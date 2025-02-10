Неожиданные повороты судьбы Дарьи Юргенс: измены мужа, аборт от Шевчука и дочь, рожденная после курортного романа

Дарья Юргенс (Фото: скриншот т/c «Морские дьяволы» ТК НТВ )
Дарья Юргенс — талантливая актриса, известная своими яркими ролями в кино и театре. Она заслуженно носит звание Заслуженной артистки Российской Федерации. Дарья Юргенс стала широко известна благодаря своим ролям в сериале «Морские дьяволы», где она сыграла Маргариту Кошкину, также известную как Багира.
Ещё одна запоминающаяся роль актрисы — девушка лёгкого поведения в фильме Алексея Балабанова «Брат-2». О личной жизни и творческом пути артистки читайте в материале «Радио 1».
Дарья Юргенс родилась в Томске в 1968 году, но вскоре её семья переехала в Мариуполь. Родители артистки — Георгий Михайлович Лесников и Наталья Никитична Юргенс — работали в местном театре драмы. Впервые Дарья появилась на сцене еще младенчестве, а в 10 лет исполнила роль Анютки в спектакле «Власть тьмы». Несмотря на детскую мечту стать ветеринаром, Дарья продолжила актёрскую династию.
Сергей Бодров и Дарья Юргенс (Фото: скриншот к/ф «Брат 2»)
Получив аттестат, юная Дарья решила продолжить обучение в театральном вузе в Ленинграде. Город был выбран не случайно: с ним были связаны её родные. Для бабушки и мамы Юргенс Ленинград был малой родиной, но они были вынуждены уехать оттуда, когда началась блокада.
Для поступления в ЛГИТМиК Даше Юргенс не хватило полутора баллов на сочинении. Расстроенная, она уже собиралась забрать документы, но преподаватели предложили ей стать вольным слушателем. Учеба Дарье очень нравилась, но жить было негде, так как места в общежитии ей не полагалось. Полгода студентка ночевала в аудитории, мылась в бане, а завтракала тем, что приносили сокурсники. После были скитания по знакомым и ночевки в гостиничных номерах на шестерых. Спустя год преподаватели сообщили, что могут принять Дашу на обучение на бюджетной основе, но для этого ей придётся снова поступить на первый курс. Девушка дала своё согласие. В 1990 году Дарья Юргенс стала обладательницей заветного диплома.
Дарья Юргенс (Фото: скриншот т/с «Морские дьяволы»)
С первым мужем Евгением Дятловым Юргенс познакомилась еще в театральном институте. Отношения, развивавшиеся стремительно, привели к тому, что в 1991 году у актрисы появился на свет сын Егор. Молодожёны испытывали финансовые трудности, временами у семьи не хватало денег даже на еду.
Юргенс стойко справлялась с нехваткой денег, с трудностями лихих 90-х, но измена мужа выбила артистку из равновесия. Дарья на протяжении нескольких месяцев пребывала в подавленном состоянии, только курила, плакала и пила кофе. Мысли о неверности супруга не давали покоя, и лишь сын придавал силы продолжать жить. Юргенс попытается простить супруга, но та боль, которую он ей причинил, не позволит построить актерам дальнейшее счастье.
Юрий Шевчук и Дарья Юргенс познакомились в театре, певец искал актёров для своего нового клипа «ДДТ». На тот момент певец уже был вдовцом и один воспитывал сына Петю. Он сразу заметил яркую Юргенс, и отношения начали стремительно развиваться, Шевчук тогда говорил, что это большая любовь. Но общему ребенку с возлюбленной певец не обрадовался, и отношения прервались после прерывания беременности.
Дарья Юргенс (Фото: скриншот т/п «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»)
В возрасте 35 лет Дарья стала матерью дочери Александры, которая появилась на свет от женатого возлюбленного. Тайна её рождения окутана такой непроглядной пеленой, что даже отец девочки не знает о её существовании, как и Юргенс не знает, жив ли тот мужчина.
Дарья Юргенс продолжает активно работать в актерской сфере. В 2023 году она приняла участие в создании сериала «Рецепт на любовь». Продолжается работа актрисы в полюбившемся многими сериале «Морские дьяволы», а также в производстве находятся картины «Хантер» и «Хозяин-2». Несколько лет назад Дарья впервые стала бабушкой, и это событие принесло ей огромную радость.
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Долгий путь к карьере актрисы
Дарья Юргенс родилась в Томске в 1968 году, но вскоре её семья переехала в Мариуполь. Родители артистки — Георгий Михайлович Лесников и Наталья Никитична Юргенс — работали в местном театре драмы. Впервые Дарья появилась на сцене еще младенчестве, а в 10 лет исполнила роль Анютки в спектакле «Власть тьмы». Несмотря на детскую мечту стать ветеринаром, Дарья продолжила актёрскую династию.
Сергей Бодров и Дарья Юргенс (Фото: скриншот к/ф «Брат 2»)
Получив аттестат, юная Дарья решила продолжить обучение в театральном вузе в Ленинграде. Город был выбран не случайно: с ним были связаны её родные. Для бабушки и мамы Юргенс Ленинград был малой родиной, но они были вынуждены уехать оттуда, когда началась блокада.
Для поступления в ЛГИТМиК Даше Юргенс не хватило полутора баллов на сочинении. Расстроенная, она уже собиралась забрать документы, но преподаватели предложили ей стать вольным слушателем. Учеба Дарье очень нравилась, но жить было негде, так как места в общежитии ей не полагалось. Полгода студентка ночевала в аудитории, мылась в бане, а завтракала тем, что приносили сокурсники. После были скитания по знакомым и ночевки в гостиничных номерах на шестерых. Спустя год преподаватели сообщили, что могут принять Дашу на обучение на бюджетной основе, но для этого ей придётся снова поступить на первый курс. Девушка дала своё согласие. В 1990 году Дарья Юргенс стала обладательницей заветного диплома.
Личная жизнь
Дарья Юргенс (Фото: скриншот т/с «Морские дьяволы»)
С первым мужем Евгением Дятловым Юргенс познакомилась еще в театральном институте. Отношения, развивавшиеся стремительно, привели к тому, что в 1991 году у актрисы появился на свет сын Егор. Молодожёны испытывали финансовые трудности, временами у семьи не хватало денег даже на еду.
«Питалась я так: утром просто полбатона, а днем и вечером по полбатона с молоком. Продуктов в магазинах нет. Ради жалких ошметков мяса на костях, которые продавали по талонам, приходилось выстаивать долгие часы. Бесконечные очереди и постоянное чувство голода в огромном пузе — такой мне запомнилась моя первая беременность. Как же хотелось есть! Женьки рядом нет, он репетирует. Я чувствовала себя одинокой, никому не нужной, брошенной», — вспоминала Дарья в одном из интервью.
Юргенс стойко справлялась с нехваткой денег, с трудностями лихих 90-х, но измена мужа выбила артистку из равновесия. Дарья на протяжении нескольких месяцев пребывала в подавленном состоянии, только курила, плакала и пила кофе. Мысли о неверности супруга не давали покоя, и лишь сын придавал силы продолжать жить. Юргенс попытается простить супруга, но та боль, которую он ей причинил, не позволит построить актерам дальнейшее счастье.
«После Женькиной измены я вроде бы его простила, но в образовавшийся надлом ушла вся любовь, оставив пустоту равнодушия. Надо было всё заканчивать прямо тогда. А я чего-то испугалась. Да еще обида взыграла. Ах, значит, ты так?! И я тоже стала вести себя плохо, изменять. Иногда, правда, посещала меня разумная мысль: а на фига мы тогда живем вместе? Зачем? И однажды сказала Дятлову: «Я люблю другого человека, ухожу к Юре», — цитирует слова Дарьи издание 7days.ru.
Юрий Шевчук и Дарья Юргенс познакомились в театре, певец искал актёров для своего нового клипа «ДДТ». На тот момент певец уже был вдовцом и один воспитывал сына Петю. Он сразу заметил яркую Юргенс, и отношения начали стремительно развиваться, Шевчук тогда говорил, что это большая любовь. Но общему ребенку с возлюбленной певец не обрадовался, и отношения прервались после прерывания беременности.
«С моей стороны близкие отношения с ним были ошибкой и глупостью. Позже у меня открылись глаза — он просто фуфло… Однажды он просто сказал мне уходить из театра. У него был сын, у меня тоже. Должен был родиться общий ребенок. Он сказал, что я одна и не справлюсь со всем, если продолжу работать. Я считаю, что совершенный мною грех — это только моя вина, не его», — говорила актриса о пережитом актриса в передаче «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».После разрыва отношений с Шевчуком в жизни Дарьи Юргенс появился новый спутник — актёр Пётр Журавлёв. Но и этот союз не был долгим. Со временем Журавлёв начал замечать, что Дарья стала уделять больше времени работе и общению с другими мужчинами, что вызывало у него приступы ревности. Дарья не испытывала большой любви ко второму супругу и сама приняла решение разойтись.
Дарья Юргенс (Фото: скриншот т/п «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»)
В возрасте 35 лет Дарья стала матерью дочери Александры, которая появилась на свет от женатого возлюбленного. Тайна её рождения окутана такой непроглядной пеленой, что даже отец девочки не знает о её существовании, как и Юргенс не знает, жив ли тот мужчина.
«Это был красивый курортный роман: я свободна, он женат. Не актер, не бизнесмен, скорее, из научной сферы. Казалось, что у нас взаимные чувства. Но однажды мы поругались, и с тех пор он больше не появился», — актриса поделился тайной в программе «Секрет на миллион».В настоящее время Дарья Юргенс состоит в отношениях с Сергеем Великановым, который является каскадёром. Их знакомство произошло на съёмках сериала «Морские дьяволы», где Великанов работал постановщиком трюков и занимался с Юргенс индивидуальной подготовкой. Несмотря на то, что пара официально не расписана, они имеют весьма тёплые взаимоотношения. Великанов принял детей Юргенс как своих.
Дарья Юргенс сейчас
Дарья Юргенс продолжает активно работать в актерской сфере. В 2023 году она приняла участие в создании сериала «Рецепт на любовь». Продолжается работа актрисы в полюбившемся многими сериале «Морские дьяволы», а также в производстве находятся картины «Хантер» и «Хозяин-2». Несколько лет назад Дарья впервые стала бабушкой, и это событие принесло ей огромную радость.
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Елена Генералова