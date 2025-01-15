«Промыли мозги»: почему сына Маршала не взяли на СВО и в чем родная дочь винит отца после отъезда в США

Александр Маршал и его сын Артем Миньков (Фото: РИА Новости/ Кристина Кормилицына)
Псевдоним «маршал»
Александр Маршал (Фото: соцсети)
Александр Маршал (настоящая фамилия — Миньков) родился 7 июня 1957 года в станице Кореновская Краснодарского края в семье военного летчика Виталия Павловича и врача-стоматолога Людмилы Ивановны. Александра с детства влекло к музыке. Он окончил музыкальную школу по классу фортепиано и самостоятельно научился играть на гитаре. В возрасте 15 лет он основал свою первую группу под названием «Степняки».
В 1974 году Александр поступил в Ставропольское военное училище. По примеру отца мальчик решил связать свою жизнь с авиацией и выбрал специальность штурмана. Однако спустя некоторое время он осознал, что профессия лётчика ему не подходит. В военном училище певец провёл всего два года, но именно там Александр получил прозвище «Маршал», которое впоследствии стало его сценическим псевдонимом. После училища Маршал год служил в армии, был матросом и механиком в Крыму, а потом решил серьезно заняться музыкой.
«Я с 1974 по 1977 год служил в рядах Вооруженных сил СССР. А бывших не бывает. Я же давал присягу этой Родине, поэтому я считаю, что по-другому просто мыслить не могу», — поделился с изданием «Слово и Дело» певец.
Жизнь в Америке
Александр Маршал с участниками группы «Парк Горького» (Фото: соцсети)
В 1980 году Александр Маршал обосновался в столице. Именно там он познакомился с музыкантом и продюсером Стасом Наминым, который стал его наставником в мире рок-музыки. В 1987 году Маршал присоединился к группе «Парк Горького», став их басистом. В тот же период коллектив отправился в США, где Маршал провёл десять лет своей жизни.
«Мы увидели, что простые американцы живут совсем не так роскошно, как нам виделось это из Москвы. Мы побывали в таких местах США, в которых я вообще не понимал, как можно жить. В общем, пропаганда, несомненно, сделала тогда свое дело. Я немного расстроился, когда увидел реальность. А с другой стороны, я понял, что все люди, я имею в виду не кучку политиков, которые вершат наши судьбы, а обычные люди на планете Земля, одинаковые и живут примерно в равных условиях», — сказал Маршал корреспондентам aif.ru.В Россию Александр Маршал вернулся в 1997 году, а через год начал сольную карьеру певца.
Личная жизнь
Александр Маршал (Фото: РИА Новости/ Григорий Сысоев)
Присоединившись к группе «Парк Горького», он также решил создать семью. Но брак был не долгим и когда жена начала слишком активно интересоваться жизнью своего супруга, он решил уйти от неё.
Второй женой певца стала Наталья Курко. Она подарила ему дочь Полину. Но и этот брак длился не долго из-за жизни на 2 страны. Сложилось так, что Александр по итогу вернулся в Россию, а вот его жена с дочерью уехали жить в Лос-Анджелес. После начала спецоперации России на Украине отношения с дочерью и вовсе разладились. Звездный родитель уверен, что Полине в Америке «промыли мозги». Девушка осуждает действия России, а вместе с тем и собственного отца.
Третьей супругой Маршала стала еще одна Наталья. Знакомство этой пары произошло во время того самого тура, когда группа «Парк Горького» выступала на одной сцене с Scorpions, которые гастролировали тогда в Советском Союзе. Молодая жена переехала к Александру в Америку. В Лос-Анджелесе в 1997 году у них родился сын Артём. Этот брак певца продлился 20 лет и тоже закончился разводом.
Александр Маршал и его сын Артем Миньков (Фото: соцсети)
Сын Артем во многом поддерживает отца. Юноша проходил службу в рядах Вооружённых сил, а именно в 22-й бригаде специального назначения Главного разведывательного управления, а после занялся творчеством. Взяв псевдоним TRILLA, он начал выступать со своими песнями. С момента начала специальной военной операции он хотел присоединиться к Вооружённым силам Российской Федерации, но из-за травмы колена ему отказали в приёме в качестве добровольца.
Артист оказывает всевозможную поддержку тем, кто стоит на страже безопасности нашей страны. Александр Маршал уже давно сотрудничает с агитационными группами, которые выступают с концертами в воинских частях. На выступления он берет и сына.
«Если будет нужно, пойду. Если моя категория Б, В будет нужна российской армии, буду в первых рядах», — обратился Артем к бойцам на одном из концертов.
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