«Искренне благодарю»: Актриса Анна Чиповская впервые вышла на связь после смерти матери

05 февраля 2026, 19:08

Актриса Анна Чиповская впервые вышла на связь после смерти матери

Анна Чиповская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Ольга Чиповская скончалась 4 февраля у себя дома в Москве. Ей было 67 лет. Сегодня на связь вышла её дочь.





Анна Чиповская сообщила в личном блоге, что похороны матери состоятся в ближайший понедельник, 9 февраля. Она единственный ребенок заслуженной артистки и джазового музыканта Бориса Фрумкина.



