Измены, сыновья, воспитанные чужим человеком, и позднее счастье: личные драмы Юрия Стоянова

Юрий Стоянов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Юрий Стоянов — один из тех актеров, который не нуждается в представлении. Творчество этого выдающегося артиста известно многим, а подробности его личной жизни и пути к успеху остаются малоизвестными. О поздно обретенном счастье и главной драме актера читайте в материале «Радио 1».
Юморист с детства
Юрий Стоянов (Фото: скриншот т/п «Наше кино. История большой любви: Этот беспокойный Юрий Стоянов», ТК МИР)
Юрий Николаевич родился в 1957 году в Одессе, в семье врача-гинеколога и завуча школы. Оба родителя не были связаны с искусством, но зато обладали одесским чувством юмора, жили в благополучии и любви.
В школе Юра быстро заработал репутацию шутника и затейника. Все знали его по весёлым пародиям на учителей. Примечательно, что чаще всего он изображал свою собственную маму. Стоянов, увлекшись театром, обещал ей стать артистом, прославиться и сделать так, чтобы она им гордилась. Так и случилось.
В 1974 году Стоянов поступил на актерское отделение в ГИТИС. После была армия и работа в Ленинградском большом драматическом театре. За семнадцать лет службы в театре Стоянов всего дважды получил возможность сыграть ключевого персонажа. В кино его карьера тоже не была особенно успешной: до тридцатилетнего возраста ему предлагали лишь небольшие роли.
Все изменилось в 1993 году с выходом на экраны программы «Городок», которую актер создал и вёл вместе с Ильёй Олейниковым.
Личная жизнь
Юрий Стоянов (Фото: скриншот т/п «Наше кино. История большой любви: Этот беспокойный Юрий Стоянов» ТК МИР)
Сокурсница ТатьянаСвою первую большую любовь Юрий Николаевич встретил в стенах ГИТИСа. Ей стала очаровательная сокурсница Татьяна Догилева. Артистка впоследствии расскажет, что была очарована его необычными голубыми глазами и мужественным обликом. Но их роман оказался недолгим.
Догилева поняла, что любовь отвлекает от учебы, и решила закончить отношения. Стоянова сильно удивил такой поворот, но бывшей паре удалось сохранить дружеские отношения, которые актеры пронесли через всю жизнь.
Главная драма в жизни
После студенческого романа Юрий Николаевич был трижды женат. В первый брак актер вступил в 1978 году, его избранницей стала искусствовед Ольга Синельченко, родившая ему сыновей Колю и Лешу. Семейная жизнь продлилась 5 лет и разбилась о быт. Молодой семье не хватало денег на жизнь, и Стоянов начинал работать больше, а жена день ото дня ждала помощи мужа по дому и с детьми. Непонимание супругов переросло в ежедневные скандалы и отдаление друг от друга.
Причиной разрыва отношений стала неверность Юрия Николаевича с Мариной Венской, редактором театра. Ольга не смогла простить Юрия. Она забрала детей и перебралась в столицу, запретив бывшему мужу встречаться с сыновьями.
После расторжения брака Стоянов прожил в союзе с Венской 11 лет, но детей у них не появилось. Ольга же вышла замуж за ученого Максима Хлопова и дала сыновьям его фамилию. Когда мальчики стали старше, они не захотели менять фамилию Хлопов на Стоянов, считая своим настоящим отцом человека, который их вырастил.
Позднее этот развод станет главной драмой в жизни артиста. Стоянов говорил, что считает себя подлецом. Он полагает, что можно было найти способ сохранить семью или хотя бы разойтись так, чтобы его бывшая жена не препятствовала его общению с детьми.
Мальчики уже давно выросли и получили высшее образование в МГУ. После окончания учёбы Алексей решил заняться предпринимательством в области горного туризма, а Николай стал консультантом в иностранной компании. Юрий не оставлял попыток восстановить отношения с сыновьями, но они не захотели иметь с ним ничего общего.
Позднее счастье
Юрий и Елена Стояновы (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
В 2000 году артист женился в третий раз. Избранницей Стоянова стала финансист Елена. У Елены уже были две дочери от предыдущих отношений, и Юрий принял их как своих. В свою очередь, девочки стали называть его папой. В 2003 году у Стояновых родилась дочь, которую родители назвали Екатериной. Юрий не делал различий между падчерицами и родной дочерью. Он любил их всех одинаково сильно.
Юрий Николаевич всю жизнь искал любви, заботы и семейного счастья, в котором вырос. Всё это он нашел рядом с Еленой. В наши дни их союз считается одним из самых гармоничных в мире российского шоу-бизнеса.
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