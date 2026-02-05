«Искренне благодарю»: Актриса Анна Чиповская впервые вышла на связь после смерти матери
Актриса Анна Чиповская впервые вышла на связь после смерти матери
Ольга Чиповская скончалась 4 февраля у себя дома в Москве. Ей было 67 лет. Сегодня на связь вышла её дочь.
Анна Чиповская сообщила в личном блоге, что похороны матери состоятся в ближайший понедельник, 9 февраля. Она единственный ребенок заслуженной артистки и джазового музыканта Бориса Фрумкина.
«Я искренне благодарю всех за теплые слова и поддержку», — написала знаменитость.Анна пошла по стопам матери и тоже стала востребованной актрисой. В её фильмографии уже около 70 проектов — фильмов и сериалов.