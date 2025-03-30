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Измены, сыновья, воспитанные чужим человеком, и позднее счастье: личные драмы Юрия Стоянова

Юрий Стоянов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Юрий Стоянов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Юрий Стоянов — один из тех актеров, который не нуждается в представлении. Творчество этого выдающегося артиста известно многим, а подробности его личной жизни и пути к успеху остаются малоизвестными. О поздно обретенном счастье и главной драме актера читайте в материале «Радио 1».

Юморист с детства


Юрий Стоянов (Фото: скриншот т/п «Наше кино. История большой любви: Этот беспокойный Юрий Стоянов», ТК МИР)

Юрий Николаевич родился в 1957 году в Одессе, в семье врача-гинеколога и завуча школы. Оба родителя не были связаны с искусством, но зато обладали одесским чувством юмора, жили в благополучии и любви.

В школе Юра быстро заработал репутацию шутника и затейника. Все знали его по весёлым пародиям на учителей. Примечательно, что чаще всего он изображал свою собственную маму. Стоянов, увлекшись театром, обещал ей стать артистом, прославиться и сделать так, чтобы она им гордилась. Так и случилось.

В 1974 году Стоянов поступил на актерское отделение в ГИТИС. После была армия и работа в Ленинградском большом драматическом театре. За семнадцать лет службы в театре Стоянов всего дважды получил возможность сыграть ключевого персонажа. В кино его карьера тоже не была особенно успешной: до тридцатилетнего возраста ему предлагали лишь небольшие роли.

Все изменилось в 1993 году с выходом на экраны программы «Городок», которую актер создал и вёл вместе с Ильёй Олейниковым.

Личная жизнь


Юрий Стоянов (Фото: скриншот т/п «Наше кино. История большой любви: Этот беспокойный Юрий Стоянов» ТК МИР)

Сокурсница Татьяна

Свою первую большую любовь Юрий Николаевич встретил в стенах ГИТИСа. Ей стала очаровательная сокурсница Татьяна Догилева. Артистка впоследствии расскажет, что была очарована его необычными голубыми глазами и мужественным обликом. Но их роман оказался недолгим.

Догилева поняла, что любовь отвлекает от учебы, и решила закончить отношения. Стоянова сильно удивил такой поворот, но бывшей паре удалось сохранить дружеские отношения, которые актеры пронесли через всю жизнь.

Главная драма в жизни


После студенческого романа Юрий Николаевич был трижды женат. В первый брак актер вступил в 1978 году, его избранницей стала искусствовед Ольга Синельченко, родившая ему сыновей Колю и Лешу. Семейная жизнь продлилась 5 лет и разбилась о быт. Молодой семье не хватало денег на жизнь, и Стоянов начинал работать больше, а жена день ото дня ждала помощи мужа по дому и с детьми. Непонимание супругов переросло в ежедневные скандалы и отдаление друг от друга.

Причиной разрыва отношений стала неверность Юрия Николаевича с Мариной Венской, редактором театра. Ольга не смогла простить Юрия. Она забрала детей и перебралась в столицу, запретив бывшему мужу встречаться с сыновьями.

После расторжения брака Стоянов прожил в союзе с Венской 11 лет, но детей у них не появилось. Ольга же вышла замуж за ученого Максима Хлопова и дала сыновьям его фамилию. Когда мальчики стали старше, они не захотели менять фамилию Хлопов на Стоянов, считая своим настоящим отцом человека, который их вырастил.

Позднее этот развод станет главной драмой в жизни артиста. Стоянов говорил, что считает себя подлецом. Он полагает, что можно было найти способ сохранить семью или хотя бы разойтись так, чтобы его бывшая жена не препятствовала его общению с детьми.

Мальчики уже давно выросли и получили высшее образование в МГУ. После окончания учёбы Алексей решил заняться предпринимательством в области горного туризма, а Николай стал консультантом в иностранной компании. Юрий не оставлял попыток восстановить отношения с сыновьями, но они не захотели иметь с ним ничего общего.

Позднее счастье


Юрий и Елена Стояновы (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В 2000 году артист женился в третий раз. Избранницей Стоянова стала финансист Елена. У Елены уже были две дочери от предыдущих отношений, и Юрий принял их как своих. В свою очередь, девочки стали называть его папой. В 2003 году у Стояновых родилась дочь, которую родители назвали Екатериной. Юрий не делал различий между падчерицами и родной дочерью. Он любил их всех одинаково сильно.

Юрий Николаевич всю жизнь искал любви, заботы и семейного счастья, в котором вырос. Всё это он нашел рядом с Еленой. В наши дни их союз считается одним из самых гармоничных в мире российского шоу-бизнеса.

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Стример Слава Бустер впервые назвал истинную причину расставания с Диларой
Слава Бустер заявил, что отношения с Диларой ему наскучили
30 марта 2025, 12:39

Слава Бустер и Дилара (фото: Telegram @dilalara753)

В начале года блогеры Слава Бустер и Дилара объявили о расставании. Эта новость стала неожиданностью для фанатов.
Бывшие возлюбленные никак не прокомментировали разрыв, дав тем самым поводы для слухов. После этого Диларе пришлось публично отрицать измены, а Слава ограничился лишь намёками, отметив, что они разошлись обоюдно, после разговора.

Недавно Бустер стал гостем шоу «Кстати», где наконец-то высказался о расставании с бывшей Моргенштерна*. Выяснилось, что отношения с Диларой ему просто наскучили, поэтому он решил их прекратить. Сейчас парень не готов к новым отношениям, поскольку «это очень сложно».

Напомним, что до отношений с Бустером Дилара была супругой Моргенштерна*. О разводе она объявила в апреле 2022 года. А в конце июня 2023 года девушку заметили в компании стримера, с которым она целовалась на вечеринке в честь дня рождения Юлии Гаврилиной.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
#отношения
#любовь
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#шоу-бизнес
#моргенштерн
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«В 70 лет будет поздно!»: Дана Борисова оправдала пластику своей 18-летней дочери
Дана Борисова подарила дочери на 18-летие операцию по коррекции носа
30 марта 2025, 12:06

Дана Борисов с дочерью Полиной (Фото: Телеграм @danaborisova76/79

Накануне, 29 марта, дочь Даны Борисовой Полина отпраздновала своё 18-летие. Популярная телеведущая преподнесла ей к совершеннолетию необычный подарок — пластическую операцию по коррекции формы носа.
Такой шаг теледивы вызвал бурную реакцию пользователей и подписчиков в социальных сетях. Многие уверены, что девушке ещё слишком рано ложиться под нож хирурга, тем более — пластического. Однако звёздная мама думает совершенно иначе.

«Она выросла на корейской культуре. И в Корее очень развита пластическая хирургия. У них каждый третий делает пластику. И каждому третьему подростку на совершеннолетие дарят пластическую операцию», — пояснила Дана в беседе с ведущим программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Сама Полина рассказала, что уже трижды пользовалась услугами клиник эстетической медицины, так что для неё в этом нет ничего необычного. Оказывается девушка уже два раза подкачивала губы, так как они, по её словам, были «как ниточки». Кроме того, она корректировала скулы, потому что из-за их формы лицо казалось слишком толстым и «возрастным». О пластике носа дочь теледивы тоже давно мечтала, с завистью глядя на точёный мамин профиль. Поэтому Полина очень обрадовалась такому подарку родительницы.

По мнению Даны, 18 лет — идеальный возраст для того, чтобы исправлять какие-то изъяны своей внешности.

«Если нос не устраивает, лучше сейчас делать пока молодой организм. Ну что ей делать его в 100 лет или в 70?! У нее, как говорится, вся жизнь впереди. Она хочет эту жизнь прожить с красивым новым носом», — заключила Борисова.

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#возраст
#мама
#девушка
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«Была полненькой, а стала красоткой»: подруга искалеченной Марии Ковальчук рассказала о её преображении перед поездкой в Дубай
Подруга искалеченной Марии Ковальчук рассказала о её преображении перед поездкой
30 марта 2025, 12:06

Мария Ковальчук (фото: Instagram* @ae3marylu)

Подруга и бывшая одноклассница Марии Ковальчук, которую нашли на обочине дороги в Дубае с переломанными руками, ногами и позвоночником, рассказала подробности о жизни пострадавшей до вечеринки с шейхами.
Напомним, что 20-летняя украинская модель перестала выходить на связь 9 марта. В тот день она позвонила маме и сказала, что проводит время с двумя мужчинами в Дубае, после чего её телефон выключился. Спустя время девушку обнаружили на обочине дороги. У неё были множественные переломы рук, ног и позвоночника. В настоящее время она находится в местной больнице в тяжёлом состоянии и пока не может разговаривать.

«Я перевелась в лицей в 8-м классе, и Маша стала первым человеком, с которым я начала общаться. Она была очень отзывчивым и добрым человеком на протяжении всего обучения, до 10-го класса, пока не перевелась в другую школу по семейным обстоятельствам. В классе с ней все хорошо общались, она стремилась всем помогать. Маша росла в семье среднего достатка», – отметила подруга пострадавшей в беседе с VOICE.
Девушка отметила, что в школе Мария страдала от лишнего веса, но ей удалось добиться стройной фигуры. При этом она подчеркнула, что Ковальчук очень разносторонняя и творческая личность – она много путешествовала, а в школьные годы занималась вокалом, танцами и спортом.

Сейчас подруги пострадавшей находятся на связи с мамой Марии. Женщина приехала к дочери в больницу, но пока не может раскрывать всех подробностей, поскольку идёт следствие.

«Сейчас Маша готовится к последующим операциям. Она в очень тяжелом состоянии, вы сами понимаете, какие у неё травмы. Мама Маши тоже ничего пока не может говорить, пока не покинет Дубай, так как там очень всё строго. Там сейчас пытаются замять дело и подстроить всё так, что виновата Маша. Но она совсем ни в чём не виновата. Когда Маша сможет выйти на связь, вряд ли она будет давать какие-то интервью, потому что у неё очень плохое психологическое состояние. Ужасная травма. Мне её жаль не только как свою знакомую, но и как просто девушку. Мы каждый день общались в классе, смеялись, фоткались. У нас было положительное приятное общение», – отметила в заключение девушка.
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*запрещён в РФ
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«Я ухожу»: Леонид Якубович сделал заявление после позорного эфира
Леонид Якубович вспомнил, как хотел уйти с Первого канала после позорного эфира
30 марта 2025, 11:47

Леонид Якубович (фото: Instagram* @yakubovitch)

Леонид Якубович уже на протяжении 34 лет является ведущим шоу «Поле чудес». Его знаменитые усы стали визитной карточкой передачи, которая выходит на Первом канале с 1995 года.
В день рождения телеканала Леонид Аркадьевич вспомнил, как орал не своим голосом на первых двух эфирах и как это чуть не закончилось полным фиаско для ведущего.

«Первые две съёмки “Поля чудес” я от внутреннего зажима орал так, что звукооператор чуть не оглох и заявил, что больше так работать не может. Я понял, что дело – труба, и сказал: хорошо, я ухожу. Мне никто не отговаривал, мол: “Перестань, как тебе не стыдно! Ну, что ты! Мы видим твой потенциал!” И другими умными словами не утешал. А просто сказали: “Хорошо, чёрт с тобой, приходи ещё раз, крайняя съёмка, и дальше решай сам”», – рассказал Якубович.
Ведущий был уверен, что дело всё равно не выгорит, но на съёмку пришёл и был сильно удивлён, когда его представили зрителям как восходящую звезду телеэфира.

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*запрещён в РФ
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Егор Шип сообщил, что практически ослеп
30 марта 2025, 11:32

Егор Шип (фото: Telegram @egorkaship_bs)

Блогер Егор Шип практически ослеп. Об этом он сообщил сегодня в своём Telegram-канале.
23-летний ютубер с трёхмиллионной аудиторией пожаловался на резкое падение зрения. В какой-то момент оно рухнуло до -13. Причём, состояние правого глаза хуже, чем левого. Теперь блогеру нельзя делать коррекцию, носить очки и линзы.

При этом Шип, вроде как, не унывает и даже сравнивает себя со Стиви Уандером. Американский певец обрёл популярность, несмотря на то, что был слепым от рождения.

Контентмейкер отметил, что сейчас ждёт операцию на глаза, но зрение больше не вернётся к норме.

Напомним, что карьеру видеоблогера Егор Шип начал в 2019 году, когда появился на канале Егора Декстера. В том же году он создал собственный YouTube-канале, на котором публиковал пранки, челленджи и бэкстейджи.

До этого Шип обучался в Академии популярной музыки Игоря Крутого.

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