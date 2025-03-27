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Истощен и лечится в Нью-Йорке: Левон Оганезов изменился до неузнаваемости из-за болезни

Левон Оганезов (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Левон Оганезов (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Пианист Левон Оганезов недавно предстал перед зрителями в непривычном виде. Его появление по видеосвязи из Нью-Йорка в программе Андрея Малахова «Прямой эфир» стало настоящим шоком для многих: вместо привычного бодрого артиста — изможденный человек с усталыми чертами лица.
Подробности о состоянии Левона Оганезова — в материале «Радио 1».

Что стало с Левоном Оганезовым


Программа Малахова была посвящена памяти Ларисы Голубкиной, с которой Оганезов дружил и выступал долгие годы.
«Лариса была человеком, который всегда знал, что делать на сцене. Её понимание театра — это было что-то невероятное», — с теплотой вспоминал коллегу Оганезов.

Внимание публики приковали не только слова пианиста, а его внешность. Многие привыкли видеть Оганезова мужчиной в теле, с живой мимикой и заразительной улыбкой, однако на экране появился совсем другой человек. Сильно похудевший, с осунувшимся лицом и потухшим взглядом.

Левон Оганезов (Фото: кадр из передачи «Прямой эфир» с Андреем Малаховым)

Стоит отметить, что музыкант тяжело болен. В 2018 году он приходил на программу к Елене Малышевой «Жить здорово!», где откровенно рассказал о проблемах с поясницей. Через три года стало известно, что Левон тяжело перенес коронавирус. По словам пианиста, болезнь выбила его из колеи.

Жизнь Оганезова после ковида


После болезни Левон Саркисович ушел в тень, но не бросил музыку.

«Сижу на самоизоляции. Но так как артист я пока ещё действующий, занимаюсь на рояле, чтобы руки не были вялыми. Читаю с листа клавиры», — говорил музыкант.

Появление Оганезова из Нью-Йорке по видеосвязи не стало неожиданностью для тех, кто следил за его жизнью. Он и раньше бывал там на гастролях и в гостях у семьи. Ещё в 2017 году в интервью журналу «Афиша» он упоминал о планах сыграть концерты в Майами, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе с певицей Светланой Портнянской.

Вскоре Оганезов окончательно переехал в Соединенные Штаты, где живут его дочери Мария и Дарья. Пианист рассказывал в одном из интервью, что Мария занимается организацией концертов и фестивалей, а Дарья преподает в университете. Внучки мэтра тоже тянутся к музыке.

Согласно информации СМИ, в Нью-Йорке композитор проходит лечение.

Юбилей Оганезова в декабре: будет ли праздник?


25 декабря 2025 года Левону Оганезову исполнится 85 лет. В настоящее время нет никаких новостей о грядущих концертах или торжествах, посвященных юбилею.

Ранее музыкант отмечал дни рождения с большим размахом. Например, к 75-летию Оганезов выступал с сольными концертами, а в 2020-м, несмотря на пандемию, выходил на связь с поклонниками.

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Переехала в Грецию, дважды развелась и похудела на 30 килограмм: Полине Гагариной 38 лет, как живет певица
27 марта 2025, 17:09

Полина Гагарина (фото: Instagram* / @gagara1987)

27 марта одной из самых узнаваемых певиц российской эстрады Полине Гагариной исполняется 38 лет. Уже почти два десятилетия она остаётся на вершине музыкального Олимпа, поражая зрителей своим мощным голосом, энергетикой и умением перевоплощаться. «Радио 1» расскажет, как складывалась её карьера и личная жизнь.

Детство и юность Полины Гагариной: между Грецией и Россией


Будущая певица родилась 27 марта 1987 года в Москве в семье врача Сергея Гагарина и танцовщицы Екатерины Мучкаевой. Когда девочке было всего четыре года, её мама получила приглашение на работу в Греции. Полина вместе с ней отправилась за границу, где провела три года. Именно в Греции она пошла в первый класс.

В 1993 году отец будущей звезды скончался. После его смерти бабушка Полины забрала ее в Саратов. Там девочка начала заниматься музыкой: поступила в музыкальную школу, играла на фортепиано и пела.

Полина Гагарина (фото: Instagram* / @gagara1987)

Когда Полине исполнилось десять, умерла и бабушка. После этого мама вернулась в Россию, и они с Полиной обосновались в Москве.

Начало пути: от музыкального училища до «Фабрики звёзд»


После школы Полина выбрала творческий путь. Она поступила в Государственное музыкальное училище эстрадно-джазового искусства. Педагоги уже тогда отмечали её трудолюбие, сильный голос и целеустремлённость. Именно одна из преподавательниц подсказала Полине попробовать себя в новом телепроекте — «Фабрика звёзд».

В 2003 году Полина прошла кастинг и стала участницей второго сезона «Фабрики». Гагарина не просто приняла участие в программе, но и победила. Это стало её первым шагом к большой сцене.

Полина Гагарина и участие в конкурсе «Евровидение»


Среди главных хитов Гагариной — «Попроси у облаков», «Спектакль окончен», «Обезоружена», «Драмы больше нет», «Колыбельная» и многие другие. По данным «Комсомольской правды», в 2023 году Гагарина заработала почти 215 миллионов рублей.

В 2015 Полина представляла Россию на «Евровидении» в Вене. По результатам голосования зрителей Гагарина заняла второе место. В том же году она стала наставником шоу «Голос». Это был новый этап: теперь она делилась опытом, вдохновляла, подталкивала других артистов к их вершинам.

Полина Гагарина (фото: Instagram* / @gagara1987)

В интервью Полина признавалась, что всегда мечтала блистать на сцене, и именно вера в себя и неустанный труд помогли ей добиться успеха.

Актерская карьера Полины Гагаригой


Впрочем, музыкальными амбициями её творческая натура не ограничилась. Гагарина получила и актёрское образование — она окончила школу-студию МХАТ.

В 2024 году на экраны вышли два крупных проекта с её участием. В сериале «Красные линии» (18 ), который стал предысторией к популярному проекту «Бывшие», Гагарина сыграла писательницу, мечтающую о славе и свободе от мужа-тирана.

Вторым проектом стала сказка «Летучий корабль» (6 ), где Полина перевоплотилась в добрую волшебницу Леди Джейн. Артистка признавалась, что ей было особенно приятно сыграть персонажа, который поддерживает других, помогает преодолевать трудности и вселяет надежду.

Личная жизнь Полины Гагариной: два брака и материнство


Полина Гагарина была замужем дважды. Её первым мужем стал актёр Пётр Кислов. В этом браке у них родился сын Андрей, которому сейчас уже 16 лет. Союз продлился три года и завершился разводом в 2010 году.

Несмотря на расставание, Гагарина и Кислов сохранили тёплые отношения и вместе занимаются воспитанием сына. По словам Петра, причиной расставания стали молодость, вспыльчивость и постоянные ссоры, которые пара не хотела демонстрировать ребёнку.

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Второй супруг Гагариной — фотограф Дмитрий Исхаков. Их брак длился с 2014 по 2021 год. В 2017 году у пары родилась дочь по имени Мия. Позже Исхаков признался, что со временем между ними начали расходиться взгляды на жизнь. Кроме того, он чувствовал, что слишком растворился в Полине и её карьере.

Развод мог пройти без скандалов — долгое время никто и не подозревал, что супруги больше не живут вместе. Ни Гагарина, ни Исхаков не комментировали публично причины расставания. Однако после развода всплыли первые разногласия — Дмитрий запретил Полине вывозить дочь за границу. Его возмутило, что певица не предупредила его о планах на новогодние каникулы.

Особенно его разозлило присутствие в этих планах некоего «друга» Гагариной, которого он не хотел бы видеть рядом с дочерью.

«Во-вторых, и это очень важно: слухи ходят разные, и я опасаюсь, что в поездке их собирается сопровождать человек, статус которого мне совершенно не ясен. А вы бы отпустили своего маленького ребенка с совершенно посторонним человеком?» — возмутился Исхаков.

При этом общественность не поддержала Исхакова — ему напомнили, что когда-то он сам ездил в отпуск с сыном Полины от первого брака.

Полина Гагарина с детьми (фото: Instagram* / @gagara1987)

Как Гагарина похудела на 30 килограмм


Интересно, что после рождения каждого из детей Полина сильно набирала вес — около 30 килограммов. Она объясняла это «гормональным голодом» и постоянным желанием есть. Певица перепробовала много диет, но в итоге пришла к своему режиму — пропускать завтрак и начинать день с обеда.

Хотя Гагарина любит чипсы, бургеры и картошку фри, она старается компенсировать такие вольности строгим питанием в следующие дни. Каждый день она носит с собой контейнеры с едой, которые готовит специально нанятый повар.

Кроме того, Полина регулярно занимается спортом и ведёт активный образ жизни.

Полина Гагарина (фото: Instagram* / @gagara1987)

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#артист
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«Я называла его Ярослав Победоносный»: SHAMAN провел урок музыки в родной школе
StarHit: SHAMAN провел урок музыки в родной школе
27 марта 2025, 16:54

Ярослав Дронов (Фото:Telegram/shaman_channel)

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) провел музыкальный урок в своей родной новомосковской школе в Тульской области. Издание StarHit пообщалось с учительницей артиста.
«Я называла его Ярослав Победоносный, потому что он часто выигрывал в конкурсах, в том числе во всероссийских. В детстве наш будущий артист не был настолько эмоционально раскрепощен, как сейчас», — рассказала преподаватель Вера Власова.
По ее словам, исполнитель никогда не боялся задавать вопросы, если было что-то непонятно и не скрывал своего желания выступать на сцене. Конечно же, никто не предполагал, что юноша станет настолько популярным. Ярослав, зайдя в школу, сразу увидел знакомый рояль.

«О, на нем я играл. До сих пор работает?» — спросил Дронов.

«Да, он же немецкий, хороший», — ответила Вера Федоровна.
Затем музыкант рассказал детям о важности музыки и спел с ними патриотические песни. Особенно Дронова поразило, что его песня «Встанем» до сих пор популярна. SHAMAN пообещал вернуться в школу без камер и самостоятельно провести урок, а его возлюбленная Екатерина Мизулина назвала Новомосковск лучшим.

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«Пусть ты жмот, но веди себя прилично»: Миронов призвал лишить Депардье гражданства РФ
Миронов призвал лишить Депардье гражданства РФ
27 марта 2025, 16:35

Жерар Депардье (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Депутат Госдумы Сергей Миронов призвал лишить российского гражданства французского актера Жерара Депардье. Парламентария цитирует телеграм-канал «Кровавая барыня».
«Не секрет, что к нам этот месье рванул, когда во Франции решили ввести сверхналоги на богачей. Ладно, пусть ты жмот, но веди себя прилично, уважай страну, в которой к тебе душевно отнеслись», — произнес Миронов.
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Следователь по делу Ефремова заявил, что тот сотрудничал со следствием
27 марта 2025, 16:20

Михаил Ефремов (Фото: Пресс-служба Мосгорсуда)

Актер Михаил Ефремов сотрудничал со следствием, заявил в беседе с aif.ru следователь по его делу Алексей Мишуров.
«В целом Михаил Олегович произвел на меня положительное впечатление, как человек. Об этом я говорил ранее. Он абсолютно нормальный человек, который оказался в такой сложной для него ситуации», — прокомментировал Мишуров.
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Аллу Пугачеву вырезали из фильма «Ледокол»
27 марта 2025, 15:49

Алла Пугачева (Фото: Instagram*/alla_orfey)

Аллу Пугачеву вырезали из фильма «Ледокол». В сети распространяются кадры телеканала «Дом кино», на которых изображение исполнительницы на календаре замазано.
После начала спецоперации на Украине Пугачева осудила действия российских властей, а также оскорбила соотечественников. Супруга примадонны внесли в список иноагентов, однако сама она пока что в нем не значится. СМИ писали, что в Израиле, где проживает певица, ее особо никто не знает.

Так жена одного из чиновников страны рассказывала, что исполнительница пришла в кафе, где не было свободных мест. В результате Пугачева устроила скандал, однако участники происходящего, по словам жены чиновника, не поняли звезду.

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