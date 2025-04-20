Измены женам, сын с аутизмом и несостоявшаяся свадьба с цыганкой из «Кармелиты»: Как сейчас живет актер Максим Щёголев?

Максим Щёголев (Фото: Instagram*@maximvale)
19 апреля Максим Щеголев, известный актёр, отметил свой 43-й день рождения. Он сыграл множество ярких персонажей в популярных сериалах, но особенно полюбились зрителям его роли в «Молодых и злых», «Кармелите. Цыганская страсть» и «Втором дыхании». О творческой и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».
Начало творческого пути
Максим Щёголев (Фото: Instagram*@maximvale)
Максим Щёголев родился 20 апреля 1982 года в Воронеже. Его отец, Валерий Константинович, служил на подводной лодке, а мать, Ирина Александровна, работала врачом. Несмотря на совсем не творческую семью мальчик тянулся к прекрасному.
Максим с ранних лет увлёкся бальными танцами и впоследствии достиг уровня кандидата в мастера спорта. Кроме того, он занимался танцами на профессиональной основе и работал моделью.
После школы Максим хотел стать врачом, но, столкнувшись с высоким конкурсом в медицинских вузах, поступил в Воронежскую государственную академию искусств, а затем продолжил обучение в ГИТИСе. Еще во время обучения Щёголев дебютирует на сцене Театра Луны.
А после ГИТИСа актер попадает в творческую лабораторию известного режиссера Анатолия Васильева при Школе-студии МХАТ. Годовое обучение заканчивается тем, что Васильев берет молодого артиста в труппу «Школы драматического искусства».
Работа к кино
Максим Щёголев (Фото: Instagram*@maximvale)
Свою кинокарьеру Максим Щёголев начал с эпизодических ролей в лентах «Слепой», «Аэропорт», «Солдаты 6» и еще нескольких проектах. В 2006 году актер получил первую серьезную роль в сериале «Молодые и злые», после которой публика полюбила восходящую звезду.
Сейчас в фильмографии Щёголева насчитывается более 110 работ в кино. Режиссеры часто видят в нем стража правопорядка, поэтому среди героев, в которых перевоплощается артист, — следователи, юристы, сыщики.
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Личная жизнь
Максим Щёголев с детьми: Ильей, Марией и Екатериной (Фото: Instagram*@maximvale)
Личная жизнь Щёголева под стать творческой: весьма насыщена на события. Первой его большой любовью стала коллега по цеху Татьяна Солнцева. В гражданском браке этой пары появился в 2002 году сын Илья.
Отношения не продержались долго, но Максим всегда общался с ребенком и поддерживал хорошие отношения с его матерью. Спустя время стало известно, что Илья имеет особенность развития, и мальчику поставили диагноз «аутизм».
«Не сразу поняли, что Илюшка особенный. Обо всем узнали, когда ему было около трех лет. Тогда мы с Таней заметили, что он не торопится говорить, — тогда и забили тревогу. Я его очень люблю, он мой старшенький. И он действительно особенный, потому что первый. Илья невероятно здоров физически, у него потрясающие математические способности», — цитирует актера kino-teatr.ru.
Первый официальный брак Максима Щёголева случился с Аллой Казаковой, которая, как и первая избранница артиста, была актрисой. В 2007 году у них появилась на свет дочь Мария, а в 2008-м родилась вторая девочка — Екатерина.
Юлия Зимина (Фото: Instagram*@yuliaziminaa)
В 2010 году в жизни актера появилась актриса Юлия Зимина, цыганка из сериала «Кармелита». Ради нее Максим оставил семью с двумя детьми и окунулся в чувства с головой.
«Юлия — прекрасный человек, красивая, очень талантливая. Вся Россия была влюблена в нее. И я не стал исключением. Пришел к жене и заявил об этом, сказав, что больше не хочу оставаться с ней. Так что инициатором расставания был я. Но наш союз с Аллой не был идеальным, многое мы не смогли преодолеть вместе. Зато я был честен и не играл», — рассказывал артист на передаче «Судьба человека».Страстный роман с «цыганкой» длился порядка трех лет, но так и не сложился в нечто серьезное. Официальной причиной разрыва отношений стали различия в характерах.
«Мы хотели сделать громкую и пышную свадьбу, но надо было решить материальные проблемы и обеспечить будущее. Мы пытались создать какую-то базу, чтобы была стабильность, но не успели. Юлия запрещала мне ночевать у детей. Мне, как мужчине, это было непонятно», — вспоминал актер.
Максим Щёголев, Теона Дольникова с сыном Лукой (Фото: Instagram*@maximvale)
В конце 2015 года Щёголев начал встречаться с Теоной Дольниковой, актрисой и певицей. Они скрывали свои отношения почти год, и только в 2016 году о них стало известно широкой публике. В феврале 2017 года Максим Щёголев в четвёртый раз стал отцом. Теона родила Максиму сына Луку.
В интервью изданию ok-magazine.ru она поделилась своим отношением к детям и бывшим женам Щёголева:
«Когда я узнала, что у него трое детей, подумала: круто! Человек уже знает, как и что надо делать. Честно говоря, я раньше не видела, чтобы отцы, у которых есть бывшие жены, были так внимательны к своим детям и даже к бывшим женам. Этот факт заставляет еще больше уважать человека, это действительно очень редкое качество. Я рада, что у меня нет комплексов на этот счет».
Актер сейчас
Максим Щёголев (Фото: Instagram*@maximvale)
Максим Щёголев сконцентрирован на съёмках в кино и сериалах, а также на воспитании детей. В 2024 году в фильмографии Щёголева появился новый проект — криминальный сериал «Сармат». В нём актёр исполнил роль оперативника Артёма Стеклова.
Кроме того, в 2025 году в производстве находятся ленты «Колбаса», «Пираты XXI века», «По следу зверя». С течением времени Щёголев стал принимать участие в проектах только с одобрения своего духовного наставника. Никакие гонорары и другие факторы не могли заставить его согласиться на роль, если его духовный наставник не даст на это разрешения.
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Елена Генералова