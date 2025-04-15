Поздний сын и внебрачная дочь: как доктор Мясников спасал жену от алкоголизма и просил сделать аборт

Александр Мясников (Фото: Инстаграм* @alexander_myasnikov1)
Публика знает Александра Мясникова как врача-терапевта и кардиолога, а еще известного телеведущего и общественного активиста. К советам популярного доктора, связанным с вопросами здоровья, прислушиваются миллионы людей. Однако не меньший интерес вызывает и его личная жизнь. Внебрачная дочь, алкоголизм жены и измены Мясникова — в материале «Радио 1».
Первая жена Александра МясниковаЕще будучи юношей, Мясников познакомился с девушкой Инной и вскоре влюбился в нее. Инна не имела непосредственного отношения к медицине, и получила высшее образование в историко-архивном институте. Пара быстро поженилась. Однако их союз просуществовал недолго и все закончилось разводом. Александр не любит обсуждать свою первую супругу в интервью, замечая что уже забыл детали той давней, но романтической истории.
Второй брак Мясникова и рождение сынаВо время одного общественного мероприятия доктор познакомился со своей второй женой Натальей. Тогда они оба были несвободны, но с первых минут общения осознали, что не хотят жить друг без друга. С мероприятия Александр и Наталья ушли вместе. Мясников делился, что в тот вечер он почувствовал «химию любви». Однако ему предстояло серьезно поговорить со спутником Натальи. В итоге девушка оставила состоятельного стоматолога ради молодого аспиранта с небольшим доходом и вышла за него замуж.
Новая жена помогла Александру решиться подстричь свои длинные волосы, которые носил долгие годы.
Александр Мясников с женой и сыном (Фото: Инстаграм* @alexander_myasnikov1)
После росписи в ЗАГСе Мясников подрабатывал водителем такси, а потом трудился в Африке, Франции и США. Его супруга всегда была с ним во всех его загранпоездках.
Возлюбленные всегда мечтали о наследниках, но постоянные карьерные повороты Александра не оставляли времени для рассуждений о будущем и появлении детей. Наталья забеременела, когда ей уже было под сорок. Доктор Мясников предложил ей избавиться от малыша, объясняя это тем, что они столкнутся с трудностями. Но женщина не согласилась на аборт. В итоге в 1994 году супруги стали родителями сына Леонида, который продолжил дело отца.
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Испытания судьбыСупружеская жизнь Мясниковых не всегда была гладкой. Так, на программе «Судьба человека» Александр признался, что его жена страдала алкоголизмом. Тогда они жили в США, а доктору приходилось работать без выходных для обеспечения семьи. Он не сразу заметил изменения в поведении любимой, которая тщательно скрывала от него свою зависимость. Когда Мясников осознал серьезность положения, все его попытки исправить ее не приводили ни к каким результатам. Однако Наталья сама решила оставить свои пристрастия к алкоголю.
Александр Мясников откровенничал, что считает свою жену подарком судьбы. Еще доктор раскрыл тайну о событиях, связанных с его женой Натальей, которые не поддаются простому объяснению. Однажды после пребывания в тибетском храме Наталья излечилась от тяжелого заболевания. Когда Мясников и его коллеги увидели, что трофические язвы на ногах женщины, которые не поддавались никакому лечению, исчезли за ночь, они были шокированы.
Александр Мясников (Фото: Инстаграм* @alexander_myasnikov1)
После переезда из Штатов обратно в Москву, Александр решил, что не способен и дальше выдерживать напряженный ритм работы и захотел создать свою частную клинику. Он преуспел и в построении карьеры на телевидении. Через некоторое время жена и сын Мясникова уехали во Францию для получения Леонидом там образования. Доктор Мясников при этом постоянно жил и работал в России, а к семье летал заграницу.
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Внебрачная дочь МясниковаВ одном из своих интервью Мясников признался, что у него есть внебрачная дочь. Полина младше его старшего сына Леонида на девять лет. Александр отмечал, что «чем больше детей, тем лучше», и в тот момент он даже не мог подумать о том, чтобы отказаться от малышки. По словам телеведущего, жена рассудительно и мудро приняла эту новость, не создавая крупных скандалов из-за измены.
Дочь Александра Мясникова Полина (Фото: Инстаграм* @alexander_myasnikov1)
Вопрос о расставании между супругами ни разу не возникал, так как они вместе понимали, что не могут друг без друга. Доктор Мясников предпочитает не раскрывать подробности той пикантной истории, но говорит, что в жизни каждого человека есть различные обстоятельства и никто не должен судить за оплошности. Александр делился, что его дети знакомы друг с другом и даже поддерживают близкие отношения.
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