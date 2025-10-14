«Иванушки International» заработают 126 миллионов рублей на юбилейных концертах

14 октября 2025, 15:11

«Иванушки International» (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Культовая музыкальная группа «Иванушки International», отмечающая в этом году 30-летие, планирует провести три больших юбилейных концерта в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».