без страховки и общался с племенем людоедов, стремясь показать зрителям самые яркие и опасные моменты путешествий.
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