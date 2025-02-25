Подозревал жену в изменах и вычеркнул из жизни дочь: почему лидер группы «Кар-Мэн» Сергей Лемох отказался от своих детей

Сергей Лемох (Фото: ВКонтакте @carmangroup)
Певец Сергей Лемох (наст. фамилия – Огурцов), лидер группы «Кар-Мэн», гремевшей в 1990-е годы, не поддерживает отношения со своей старшей дочерью Людмилой: он совершенно не интересуется её жизнью и жизнью внучки Марины.
Несколько лет назад Людмила лечилась в центре для зависимых, а воспитанием дочери женщины долгое время занималась прабабушка. Однако из-за проблем со здоровьем ребёнка отдали в приют для сирот. Даже после этого музыкант не пришёл на помощь семье. Почему? Подробности читайте в материале «Радио 1».
Не считал родной дочерью
Брак с первой женой Натальей Огурцовой был нелёгким, женщина до последнего пыталась сохранить отношения с Сергеем, но в 2009 году они всё-таки решили развестись. Разошлись они тихо и мирно, и каждый стал жить своей жизнью. Вскоре у Натальи обнаружили рак, и её не стало в 2014 году.
Лемох недолюбливал старшую дочь Людмилу, не считал родной, так как обвинял свою бывшую супругу в изменах. Однако, младшую дочь Алису принял, даже оставил ей потом деньги на покупку квартиры, пишет «Пятый канал».
До развода с Натальей семья певца жила очень скромно. По словам Людмилы, отец всегда и во всем отказывал ей, даже в самых базовых потребностях.
Людмила до сих пор не знает, много ли отец зарабатывал, но позже стало известно, что Сергей долгие годы откладывал на строительство своего дома, где сейчас живёт, он никого туда не пускает. После расставания с Натальей Лемох совсем не помогал Людмиле.
Когда Людмила давала интервью KP.RU, она находилась в центре для зависимых. Женщина уточнила, что в центре лечилась только от алкогольной зависимости.
Людмила пристрастилась к спиртному как раз из-за непростой ситуации в семье. Нелюбовь отца, болезнь и смерть матери оставили негативный отпечаток на её жизни. Кроме того, Наталья практически не занималась воспитанием девочек. О Людмиле заботилась бабушка по маминой линии, а об Алисе — по папиной. Они с сестрой виделись нечасто, так как учились в разных школах и никогда не отмечали вместе праздники. Даже в отпуск семья никогда не ездила.
Сергей Лемох (Фото: ВКонтакте @carmangroup)
После смерти мамы они и вовсе разругались с Алисой из-за наследства. Так, Людмиле должна была отойти квартира Натальи, но Алиса собиралась забрать её себе, и это при том, что у неё уже было приобретено жильё на деньги отца. Однако, теперь отношения двух сестер наладились, и Алиса единственная, кто поддерживает Людмилу в её сложной ситуации.
По словам Людмилы, Сергей Лемох не хочет видеть её дочь, так как не считает родной. По этой причине он не собирается принимать участие в её воспитании. Не уделяет внимание Сергей и второй своей внучке — дочери Алисы, которую он видел лишь спустя три года после её рождения.
К слову, брат Лемоха как-то обмолвился на телепередаче, что Сергей помогал Людмиле финансово, но из-за её загулов перестал это делать.
После выписки из центра Людмила старалась поддерживать своё здоровье и не возвращаться к своей зависимости. Однако злоупотребление алкоголем не прошло для неё бесследно: у женщины имеются проблемы с сердцем и печенью.
После того, как Людмила вместе с дочерью приняла участие в телевизионном шоу, где рассказывала о своей жизни, о ней ничего не слышно. Известно, что женщина уже не лечится в реабилитационном центре, но совершенно не ясно, чем она сейчас занимается. На телепередаче Людмила делилась своими планами: она хотела переехать в Мытищи, поступить в вуз, чтобы стать психологом.
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Не считал родной дочерью
Брак с первой женой Натальей Огурцовой был нелёгким, женщина до последнего пыталась сохранить отношения с Сергеем, но в 2009 году они всё-таки решили развестись. Разошлись они тихо и мирно, и каждый стал жить своей жизнью. Вскоре у Натальи обнаружили рак, и её не стало в 2014 году.
Лемох недолюбливал старшую дочь Людмилу, не считал родной, так как обвинял свою бывшую супругу в изменах. Однако, младшую дочь Алису принял, даже оставил ей потом деньги на покупку квартиры, пишет «Пятый канал».
До развода с Натальей семья певца жила очень скромно. По словам Людмилы, отец всегда и во всем отказывал ей, даже в самых базовых потребностях.
«Если и давал, то рублей 50, не больше. Подружки в школе смеялись даже, такой у тебя знаменитый папа, а в столовке купить себе еды нормально не можешь», — рассказывала старшая дочь музыканта в интервью KP.RU.
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Людмила до сих пор не знает, много ли отец зарабатывал, но позже стало известно, что Сергей долгие годы откладывал на строительство своего дома, где сейчас живёт, он никого туда не пускает. После расставания с Натальей Лемох совсем не помогал Людмиле.
«Мамы как не стало, сложно было. Помню, мне не в чем было зимой ходить, попросила у него пару тысяч на сапоги. Он, как всегда, сказал: «Денег нет». Что? У него 2000 рублей что ли нет? А ещё у нас насос сломался, бабуля просила его помочь с деньгами. Ну он слился. Всё», — вспоминала Людмила.Второй раз Лемох женился на бывшей участнице группы «Кар-Мэн» Екатерине Канаевой, общих детей у них нет.
Алкогольная зависимость и отношения с младшей сестрой
Когда Людмила давала интервью KP.RU, она находилась в центре для зависимых. Женщина уточнила, что в центре лечилась только от алкогольной зависимости.
Людмила пристрастилась к спиртному как раз из-за непростой ситуации в семье. Нелюбовь отца, болезнь и смерть матери оставили негативный отпечаток на её жизни. Кроме того, Наталья практически не занималась воспитанием девочек. О Людмиле заботилась бабушка по маминой линии, а об Алисе — по папиной. Они с сестрой виделись нечасто, так как учились в разных школах и никогда не отмечали вместе праздники. Даже в отпуск семья никогда не ездила.
Сергей Лемох (Фото: ВКонтакте @carmangroup)
После смерти мамы они и вовсе разругались с Алисой из-за наследства. Так, Людмиле должна была отойти квартира Натальи, но Алиса собиралась забрать её себе, и это при том, что у неё уже было приобретено жильё на деньги отца. Однако, теперь отношения двух сестер наладились, и Алиса единственная, кто поддерживает Людмилу в её сложной ситуации.
Ненужные внучки
По словам Людмилы, Сергей Лемох не хочет видеть её дочь, так как не считает родной. По этой причине он не собирается принимать участие в её воспитании. Не уделяет внимание Сергей и второй своей внучке — дочери Алисы, которую он видел лишь спустя три года после её рождения.
«Мою Маринку он вообще ни разу на руках не держал. Такая семья у нас, все сами по себе. Помощи попросить не у кого», — сетовала Людмила.Некоторое время Марину воспитывала её прабабушка, однако из-за проблем со здоровьем женщины девочку пришлось отдать в приют для детей-сирот.
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К слову, брат Лемоха как-то обмолвился на телепередаче, что Сергей помогал Людмиле финансово, но из-за её загулов перестал это делать.
Где сейчас старшая дочь Лемоха?
После выписки из центра Людмила старалась поддерживать своё здоровье и не возвращаться к своей зависимости. Однако злоупотребление алкоголем не прошло для неё бесследно: у женщины имеются проблемы с сердцем и печенью.
После того, как Людмила вместе с дочерью приняла участие в телевизионном шоу, где рассказывала о своей жизни, о ней ничего не слышно. Известно, что женщина уже не лечится в реабилитационном центре, но совершенно не ясно, чем она сейчас занимается. На телепередаче Людмила делилась своими планами: она хотела переехать в Мытищи, поступить в вуз, чтобы стать психологом.
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Анастасия Чубина