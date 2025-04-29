Измена мужа с Викторией Романец, скандальный развод, тайная свадьба: как сейчас живет звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова

Евгения Феофилактова (Фото: Инстаграм*/evgeniyafeofilaktova)
Евгения Феофилактова из провинциальной девушки превратилась в светскую львицу, а ее брак с Антоном Гусевым казался сказкой, но потом распался. Зато второй союз добавил интриги. Подробнее о том, как сейчас живет экс-участница скандального телепроекта «Дом-2», расскажет «Радио 1».
Евгения Феофилактова на «Доме-2»На проект «Дом-2» Евгения пришла в 24 года. Она хотела найти не только любовь, но и популярность. Романы с Никитой Кузнецовым и Ильей Гажиенко были несерьезными. Но отношения с Александром Задойновым стали одними из ярких на шоу, однако вскоре и они распались. Евгения начала встречаться с Антоном Гусевым. Отношения были стремительны, через три месяца пара объявила о помолвке, позже выяснилось, что девушка беременна. Евгения призналась, что отношения с Гусевым не были идеальными, за красивой картинкой скрывались проблемы.
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Измена мужа и новые отношенияВ 2012 Евгения родила сына Даниэля. Супруги переехали в загородный дом. В 2016 отношения дали слабину. Причиной развода стала измена Антона с бывшей участницей «Дома-2» Викторией Романец. После развода Евгения сменила фамилию. В воспитании наследника Гусев участия не принимал, алименты не платил.
Евгения Феофилактова (Фото: Инстаграм*/evgeniyafeofilaktova)
В 2021 Феофилактова неожиданно вышла замуж. Своего избранника она тщательно скрывает. В ее соцсетях только фотографии из дорогих ресторанов и отпусков.
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Дарья Филинова