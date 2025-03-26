«Компенсация бедности»: Психолог прокомментировала болезнь Меньшикова, которую он публично раскрыл

Олег Меньшиков (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)
Актёр Олег Меньшиков публично опроверг слухи о том, что он неизлечимо болен. Но признался, что у него действительно есть болезнь — шопоголизм.
Практикующий психолог, кандидат культурологии Елена Лосева в беседе с «Радио 1» заявила, что в международном классификаторе болезней шопоголизма нет, однако проблема реальна, раз она существует.
По ее словам, процесс покупок, как и игр в компьютере, затягивает, и, чтобы затормозить, нужно проявить усилие.
Читайте также:
«А сплетник гордый, как овца»: Олег Меньшиков записал видео после новостей о диагностированной онкологии
«Чушь!»: агент Олега Меньшикова возмущена сообщением о его борьбе с онкологией
У актёра и режиссёра Олега Меньшикова диагностирована онкология
«У нас есть обессивно-компульсивное расстройство. Шопоголизм можно натянуто туда отнести. Когда ты не контролируешь расходование средств, долги и так далее. Это похоже на зависимость от видеоигр, потому что тоже формируется без присутствия химического вещества. Это поведенческое именно», — объяснила эксперт.
По ее словам, процесс покупок, как и игр в компьютере, затягивает, и, чтобы затормозить, нужно проявить усилие.
«Шопоголизмом, как правило, страдают те, у кого денег не слишком много. Их может быть много и больше, чем у среднестатистического человека, но не значит, что безмерно. Здесь нет компенсации бедности. Человек — сложное биосоциальное существо, где должен сложиться пазл из внешних и внутренних факторов», — сказала Лосева.
Читайте также:
«А сплетник гордый, как овца»: Олег Меньшиков записал видео после новостей о диагностированной онкологии
«Чушь!»: агент Олега Меньшикова возмущена сообщением о его борьбе с онкологией
У актёра и режиссёра Олега Меньшикова диагностирована онкология
Анастасия Панченко