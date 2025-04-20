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Измены женам, сын с аутизмом и несостоявшаяся свадьба с цыганкой из «Кармелиты»: Как сейчас живет актер Максим Щёголев?

Максим Щёголев (Фото: Instagram*@maximvale)

Максим Щёголев (Фото: Instagram*@maximvale)

19 апреля Максим Щеголев, известный актёр, отметил свой 43-й день рождения. Он сыграл множество ярких персонажей в популярных сериалах, но особенно полюбились зрителям его роли в «Молодых и злых», «Кармелите. Цыганская страсть» и «Втором дыхании». О творческой и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».

Начало творческого пути


Максим Щёголев (Фото: Instagram*@maximvale)

Максим Щёголев родился 20 апреля 1982 года в Воронеже. Его отец, Валерий Константинович, служил на подводной лодке, а мать, Ирина Александровна, работала врачом. Несмотря на совсем не творческую семью мальчик тянулся к прекрасному.

Максим с ранних лет увлёкся бальными танцами и впоследствии достиг уровня кандидата в мастера спорта. Кроме того, он занимался танцами на профессиональной основе и работал моделью.

После школы Максим хотел стать врачом, но, столкнувшись с высоким конкурсом в медицинских вузах, поступил в Воронежскую государственную академию искусств, а затем продолжил обучение в ГИТИСе. Еще во время обучения Щёголев дебютирует на сцене Театра Луны.

А после ГИТИСа актер попадает в творческую лабораторию известного режиссера Анатолия Васильева при Школе-студии МХАТ. Годовое обучение заканчивается тем, что Васильев берет молодого артиста в труппу «Школы драматического искусства».

Работа к кино


Максим Щёголев (Фото: Instagram*@maximvale)

Свою кинокарьеру Максим Щёголев начал с эпизодических ролей в лентах «Слепой», «Аэропорт», «Солдаты 6» и еще нескольких проектах. В 2006 году актер получил первую серьезную роль в сериале «Молодые и злые», после которой публика полюбила восходящую звезду.

Сейчас в фильмографии Щёголева насчитывается более 110 работ в кино. Режиссеры часто видят в нем стража правопорядка, поэтому среди героев, в которых перевоплощается артист, — следователи, юристы, сыщики.

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Личная жизнь


Максим Щёголев с детьми: Ильей, Марией и Екатериной (Фото: Instagram*@maximvale)

Личная жизнь Щёголева под стать творческой: весьма насыщена на события. Первой его большой любовью стала коллега по цеху Татьяна Солнцева. В гражданском браке этой пары появился в 2002 году сын Илья.

Отношения не продержались долго, но Максим всегда общался с ребенком и поддерживал хорошие отношения с его матерью. Спустя время стало известно, что Илья имеет особенность развития, и мальчику поставили диагноз «аутизм».

«Не сразу поняли, что Илюшка особенный. Обо всем узнали, когда ему было около трех лет. Тогда мы с Таней заметили, что он не торопится говорить, — тогда и забили тревогу. Я его очень люблю, он мой старшенький. И он действительно особенный, потому что первый. Илья невероятно здоров физически, у него потрясающие математические способности», — цитирует актера kino-teatr.ru.

Первый официальный брак Максима Щёголева случился с Аллой Казаковой, которая, как и первая избранница артиста, была актрисой. В 2007 году у них появилась на свет дочь Мария, а в 2008-м родилась вторая девочка — Екатерина.

Юлия Зимина (Фото: Instagram*@yuliaziminaa)

В 2010 году в жизни актера появилась актриса Юлия Зимина, цыганка из сериала «Кармелита». Ради нее Максим оставил семью с двумя детьми и окунулся в чувства с головой.

«Юлия — прекрасный человек, красивая, очень талантливая. Вся Россия была влюблена в нее. И я не стал исключением. Пришел к жене и заявил об этом, сказав, что больше не хочу оставаться с ней. Так что инициатором расставания был я. Но наш союз с Аллой не был идеальным, многое мы не смогли преодолеть вместе. Зато я был честен и не играл», — рассказывал артист на передаче «Судьба человека».
Страстный роман с «цыганкой» длился порядка трех лет, но так и не сложился в нечто серьезное. Официальной причиной разрыва отношений стали различия в характерах.

«Мы хотели сделать громкую и пышную свадьбу, но надо было решить материальные проблемы и обеспечить будущее. Мы пытались создать какую-то базу, чтобы была стабильность, но не успели. Юлия запрещала мне ночевать у детей. Мне, как мужчине, это было непонятно», — вспоминал актер.

Максим Щёголев, Теона Дольникова с сыном Лукой (Фото: Instagram*@maximvale)

В конце 2015 года Щёголев начал встречаться с Теоной Дольниковой, актрисой и певицей. Они скрывали свои отношения почти год, и только в 2016 году о них стало известно широкой публике. В феврале 2017 года Максим Щёголев в четвёртый раз стал отцом. Теона родила Максиму сына Луку.

В интервью изданию ok-magazine.ru она поделилась своим отношением к детям и бывшим женам Щёголева:

«Когда я узнала, что у него трое детей, подумала: круто! Человек уже знает, как и что надо делать. Честно говоря, я раньше не видела, чтобы отцы, у которых есть бывшие жены, были так внимательны к своим детям и даже к бывшим женам. Этот факт заставляет еще больше уважать человека, это действительно очень редкое качество. Я рада, что у меня нет комплексов на этот счет».


Актер сейчас


Максим Щёголев (Фото: Instagram*@maximvale)

Максим Щёголев сконцентрирован на съёмках в кино и сериалах, а также на воспитании детей. В 2024 году в фильмографии Щёголева появился новый проект — криминальный сериал «Сармат». В нём актёр исполнил роль оперативника Артёма Стеклова.

Кроме того, в 2025 году в производстве находятся ленты «Колбаса», «Пираты XXI века», «По следу зверя». С течением времени Щёголев стал принимать участие в проектах только с одобрения своего духовного наставника. Никакие гонорары и другие факторы не могли заставить его согласиться на роль, если его духовный наставник не даст на это разрешения.

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Ведьминский бизнес участницы «Битвы экстрасенсов» Елены Голуновой стал приносить в два раза меньше денег
SHOT: сибирская ведьма Елена Голунова стала зарабатывать в два раза меньше
20 апреля 2025, 15:08

Елена Голунова (Фото: Телеграм @golunovachannel)

Ведьминский бизнес участницы 13-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Елены Голуновой стал приносить в два раза меньше денег. Официальный доход сибирской ведьмы упал с 1,7 млн до 700 тысяч, при этом запись на недешевые сеансы расписана на год вперед, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Отмечалось, что ещё 12 лет назад Голунова зарегистрировала ООО «КАДИ». Сначала доход разделился между ведьмой и ее сыном Владом Кадони, затем Елена стала заниматься всем сама. Через компанию она предоставляет свои услуги, продает обереги и книги.

Личные встречи сибирская ведьма проводит в Москве и Новосибирске. Если подождать примерно год, то Голунова проведет сеанс за 35 тысяч рублей. А если увидеть ведьму нужно немедленно, то за 70 тысяч рублей получится записаться в течение пары месяцев. Оплату за свои ведьминские услуги, говорят клиенты, Голунова принимает наличными, сразу после беседы.

Хоть менеджер и говорит о плотной записи на год вперед, официально ее компания за 2024 год заработала лишь примерно 700 тысяч рублей, а это в 2,5 раза меньше, чем в 2023 году.

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#компании
#эзотерика
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«Я в ужасе»: Колин Фаррелл собирается отдать сына в приют из-за редкого заболевания
Актер Колин Фаррелл объявил, что отдаст сына в приют из-за синдрома Ангельмана
20 апреля 2025, 14:40

Колин Фаррелл (Фото: кадр из фильма «Вдовы»)

Ирландский актер Колин Фаррелл заявил, что собирается отдать сына в приют для инвалидов из-за редкого заболевания.
Звезда картины «Джентльмены» воспитывает 21-летнего Джеймса, который страдает от синдрома Ангельмана, редкого генетического заболевания, характеризующегося задержкой интеллектуального и физического развития и отсутствием речи.

Фаррелл принял тяжелое для себя решение отдать сына в приют для инвалидов. Актер объяснил свое решение страхом за будущее своего наследника: он переживает, что Джеймс останется один, если с родителями что-то произойдет.

«Это сложно — некоторые родители говорят: «Я хочу сам заботиться о своем ребенке», и я это уважаю. Но я в ужасе от мысли: если завтра у меня случится сердечный приступ и, не дай бог, мать Джеймса, Ким, попадет в автокатастрофу и ее тоже не станет, то Джеймс останется один?» — поделился своими мыслями Колин с журналом Candis Magazine.

По словам Фаррелла, он хочет, чтобы Джеймс обрел место, с которым он будет чувствовать связь.

Артист обратил внимание, что они с избранницей в настоящее время выбирают лучшие варианты учреждений для Джеймса.

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«Показной патриотизм и притворная вера»: Вика Цыганова осудила Филиппа Киркорова, купившего кулич за 100 тысяч

Лолита Милявская призналась, что воровала у родственницы

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#инвалиды
#актёр
#приют
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«Показной патриотизм и притворная вера»: Вика Цыганова осудила Филиппа Киркорова, купившего кулич за 100 тысяч
Цыганова заявила, что у купившего кулич за 100 тыс Киркорова притворная вера
20 апреля 2025, 14:05

Виктория Цыганова (Фото: Телеграм, @vika_tsyganova63)

Певица Вика Цыганова резко Филиппа Киркорова, похваставшегося дизайнерским куличом за 100 тысяч рублей. В своем Teлеграм-канале артистка возмутилась «кощунством» короля отечественной эстрады и обвинила его в «показном патриотизме и притворной вере».
На Пасху Киркоров купил дизайнерский двухкилограммовый кулич стоимостью 100 тыс. рублей с начинкой «дубайский шоколад» с верхушкой в форме церковного купола и похвастался десертом в личном блоге.

Цыганова, возмущенная демонстрацией «показной» роскоши, заявила, что Филипп поступает кощунственно и мерзко по отношению к священному смыслу праздника.

«Киркоров, как какой-то язычник или сатанист, вместо обычного кулича решил вкусить на Пасху кулич с дизайнерским куполом и начинкой из сусального золота. <…> Это просто мерзость. Пока православные в этот светлый праздник насыщаются радостью и благодатью, Киркоров наполняется золотом», — выразила свое мнение певица.

Цыганова также вспомнила, что недавно король российской эстрады стал обладателем часов Rolex из лимитированной коллекции к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Артистка обвинила Киркорова в притворстве.

«Патриотизм у него выражается в дорогущих часах, а вера — в золотом куличе. Показной патриотизм и притворная вера», — подчеркнула Цыганова.

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#киркоров
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Лолита Милявская призналась, что воровала у родственницы
Лолита Милявская поделилась, что в детстве воровала конфеты у бабушки
20 апреля 2025, 13:38

Лолита Милявская (фото: Телеграм @lolitamilyavskaya)

Певица Лолита Милявская поделилась, что съела кулич еще до наступления Пасхи, а еще вспомнила, как в детстве воровала у бабушки сладости.
Исполнительница хита «На Титанике» вспомнила, что раньше ее бабушка покупала коробку сладостей и прятала ее до случая, поскольку раньше шоколадные конфеты было тяжело приобрести.

«Надо было залезть мизинцем, приподнять крышечку коробки, растолкать бумажечки, выковырять конфетку и съесть, а потом уплотнить, чтобы коробка выглядела, как не начатая», — призналась артистка в своем Teлеграм-канале.

Еще Милявская уточнила, что сейчас она уже ничего не ворует, так как все находится в открытом доступе. При этом Лолита в шутку пожаловалась, что ни один кулич в ее жизни еще не дожил до Пасхи, так как она не может долго терпеть и пробует праздничное угощение.

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#сладости
#дефицит
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«Спасибо, что выбрала нас»: бас-гитарист Uma2rmaH Сергей Кристовский стал отцом в седьмой раз
У бас-гитариста Uma2rmaH Сергея Кристовского родился седьмой ребенок
20 апреля 2025, 13:20

Сергей Кристовский и Ксения Кудашкина (Фото: Инстаграм* @kseniia.6273)

У бас-гитариста группы Uma2rmaH Сергея Кристовского родился седьмой ребенок.
У музыканта и его супруги Ксении Кудашкиной, которая на 16 лет моложе, появилась дочь.

В личном блоге Ксения поделилась фотографиями из роддома. На кадрах Кудашкина держит огромный букет роз, а Кристовский бережно обнимает новорожденную дочь.

«Спи, моя жизнь, мой маленький крохотный дом. Дом, где недавно мое поселилось сердце. Спасибо, что выбрала нас, наша маленькая принцесса!» — обратилась к малышке жена музыканта.

Сергей Кристовский и Ксения Кудашкина (Фото: Инстаграм* @kseniia.6273)


Пользователи Сети поздравили счастливых родителей с появлением наследницы и пожелали семье Кристовских радости.

«С прибавлением! Счастья и здоровья малышке», «Пусть будет самой счастливой», — подчеркнули комментаторы.

Напомним, что Сергей Кристовский и Ксения Кудашкина воспитывают еще и сына. Этот брак стал для бас-гитариста третьим.

В первом у него родились три сына и одна дочь. В 2014 году музыкант ушел от супруги к звезде сериала «Восьмидесятые» Наталье Земцовой. В этом союзе у Кристовского появился сын. Потом он покинул и эту семью ради новой возлюбленной.

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