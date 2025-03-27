Истощен и лечится в Нью-Йорке: Левон Оганезов изменился до неузнаваемости из-за болезни

27 марта одной из самых узнаваемых певиц российской эстрады Полине Гагариной исполняется 38 лет. Уже почти два десятилетия она остаётся на вершине музыкального Олимпа, поражая зрителей своим мощным голосом, энергетикой и умением перевоплощаться. «Радио 1» расскажет, как складывалась её карьера и личная жизнь.