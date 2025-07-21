«Уже не первой свежести»: Прохор Шаляпин дал резкий ответ певице Любови Успенской

21 июля 2025, 19:19

Шаляпин ответил Успенской, которая назвала его слишком старым для неё

Прохор Шаляпин (Фото: Telegram @aChaliapin)

Певица Любовь Успенская на оказанные Прохором Шаляпиным попытки приударить за ней дала твёрдый отказ. Артистка обосновала свой поступок тем, что Шаляпин для неё слишком стар и ему необходимо поискать себе более зрелых спутниц.





В разговоре с Шаляпиным Общественная Служба Новостей узнала у артиста, как он отреагировал на отпор королевы шансона.

«Конечно, Любовь шутит, она человек с прекрасным чувством юмора, и все это знают. Я её обожаю и нисколько не обижаюсь на слова о том, что я уже не первой свежести. Да, вот так получается, что и я теперь старичок, что поделать, поэтому я и стараюсь больше отдыхать и меньше работать, чтобы совсем не сдать», — заявил певец.