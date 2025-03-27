Истощен и лечится в Нью-Йорке: Левон Оганезов изменился до неузнаваемости из-за болезни

Левон Оганезов (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)
Пианист Левон Оганезов недавно предстал перед зрителями в непривычном виде. Его появление по видеосвязи из Нью-Йорка в программе Андрея Малахова «Прямой эфир» стало настоящим шоком для многих: вместо привычного бодрого артиста — изможденный человек с усталыми чертами лица.
Подробности о состоянии Левона Оганезова — в материале «Радио 1».
Программа Малахова была посвящена памяти Ларисы Голубкиной, с которой Оганезов дружил и выступал долгие годы.
Внимание публики приковали не только слова пианиста, а его внешность. Многие привыкли видеть Оганезова мужчиной в теле, с живой мимикой и заразительной улыбкой, однако на экране появился совсем другой человек. Сильно похудевший, с осунувшимся лицом и потухшим взглядом.
Стоит отметить, что музыкант тяжело болен. В 2018 году он приходил на программу к Елене Малышевой «Жить здорово!», где откровенно рассказал о проблемах с поясницей. Через три года стало известно, что Левон тяжело перенес коронавирус. По словам пианиста, болезнь выбила его из колеи.
После болезни Левон Саркисович ушел в тень, но не бросил музыку.
Появление Оганезова из Нью-Йорке по видеосвязи не стало неожиданностью для тех, кто следил за его жизнью. Он и раньше бывал там на гастролях и в гостях у семьи. Ещё в 2017 году в интервью журналу «Афиша» он упоминал о планах сыграть концерты в Майами, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе с певицей Светланой Портнянской.
Вскоре Оганезов окончательно переехал в Соединенные Штаты, где живут его дочери Мария и Дарья. Пианист рассказывал в одном из интервью, что Мария занимается организацией концертов и фестивалей, а Дарья преподает в университете. Внучки мэтра тоже тянутся к музыке.
Согласно информации СМИ, в Нью-Йорке композитор проходит лечение.
25 декабря 2025 года Левону Оганезову исполнится 85 лет. В настоящее время нет никаких новостей о грядущих концертах или торжествах, посвященных юбилею.
Ранее музыкант отмечал дни рождения с большим размахом. Например, к 75-летию Оганезов выступал с сольными концертами, а в 2020-м, несмотря на пандемию, выходил на связь с поклонниками.
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Что стало с Левоном Оганезовым
Программа Малахова была посвящена памяти Ларисы Голубкиной, с которой Оганезов дружил и выступал долгие годы.
«Лариса была человеком, который всегда знал, что делать на сцене. Её понимание театра — это было что-то невероятное», — с теплотой вспоминал коллегу Оганезов.
Внимание публики приковали не только слова пианиста, а его внешность. Многие привыкли видеть Оганезова мужчиной в теле, с живой мимикой и заразительной улыбкой, однако на экране появился совсем другой человек. Сильно похудевший, с осунувшимся лицом и потухшим взглядом.
Левон Оганезов (Фото: кадр из передачи «Прямой эфир» с Андреем Малаховым)
Стоит отметить, что музыкант тяжело болен. В 2018 году он приходил на программу к Елене Малышевой «Жить здорово!», где откровенно рассказал о проблемах с поясницей. Через три года стало известно, что Левон тяжело перенес коронавирус. По словам пианиста, болезнь выбила его из колеи.
Жизнь Оганезова после ковида
После болезни Левон Саркисович ушел в тень, но не бросил музыку.
«Сижу на самоизоляции. Но так как артист я пока ещё действующий, занимаюсь на рояле, чтобы руки не были вялыми. Читаю с листа клавиры», — говорил музыкант.
Появление Оганезова из Нью-Йорке по видеосвязи не стало неожиданностью для тех, кто следил за его жизнью. Он и раньше бывал там на гастролях и в гостях у семьи. Ещё в 2017 году в интервью журналу «Афиша» он упоминал о планах сыграть концерты в Майами, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе с певицей Светланой Портнянской.
Вскоре Оганезов окончательно переехал в Соединенные Штаты, где живут его дочери Мария и Дарья. Пианист рассказывал в одном из интервью, что Мария занимается организацией концертов и фестивалей, а Дарья преподает в университете. Внучки мэтра тоже тянутся к музыке.
Согласно информации СМИ, в Нью-Йорке композитор проходит лечение.
Юбилей Оганезова в декабре: будет ли праздник?
25 декабря 2025 года Левону Оганезову исполнится 85 лет. В настоящее время нет никаких новостей о грядущих концертах или торжествах, посвященных юбилею.
Ранее музыкант отмечал дни рождения с большим размахом. Например, к 75-летию Оганезов выступал с сольными концертами, а в 2020-м, несмотря на пандемию, выходил на связь с поклонниками.
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Екатерина Коршунова