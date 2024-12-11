Внебрачная беременность, похищение, громкие романы: как сейчас живет звезда мюзиклов Светлана Светикова

Звезда мюзикла «Нотр-Дам де Пари» Светлана Светикова рассказала публике о своей третьей беременности. Артистка уже 15 лет счастливо живет в гражданском браке с фигуристом Алексеем Полищуком и даже после третьей беременности не собирается замуж. Подробности личной жизни Светланы Светиковой читайте в материале «Радио 1».