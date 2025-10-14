«Иванушки International» заработают 126 миллионов рублей на юбилейных концертах
Культовая музыкальная группа «Иванушки International», отмечающая в этом году 30-летие, планирует провести три больших юбилейных концерта в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Билеты на одно из выступлений стоят от 2600 рублей, на два других — от 4400 рублей. Самые дорогие места в лаундж-зоне оцениваются в 20 тысяч рублей.
По расчетам издания, если все три концерта пройдут при полном зале, общая выручка от продажи билетов превысит 126 миллионов рублей.
