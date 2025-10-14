Достижения.рф

Супруга Меладзе Альбина Джанабаева отказалась работать с Ольгой Бузовой

Альбина Джанабаева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Жена певца и продюсера Валерия Меладзе и экс-солистка группы «ВИА Гра» и Альбина Джанабаева заявила, что не намерена сотрудничать с исполнительницей и телеведущей Ольгой Бузовой. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



По словам Джанабаевой, они с Бузовой «находятся в разных плоскостях».

«С Ольгой исключено. У нее своя история, у меня — своя, и я не вижу в этом никакого резонанса», — отметила певица.

В то же время экс-солистка «ВИА Гры» выразила готовность к совместной работе с другой певицей — Мари Краймбрери, женой российского блогера и исполнителя Давида Манукяна (Дава).

«Что касается Мари — это очень классная артистка, которая пишет замечательные лиричные песни. Я бы с радостью исполнила композицию ее авторства», — добавила Джанабаева.

