«Избегала объятий»: Клава Кока и Дима Масленников выдали свой роман
Певица Клавдия Высокова, известная под сценическим псевдонимом Клава Кока, и блогер Дмитрий Масленников вызвали слухи о романе. Пару увидели вместе в московском ресторане. Подробности сообщает Super.ru.
30-летний Масленников несколько раз пытался обнять исполнительницу хита «Краш» в течение вечера, но она избегала этих жестов. Некоторые свидетели предположили, что таким образом артистка хочет скрыть их отношения.
Это уже не первый раз, когда певица и блогер появляются вместе. Ранее они совместно летали в Баку на концерт Джастина Тимберлейка. Представители артистов не комментируют слухи о возможном романе. При этом Масленников ранее сообщал подписчикам, что его сердце сейчас не свободно.
Ранее сообщалось, что Клаву Коку во второй раз внесли в базу украинского ресурса «Миротворец»*.
