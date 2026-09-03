Режиссёр показал свежие фото Пугачёвой без макияжа и Раймонда Паулса в Латвии
Режиссёр Кирилл Серебренников встретился с Пугачёвой и Раймондом Паулсом в Риге
Режиссёр Кирилл Серебренников показал редкие снимки с Аллой Пугачёвой и Раймондом Паулсом, сделанные в Латвии. В личном блоге 56-летний постановщик рассказал, что встретился с певицей и композитором во время своей поездки.
На совместном фото 77-летняя Пугачёва позирует без макияжа и улыбается в камеру. В кадр попал пианист и композитор Даниил Орлов, который снимался в фильме Серебренникова «Жена Чайковского» в 2021 году.
Кроме того, Кирилл выложил две фотографии с 90-летним Раймондом Паулсом. Композитор, который давно не покидает Латвию, сидит за столом в клетчатой рубашке и смотрит на экран монитора, где режиссёр что-то ему демонстрирует.
«Латвия — Рига, Юрмала и люди, которых я люблю, которых я боготворю, одного дня с которыми достаточно, чтобы зарядиться энергией на целый год», — признался постановщик.В материале «Радио 1» рассказываем о влиянии Аллы Пугачёвой на отечественную сцену. Выяснили, какие конфликты связывали её с другими артистами.