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Подозревал жену в изменах и вычеркнул из жизни дочь: почему лидер группы «Кар-Мэн» Сергей Лемох отказался от своих детей

Сергей Лемох (Фото: ВКонтакте @carmangroup)

Сергей Лемох (Фото: ВКонтакте @carmangroup)

Певец Сергей Лемох (наст. фамилия – Огурцов), лидер группы «Кар-Мэн», гремевшей в 1990-е годы, не поддерживает отношения со своей старшей дочерью Людмилой: он совершенно не интересуется её жизнью и жизнью внучки Марины.
Несколько лет назад Людмила лечилась в центре для зависимых, а воспитанием дочери женщины долгое время занималась прабабушка. Однако из-за проблем со здоровьем ребёнка отдали в приют для сирот. Даже после этого музыкант не пришёл на помощь семье. Почему? Подробности читайте в материале «Радио 1».


Не считал родной дочерью



Брак с первой женой Натальей Огурцовой был нелёгким, женщина до последнего пыталась сохранить отношения с Сергеем, но в 2009 году они всё-таки решили развестись. Разошлись они тихо и мирно, и каждый стал жить своей жизнью. Вскоре у Натальи обнаружили рак, и её не стало в 2014 году.

Лемох недолюбливал старшую дочь Людмилу, не считал родной, так как обвинял свою бывшую супругу в изменах. Однако, младшую дочь Алису принял, даже оставил ей потом деньги на покупку квартиры, пишет «Пятый канал».

До развода с Натальей семья певца жила очень скромно. По словам Людмилы, отец всегда и во всем отказывал ей, даже в самых базовых потребностях.

«Если и давал, то рублей 50, не больше. Подружки в школе смеялись даже, такой у тебя знаменитый папа, а в столовке купить себе еды нормально не можешь», — рассказывала старшая дочь музыканта в интервью KP.RU.

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Людмила до сих пор не знает, много ли отец зарабатывал, но позже стало известно, что Сергей долгие годы откладывал на строительство своего дома, где сейчас живёт, он никого туда не пускает. После расставания с Натальей Лемох совсем не помогал Людмиле.

«Мамы как не стало, сложно было. Помню, мне не в чем было зимой ходить, попросила у него пару тысяч на сапоги. Он, как всегда, сказал: «Денег нет». Что? У него 2000 рублей что ли нет? А ещё у нас насос сломался, бабуля просила его помочь с деньгами. Ну он слился. Всё», — вспоминала Людмила.
Второй раз Лемох женился на бывшей участнице группы «Кар-Мэн» Екатерине Канаевой, общих детей у них нет.


Алкогольная зависимость и отношения с младшей сестрой



Когда Людмила давала интервью KP.RU, она находилась в центре для зависимых. Женщина уточнила, что в центре лечилась только от алкогольной зависимости.

Людмила пристрастилась к спиртному как раз из-за непростой ситуации в семье. Нелюбовь отца, болезнь и смерть матери оставили негативный отпечаток на её жизни. Кроме того, Наталья практически не занималась воспитанием девочек. О Людмиле заботилась бабушка по маминой линии, а об Алисе — по папиной. Они с сестрой виделись нечасто, так как учились в разных школах и никогда не отмечали вместе праздники. Даже в отпуск семья никогда не ездила.

Сергей Лемох (Фото: ВКонтакте @carmangroup)

После смерти мамы они и вовсе разругались с Алисой из-за наследства. Так, Людмиле должна была отойти квартира Натальи, но Алиса собиралась забрать её себе, и это при том, что у неё уже было приобретено жильё на деньги отца. Однако, теперь отношения двух сестер наладились, и Алиса единственная, кто поддерживает Людмилу в её сложной ситуации.


Ненужные внучки



По словам Людмилы, Сергей Лемох не хочет видеть её дочь, так как не считает родной. По этой причине он не собирается принимать участие в её воспитании. Не уделяет внимание Сергей и второй своей внучке — дочери Алисы, которую он видел лишь спустя три года после её рождения.
«Мою Маринку он вообще ни разу на руках не держал. Такая семья у нас, все сами по себе. Помощи попросить не у кого», — сетовала Людмила.
Некоторое время Марину воспитывала её прабабушка, однако из-за проблем со здоровьем женщины девочку пришлось отдать в приют для детей-сирот.

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К слову, брат Лемоха как-то обмолвился на телепередаче, что Сергей помогал Людмиле финансово, но из-за её загулов перестал это делать.


Где сейчас старшая дочь Лемоха?



После выписки из центра Людмила старалась поддерживать своё здоровье и не возвращаться к своей зависимости. Однако злоупотребление алкоголем не прошло для неё бесследно: у женщины имеются проблемы с сердцем и печенью.

После того, как Людмила вместе с дочерью приняла участие в телевизионном шоу, где рассказывала о своей жизни, о ней ничего не слышно. Известно, что женщина уже не лечится в реабилитационном центре, но совершенно не ясно, чем она сейчас занимается. На телепередаче Людмила делилась своими планами: она хотела переехать в Мытищи, поступить в вуз, чтобы стать психологом.

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«Вот и выходите, девки, замуж»: Милана Тюльпанова заявила, что Александр Кержаков заявил на неё в полицию из-за угроз
25 февраля 2025, 15:11

Милана Тюльпанова (фото: Instagram* @milana_tulpanova)

Новый виток скандала между бывшим игроком сборной России по футболу Александром Кержаковым и его экс-супругой Миланой Тюльпановой. Спортсмен написал заявление в полицию об угрозах в адрес своей бывшей жены.
Тюльпанова опубликовала в своих соцсетях фотографию повестки, по которой её вызвали на беседу к полицейскому.

«В очередной раз на Милану Вадимовну было написано заявление об угрозах бывшему, так сказать родственнику. Вот и выходите, девки, замуж», – подписала снимок Тюльпанова.
Примечательно, что женщину вызвали в отделение полиции 14 февраля. При этом в беседе с журналистом «КП-Петербург» Милана не смогла объяснить, какая ситуация стала поводом для обращения в правоохранительные органы.

Она ответила лишь фразой: «От любви до ненависти один шаг».

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«Зря нас развели»: Певица Саша Савельева вернулась в Россию к матери
Певица Саша Савельева опровергла слухи о разводе после возвращения в Россию
25 февраля 2025, 14:42

Александра (Саша) Савельева (Фото: Телеграм @alexandrinsave)

После 15 лет жизни в Израиле певица Саша Савельева вернулась в Москву. Она сообщила, что живет сейчас с мамой, которая страдает от последствий полученной ранее серьезной травмы.
«Так получилось, что временно мы живем с мамой. Она получила сильную травму и для того, чтобы ей было удобнее ездить к врачам, она в Москве с нами», — рассказала артистка.

Муж певицы актёр Кирилл Сафонов остался в Израиле, после чего немедленно поползли слухи о разводе пары. Савельева долгое время никак не комментировала их, но в итоге решила внести ясность, заверив, то отношения с мужем хорошие, речи о разводе нет, пара готовится отметить 16-летие совместной жизни.

История их знакомства началась с сериала «Татьянин день»: мама Саши была поклонницей фильма и посоветовала его дочери. Увидев Кирилла в ночном клубе, Саша тут же узнала его. Кирилл заинтересовался яркой блондинкой и нашел номер ее телефона. Пара поженилась в 2010 году, в 2019 у них родился сын Леон.

Савельева и Сафонов купили квартиру в Израиле, куда переехали 15 лет назад. Там же, в городе Ашкелоне, живут мать Сафонова и две его сестры.

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Укусил официантку и подрался с охранниками: за что Никиту Кологривого выгнала жена и как его поддержал Марат Башаров
25 февраля 2025, 14:18

Никита Кологривый (фото: РИА Новости / Кристина Кормилицына)

Никита Кологривый — российский актер. Большая популярность к нему пришла после сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», в котором он сыграл Кащея. Но всего один инцидент в новосибирском баре изменил его карьеру. Что происходит с Кологривым сейчас и почему жена выгнала его из дома, расскажет «Радио 1».

Отчисление из ВУЗа и путь к успеху


Никита Кологривый родился 16 октября 1994 года в Новосибирске. Там он поступил в театральный институт, но быстро заработал репутацию проблемного студента с плохим поведением. Как итоге — отчисление. Однако это не сломило его планы: он переехал в Москву, поступил в ГИТИС и окончил его с красным дипломом.

Дебют в кино состоялся в 2016 году — актер появился в сериале «Адвокат. Продолжение». Дальше его карьера стремительно набирала обороты: «Жги!», «Игра на выживание», «Пищеблок», «Жизнь по вызову», «Два холма», «Офлайн», «По щучьему велению». Но по-настоящему звездной для него стала роль Кащея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

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Пьяный дебош в баре: чем это закончилось?


В начале 2024 года Кологривый оказался в центре скандала. В одном из баров Новосибирска он в нетрезвом состоянии начал приставать к официантке. По ее словам, сначала актер вел себя дружелюбно, но вскоре стал слишком настойчивым: пытался поцеловать, хватал за шею и дотрагивался до груди.

Никита Кологривый (фото: Instagram* / @n.kologrivyy)

Девушка дала ему пощечину, после чего Кологривый начал ругаться и агрессивно вести себя по отношению к персоналу. Позже официантка обнаружила на ноге след от укуса.

В итоге актер был оштрафован и провел 7 суток в изоляторе. К своему наказанию он отнесся спокойно, заявив, что это справедливо.

Карьерный спад и поддержка Башарова


Скандал не прошел бесследно. Никиту Кологривого сняли с роли молодого Владимира Жириновского — режиссер Алексей Учитель посоветовал Кологривому пересмотреть свои приоритеты: либо актерская карьера, либо медийные скандалы.

Тем временем на сторону актера неожиданно встал Марат Башаров, известный своими конфликтами и случаями рукоприкладства. По его мнению, Кологривый просто проходит испытанию славой.

«Это звездная болезнь, огонь, вода и медные трубы, через которые мы все проходили и должны пройти. Это испытание. Ну а кто не выпивал? И я выпивал. Может, он так проявляет свои чувства к официантке, у меня как-то по-другому происходит. Конечно, хотелось укусить официантку, потому что официантки зачастую очень красивые. Что бы я сейчас делал на месте Никиты? Пошел бы на месяц в бар и поработал бы там бесплатно уборщиком», — высказался Башаров.

По словам Кологривого, он осознал свои ошибки и решил измениться, что и продемонстрировал, оказав поддержку пострадавшим в трагедии в «Крокусе».

Никита Кологривый (фото: Instagram* / @n.kologrivyy)

Скандалы на ТВ: ссоры с коллегами и Гордоном


В начале 2024 года Кологривый решил высказать свое мнение о коллегах и назвал Данилу Козловского, Александра Абдулова и Иннокентия Смоктуновского переоцененными. Такое заявление вызвало бурную реакцию в актерской среде.

А в феврале Кологривый и вовсе ушел со съемок программы «Закрытый показ» после ссоры с Александром Гордоном. Причиной конфликта стали вопросы ведущего, которые актеру не понравились.

«Да откуда я знаю, чего он там хотел? Я просто не терплю такой тон. Всё. Чего он там хотел, пусть бабушки выясняют на НТВ», — высказался актер.

Разрыв с женой и слухи о романе с Муцениеце


Личная жизнь актера тоже трещит по швам. Никита Кологривый был женат на актрисе Александрине Петиримовой. Они познакомились в ГИТИСе, а спустя шесть лет отношений сыграли свадьбу. В 2021 году у пары родилась дочь Евгения.

Никита Кологривый с дочкой (фото: Instagram* / @n.kologrivyy)

Вноябре 2023 года актер признался, что не живет с супругой. Развод они пока официально не оформили, но воссоединение маловероятно.

«Рановато я начал примерять на себя роль мужа. Мне нужно пройти большой путь. Мне кажется, я буду офигительным мужем лет в 50, но не в 29. Это прежде всего проблема во мне. Я оказался не готов к семейной жизни. Я считаю, что не нужно быть вместе, если не до конца уверен. Во лжи жить нельзя. Я боялся признаться, что хочу еще погулять. Внутри хотел свободы, а внешне делал вид приличного мужа», — сообщил он.

Вскоре появились слухи о романе Кологривого с Агатой Муцениеце. Сам актер прокомментировал ситуацию: «Там и развеивать нечего».

«Был роман. Точка. Но он как был, запятая, так и всплыл. Точка. Не-дол-гий. Многоточие», — призналась Агата на «Шоу Воли».

Никита Кологривый с женой (фото: Instagram* / @n.kologrivyy)

Никита Кологривый сегодня


Некоторые недовольны тем, что Никита Кологривый слишком часто появляется на экране, но сам актер спокойно относится к такой критике. Несмотря на череду скандалов и громкие заявления, он остается востребованным в киноиндустрии, что подтверждает количество новых проектов с его участием.

«Меня сейчас часто, читаю где-то в комментариях, сравнивают, что сначала Саша Петров, Данила Козловский, а теперь Кологривый — один и тот же человек в одних и тех же фильмах. И я рад, что я во времена, когда все поливали грязью Петрова, я говорил: "А чего вы хотели? Я мечтаю быть в каждой картине, которая выходит". И вот я до этого дошел», — отметил актер в интервью на YouTube-канале «За деньги».

Так, Кологривый получил главные роли в сериалах «Комбинация» и «Затерянные», снялся в комедии «Любовь зла» и детективе «Чистые».

В работе находятся еще более 10 проектов, включая третий сезон «Метода» и военный фильм «Момент истины».

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«Поймал»: Алла Пугачёва рассказала о новом увлечении 11-летнего сына
25 февраля 2025, 14:15

Фото: Instagram** @alla_orfey

Покинувшая Россию Алла Пугачёва опубликовала в соцсетях фотографию 11-летнего сына Гарри. Певица рассказала о новом увлечении ребёнка.
В последнее время 75-летняя исполнительница хита «Арлекино» практически перестала выходить в свет и делиться в соцсетях семейными фотографиями. Во время жизни в России она регулярно показывала детей и мужа. На днях она поделилась свежим снимком сына и пошутила про его новое увлечение – рыбалку.

На фотографии Гарри позировал на природе с мужчиной, который держал в руках небольшую рыбу.

«Папа! Я вот такую рыбу поймал сегодня. Большую-пребольшую», – в шутку подписала снимок Пугачёва.
Фото: Instagram** @alla_orfey

Исполнительница не раскрыла, где и когда был сделан снимок. Также неизвестно, была ли она рядом с сыном в этот момент.

Напомним, что помимо Гарри супруги воспитывают дочь Елизавету.

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«Безумие»: Марк Эйдельштейн прокомментировал свой конфуз с Юрой Борисовым на церемонии SAG Awards
25 февраля 2025, 14:05

Марк Эйдельштейн (фото: Instagram* @mark.eydel)

Марк Эйдельштейн прокомментировал вирусное видео с Юрой Борисовым и Майки Мэдисон с церемонии SAG Awards.
Звёзды фильма «Анора» режиссера Шона Бейкера оказались в центре внимания на 31-й ежегодной церемонии вручения премии Гильдии киноактёров США, которая прошла в ночь на 24 февраля в Shrine Auditorium в Лос-Анджелесе. Борисов и Эйдельштейн вышли на сцену в компании коллеги по проекту Майки Мэдисон.

Актёры читали текст с суфлёра. Первой начала Майки, а когда слово было передано Юре Борисову, он запнулся. «Еа», – сказал он и замолчал. Зал разразился смехом. «Еа», – повторил Юра с улыбкой. «Ты сказала хулиганы?» – обратился он к Майки. «Крутые ребята», – быстро исправилась Мэдисон. «Ну ок» – согласился Борисов.

В неловком положении оказался и Марк. Он правильно зачитал свою речь, но в конце произнёс имя Майки, хотя на суфлёре оно означало, что дальше идут её слова. Актриса заразительно рассмеялась, а Эйдельштейн растерялся. Однако он быстро нашёл выход из положения, сделав галантный жест, словно передавая слово коллеге. Это вновь вызвало бурную реакцию в зале.

23-летний уроженец Нижнего Новгорода признался, что сильно переволновался, поскольку в зале сидели сотни голливудских звёзд.

«SAG Awards стала удивительным примером того, насколько ошеломляющим может быть выступление перед большой аудиторией. Это безумие – выступать перед залом, полным стольких талантливых людей», – сообщил актёр.
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*запрещён в РФ
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