Внебрачная беременность, похищение, громкие романы: как сейчас живет звезда мюзиклов Светлана Светикова

Светлана Светикова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Звезда мюзикла «Нотр-Дам де Пари» Светлана Светикова рассказала публике о своей третьей беременности. Артистка уже 15 лет счастливо живет в гражданском браке с фигуристом Алексеем Полищуком и даже после третьей беременности не собирается замуж. Подробности личной жизни Светланы Светиковой читайте в материале «Радио 1».
В своем личном блоге Светлана Светикова поделилась видео, в котором сообщила о своей беременности. От союза с Алексеем Полищуком у певицы уже есть двое сыновей: 11-летний Милан и 7-летний Кристиан.
Мужчины Светиковой до встречи с Полищуком
Светлана Светикова в детстве дружила с Мигелем, ныне известным хореографом и бывшим участником «Фабрики звезд – 5». Именно с ним она впервые испытала романтические чувства и поцеловалась. И пусть их отношения не получили развития, артисты до сих пор сохраняют теплые чувства друг к другу.
Гарик Харламов (Фото: РИА Новости/ Руслан Кривобок)
Первые серьезные отношения у Светиковой были с Гариком Харламовым. История любви с популярным квнщиком была похожа на Шекспировскую драму. Родители Светланы были категорически против нового ухажёра дочери, и из-за постоянных ссор в семье пара вынуждена была расстаться.
После жизни с Харламовым Светикова пережила похищение настоящим серийным маньяком. По словам артистки, мужчина выдал себя за таксиста и отвез её к себе. Светлане чудом удалось войти в контакт с преступником и уговорить освободить ее. Певица была первой жертвой, которую маньяк отпустил живой.
«К сожалению, я пережила одну очень страшную историю. Меня украли. Он уже отсидел свое, и, насколько я знаю, его больше нет, этого человека. Маньяк-серийник, настоящий серийник. 18 мне было», — поделилась Светлана в интервью Лауре Джугелии.
В 2006 году новым возлюбленным певицы стал актер Андрей Чадов. Эти отношения нельзя было назвать спокойными, пара постоянно выясняла отношения. В таком ритме Светикова и Чадов провели пять лет, после чего Светлана решила отказаться от попыток сохранить отношения и рассталась с Андреем.
Большая любовь
Светлана Светикова и Алексей Полищук (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
На шоу Ильи Авербуха «Огни большого города» Светикова познакомилась с Алексеем Полищуком. Молодой человек долгое время поддерживал певицу после расставания с Чадовым.
«Наши отношения начались с дружбы. Мы просто дружили, почти не расставались. Меня так никто никогда не слушал и не понимал, как он. Потом появилось притяжение. Мы не придавали этому большого значения, потому что оба восстанавливались после непростых длительных отношений. Нам хотелось легкости. А спустя год я заметила, что начала его ревновать, – это было даже странно. А потом я поняла, что никогда больше не встречу такого человека», – рассказала Светикова изданию Voice.Так дружеские отношения переросли в большую любовь, и Светикова не раздумывая родила от фигуриста ребенка. В 2013 году артистка стала матерью, родив сына Милана, а через четыре года на свет появился Кристиан.
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Еще не поженились
Владимир Беседин и Алексей Полищук (Фото: РИА Новости/ Артур Лебедев)
Отношения Светиковой и Полищука, несмотря на наличие детей, до сих пор официально не узаконены. И на это есть причина. Дело в том, что Алексей является гражданином Украины и для оформления брака необходимо подготовить множество документов. Бумажная волокита требует времени, а у фигуриста его просто нет.
«Мы не зависимы от этих стереотипов. Белые платья я и так ношу. Не знаю, может, когда-нибудь это и случится. Но пока всё время не до этого. Мы знаем, что мы значим друг для друга, и без бумажки с платьем», — говорит Светикова.
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