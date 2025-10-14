Супруга Меладзе Альбина Джанабаева отказалась работать с Ольгой Бузовой

14 октября 2025, 14:31

Альбина Джанабаева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Жена певца и продюсера Валерия Меладзе и экс-солистка группы «ВИА Гра» и Альбина Джанабаева заявила, что не намерена сотрудничать с исполнительницей и телеведущей Ольгой Бузовой. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам Джанабаевой, они с Бузовой «находятся в разных плоскостях».





«С Ольгой исключено. У нее своя история, у меня — своя, и я не вижу в этом никакого резонанса», — отметила певица.

«Что касается Мари — это очень классная артистка, которая пишет замечательные лиричные песни. Я бы с радостью исполнила композицию ее авторства», — добавила Джанабаева.