Ирина Горбачева снялась на помойке в откровенном образе — фото
Российская актриса театра и кино Ирина Горбачева, известная также по работам в дубляже, представила неожиданный рекламный образ для косметического бренда Superbanka. Об этом стало известно из соцсетей знаменитости.
38-летняя звезда появилась на кадрах, снятых на фоне мусорного бака — соответствующий ролик опубликовали в ее аккаунте в Instagram*. Для съемок артистка выбрала смелый ансамбль: бежевые брюки свободного силуэта, полупрозрачный топ-бюстье в тон и темную обувь на плоском ходу.
Дополнительным акцентом образа стала мерцающая накидка с декоративной бахромой. Завершающим штрихом выступила укладка с эффектом влажных волос, гладко зачесанных назад.
Ранее Ирина Горбачёва впервые показала новую квартиру. Подробности — в нашем материале.
Читайте также: *Запрещен в РФ