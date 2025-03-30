Снималась обнаженной и чуть не вышла замуж за Александра Петрова: где сейчас Ирина Старшенбаум

Ирина Старшенбаум (Фото: Инстаграм* @starshenbaum)
30 марта Ирине Старшенбаум исполняется 33 года. Актриса снялась более чем в 40 фильмах и сериалах. Наибольшую известность ей принесли картины «Лето», «Т-34» и «Надвое».
О личной жизни и карьере Ирины Старшенбаум — в материале «Радио 1».
Ирина Старшенбаум родилась 30 марта 1992 года в Москве. Ее отец Владимир Старшенбаум является старшим единокровным братом известной актрисы театра и кино Анны Старшенбаум.
После школы Ирина поступила в Московский госуниверситет печати им. Ивана Федорова на факультет коммуникаций. Параллельно она занималась на курсах театрального искусства в Московском университете психологии и педагогики.
Кинематографическая биография актрисы началась не сразу. После получения образования Старшенбаум работала ведущей развлекательных программ на российском телевидении, а также сотрудничала с театрами.
Дебют Ирины в кино произошел в мелодраме «Переезд». После чего артистка снялась в лентах «Крыша мира», «Ольга», «Притяжение», «Т-34», «Лед», «Лето». Артистка также играла в сериалах «Содержанки», «Шерлок в России», «Медиатор» и «Джетлаг».
Примечательно, что в комедийном хите «Ольга» героиня Старшенбаум появилась в кадре обнажённой. Это испытание молодая актриса выдержала с честью.
За роль Натальи Науменко в картине «Лето» Ирина Старшенбаум награждена кинопремией «Золотой единорог» в категории «Лучшая актриса». В 2023 году получила премию «Золотой орёл» за лучшую женскую роль в фильме «Здоровый человек».
С 2017 по 2019 год Ирина Старшенбаум состояла в отношениях с актером Александром Петровым. По слухам, он ушел от Старшенбаум к новой возлюбленной, актрисе Стасе Милославской, с которой познакомился на съемочной площадке фильма «Стрельцов». Ирина утверждает, что их роман завершился без драмы и взаимных претензий друг к другу.
В интервью Светлане Бондарчук в 2019 году Ирина Старшенбаум призналась, что влюблена, но не стала называть имя нового избранника. С тех пор артистка больше не говорила о своей личной жизни.
Сегодня Ирина Старшенбаум продолжает творческую карьеру. В недавнем интервью актриса рассказала, что не хочет «сниматься просто, чтобы сниматься», а читает и выбирает сценарии.
Съемки в кино она совмещает с театром — Старшенбаум задействована в спектаклях «Острые предметы» и «Дядя Лёва». Актриса также занимается благотворительностью.
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*Запрещен в РФ
Детство и юность Ирины Старшенбаум
Ирина Старшенбаум родилась 30 марта 1992 года в Москве. Ее отец Владимир Старшенбаум является старшим единокровным братом известной актрисы театра и кино Анны Старшенбаум.
После школы Ирина поступила в Московский госуниверситет печати им. Ивана Федорова на факультет коммуникаций. Параллельно она занималась на курсах театрального искусства в Московском университете психологии и педагогики.
Карьера Ирины Старшенбаум
Кинематографическая биография актрисы началась не сразу. После получения образования Старшенбаум работала ведущей развлекательных программ на российском телевидении, а также сотрудничала с театрами.
Дебют Ирины в кино произошел в мелодраме «Переезд». После чего артистка снялась в лентах «Крыша мира», «Ольга», «Притяжение», «Т-34», «Лед», «Лето». Артистка также играла в сериалах «Содержанки», «Шерлок в России», «Медиатор» и «Джетлаг».
Ирина Старшенбаум (Фото: кадр из фильма «Лето»)
Примечательно, что в комедийном хите «Ольга» героиня Старшенбаум появилась в кадре обнажённой. Это испытание молодая актриса выдержала с честью.
За роль Натальи Науменко в картине «Лето» Ирина Старшенбаум награждена кинопремией «Золотой единорог» в категории «Лучшая актриса». В 2023 году получила премию «Золотой орёл» за лучшую женскую роль в фильме «Здоровый человек».
Личная жизнь Ирины Старшенбаум
С 2017 по 2019 год Ирина Старшенбаум состояла в отношениях с актером Александром Петровым. По слухам, он ушел от Старшенбаум к новой возлюбленной, актрисе Стасе Милославской, с которой познакомился на съемочной площадке фильма «Стрельцов». Ирина утверждает, что их роман завершился без драмы и взаимных претензий друг к другу.
«Могут ли два актера создать прочный союз? В моем случае — нет. <...> Мне нужен человек, который будет более стабильным, приземленным. Не в плохом смысле или в смысле, что Саша какой-то. Нет. Просто нужен баланс. С Сашей мы дружим. В прекрасных отношениях», — делилась актриса в одном из интервью.
В интервью Светлане Бондарчук в 2019 году Ирина Старшенбаум призналась, что влюблена, но не стала называть имя нового избранника. С тех пор артистка больше не говорила о своей личной жизни.
Ирина Старшенбаум сегодня
Сегодня Ирина Старшенбаум продолжает творческую карьеру. В недавнем интервью актриса рассказала, что не хочет «сниматься просто, чтобы сниматься», а читает и выбирает сценарии.
Ирина Старшенбаум (Фото: Инстаграм* @starshenbaum)
Съемки в кино она совмещает с театром — Старшенбаум задействована в спектаклях «Острые предметы» и «Дядя Лёва». Актриса также занимается благотворительностью.
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова