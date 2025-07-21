«Уже не первой свежести»: Прохор Шаляпин дал резкий ответ певице Любови Успенской
Шаляпин ответил Успенской, которая назвала его слишком старым для неё
Певица Любовь Успенская на оказанные Прохором Шаляпиным попытки приударить за ней дала твёрдый отказ. Артистка обосновала свой поступок тем, что Шаляпин для неё слишком стар и ему необходимо поискать себе более зрелых спутниц.
В разговоре с Шаляпиным Общественная Служба Новостей узнала у артиста, как он отреагировал на отпор королевы шансона.
«Конечно, Любовь шутит, она человек с прекрасным чувством юмора, и все это знают. Я её обожаю и нисколько не обижаюсь на слова о том, что я уже не первой свежести. Да, вот так получается, что и я теперь старичок, что поделать, поэтому я и стараюсь больше отдыхать и меньше работать, чтобы совсем не сдать», — заявил певец.Шаляпин добавил, что больше флиртовать с Успенской не будет. Певец отметил, что его сердце сейчас занято и новых любовных приключений даже с очень богатыми пенсионерками он искать не хочет.
Ранее сообщалось о высказываниях Успенской в отношении Шаляпина.