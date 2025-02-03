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Вдова Левкина раскрыла его последние слова перед смертью

Левкин перед смертью жаловался на недомогание
Владимир и Марина Левкины (Фото соцсети)

Владимир и Марина Левкины (Фото соцсети)

Вдова певца Владимира Левкина Марина раскрыла его последние слова. Как уточняет Starhit, мужчина жаловался на недомогание.
«Я так устал, все нормально. Я очень хочу пить. Тут капельница, все мои хорошие, я тебя люблю. Тяжело говорить, позже созвонимся. Я еще сплю здесь», — приводит издание слова исполнителя.
Журналисты добавили, Марина, как и Владимир, не думала, что этот звонок станет последним. Пара была уверена, что звезда сцены скоро выздоровеет и окажется дома.



Перед этим звезда телепроекта «Дом-2» Ирина Пинчук рассказала о своем состоянии после проведенной операции. Женщина обратилась к подписчикам в социальных сетях. Подробности в нашем материале.

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