Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Номер с видом на океан за более чем 100 тысяч рублей: Вячеслав Малафеев отвез свою жену в свадебное путешествие

Номер с видом на океан за более чем 100 тысяч рублей: Вячеслав Малафеев отвез свою жену в свадебное путешествие

Вячеслав Малафеев (Фото: Instagram*@malafeev16ru)

Вячеслав Малафеев (Фото: Instagram*@malafeev16ru)

Экс-вратарь питерского «Зенита» Вячеслав Малафеев недавно женился на молодой гимнастке Ангелине Шкатовой и отправился с ней в свадебное путешествие. По разным подсчетам, одна ночь пары в отеле обходится им за более чем 100 тысяч рублей.
Как пишут Starhit, бывший футболист отвез свою 23-летнюю супругу в Объединенные Арабские Эмираты. Несмотря на популярность Дубая, спортсмен решил отпраздновать бракосочетание на фешенебельных курортах Абу-Даби.

Смерть жены, скандал с Губерниевым и дочь, осужденная за наркотики: как живет футболист Вячеслав Малафеев
Смерть жены, скандал с Губерниевым и дочь, осужденная за наркотики: как живет футболист Вячеслав Малафеев

Выбор пал на остров Саадият, где пара заселилась в роскошный отель международной сети Jumeirah — Saadiyat Island Abu Dhabi. Там молодожены сняли номер с панорамным видом на залив, пляжи которого славятся своим золотым оттенком. По разным подсчетам, проживание в номере обходится супругам в более чем 100 тысяч рублей за сутки. В стоимость входит неограниченный доступ к спа-зоне, фитнес-центру и нескольким ресторанам с высокой кухней. К тому же пара может в любое время посещать собственный пляж.

Читайте также:

Стало известно, сколько Лепс и Агаларов заработают на концерте в честь женщин

Комик Павел Воля дал совет Даве реже приходить домой к беременной Краймбрери

Катя Гордон вступилась за бывшего мужа Александра, которого обвинили в изнасиловании
#пляжи
#фитнес
#отель
#выбор
#спортсмен
#футболист
#свадьба
#брак
Стало известно, сколько Лепс и Агаларов заработают на концерте в честь женщин
Григорий Лепс и Эмин Агаларов заработают на концерте для женщин 35 млн рублей
04 марта 2025, 19:26

Эмин Агаларов и Григорий Лепс (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певцы Григорий Лепс и Эмин Агаларов готовятся дать большой концерт в Международный женский день. Как сообщает Telegram-канала «Звездач», выступление принесет исполнителям 35 млн рублей.
Уточняется, что самые бюджетные билеты стоят 5 тысяч рублей. В первых рядах цена билетов достигает 85 тысяч рублей.

Вип-ложа обойдется желающим послушать хиты артистов в 810 тысяч рублей. Примечательно, что билетов на концерт практически не осталось.

Не исключено, что в зале поклонники смогут увидеть 19-летнюю невесту Григорий Лепса Аврору.

Читайте также:

Лепс рассказал, что его младший сын Иван пока не определился с будущей карьерой

«Главное, чтобы были счастливы»: Клава Кока рассказала, как у нее увели парня

«Он болен?»: Резко похудевший Киркоров шокировал окружающих своим видом
#концерт
#цена
#билеты
#праздник
#8 марта
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Комик Павел Воля дал совет Даве реже приходить домой к беременной Краймбрери
04 марта 2025, 19:19

Фото: iStock/realvolya

Телеведущий Павел Воля стал объектом обсуждения в Сети после того, как дал совет артисту Даве, который ожидает первенца от Мари Краймбрери. Об этом пишет женский онлайн-журнал «Страсти».
В ходе записи видео за кулисами своего шоу Воля, опираясь на личный опыт воспитания двоих детей от Ляйсан Утяшевой, рекомендовал будущему отцу реже появляться дома.

«Пока есть возможность, появляйся дома как можно меньше», — заявил Павел, что вызвало неоднозначную реакцию у зрителей.

Многие пользователи интернета раскритиковали юмор телеведущего, отметив, что такой совет мог бы не понравиться даже его супруге.

Напомним, что в 2025 году Дава и Мари Краймбрери официально подтвердили свои отношения, объявив о помолвке и беременности певицы. По слухам, пара уже успела пожениться, однако эту информацию они пока не комментируют.

Читайте также:

Стало известно, сколько Лепс и Агаларов заработают на концерте в честь женщин

Рэперу Вите Матанга грозит до 6 лет лишения свободы

Психоаналитик предупредила, что дети Филиппа Киркорова обречены на драмы в будущем
#отношения
#юмор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Рэперу Вите Матанга грозит до 6 лет лишения свободы
Mash: рэперу Вите Матанга грозит до 6 лет лишения свободы за оскорбление сотрудника МВД
04 марта 2025, 19:04

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Бывший сотрудник МВД и председатель общественного движения «Отцы России» Андрей Згонников обратился в полицию и Генпрокуратуру с просьбой проверить рэпера Витю Матанга. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Как считает Згонников в песне Матанга «Гаити», музыкант оскорбляет правоохранителей. Экс-сотрудник МВД просит полицию и Генпрокуратуру проверить рэпера по статьям «Унижение человеческого достоинства» и «Оскорбление представителя власти».

Согласно информации канала, исполнителя могут посадить на шесть лет. Уточняется, что активист также ​требует, чтобы музыкант извинился и изменил песню.

Читайте также:

Катя Гордон вступилась за бывшего мужа Александра, которого обвинили в изнасиловании

«Аморальный поступок»: Милонов посчитал признаком эскорта фото с сотнями роз

«Главное, чтобы были счастливы»: Клава Кока рассказала, как у нее увели парня
#мвд
#музыкант
#рэп
#тюрьма
#полиция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Психоаналитик предупредила, что дети Филиппа Киркорова обречены на драмы в будущем
Психоаналитик Смолярчук: детей Киркорова ждет тяжелое будущее
04 марта 2025, 18:45

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

На дочку певца Филиппа Киркорова Аллу-Викторию еженедельно жалуется директор дубайской школы.
«По видеосвязи со мной еженедельно созванивается директор школы Эшли. Она докладывает мне не только приятные, но и неприятные инциденты. Больше всего проблем с Аллой-Викторией. Каких? «Не хочу учиться, а хочу жениться». Стрельчиха типичная!» — пояснил Киркоров.

Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» объяснила, что дети Филиппа Киркорова обречены на драмы в будущем, потому что привыкли к «рафинированному безопасному мирку».

«Если бы дети были из простых смертных, учились бы в простой школе где-то на окраине Москвы, то у них бы обострился инстинкт выживания. А дети Киркорова обласканы заботой нянек, учителей, которые настроены угодить родителям, а не воспитать. Если даже там и проводятся с детьми какие-то воспитательные мероприятия, то это делается очень бархатно», — объяснила эксперт.

По ее словам, дети Киркорова не имеют права своевольного шага в сторону, потому что все время окружены персоналом: психологами, воспитателями, учителями.

«Эти дети — баловни судьбы. Сегодня они осознают свою преимущественную, высокопарную, превосходную роль над другими людьми. Но что будет, когда окажутся в месте, где живет большинство людей, у которых есть инстинкт выживания. Там дети умеют постоять за себя, умеют дружить, уступать, заботиться о слабых. Дети артиста живут в своем рафинированном, безопасном мирке, но они не смогут всю жизнь прожить в ограниченном контингенте элиты. И тогда их могут ожидать разочарование и человеческие драмы», — сказала психоаналитик.

Читайте также:

«Он болен?»: Резко похудевший Киркоров шокировал окружающих своим видом

«Это чувствительное место»: Киркоров рассказал о новой татуировке и ее глубоком смысле

«Стрельчиха типичная!»: директор школы в Дубае пожаловался на дочь Киркорова
#дети
#школы
#жизнь
#мероприятия
#киркоров
#шоу
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Главное, чтобы были счастливы»: Клава Кока рассказала, как у нее увели парня
Певица Клава Кока рассказала, как у нее уводили парня
04 марта 2025, 18:43

Клава Кока (Фото: Telegram @klavacoca)

Российская певица Клава Кока вспомнила, как у нее уводили парня. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.
По словам певицы, это произошло в тот момент, когда она на протяжении длительного времени дружила лишь с мужчинами. Одной из своих первых подруг исполнительница решила рассказать о своей влюбленности. Клава призналась, что поделилась данной информацией только с этой девушкой. Через некоторое время знаменитость узнала, что приятельница «крутит шуры-муры» с этим парнем.

«Я еще такая дура была. Такая глупая. Думаю: «Ну ладно. Главное, чтобы вы были счастливы. Ладно». Я даже не переставала с ними общаться. А потом парень решил поменяться в своем мнении и снова пришел ко мне, хотя был с ней. В общем, была такая сложная, запутанная история», — рассказала Кока.

Клава добавила, что в свое время эта история серьезно травмировала ее.

Читайте также:

Брак с молодым актером, слухи о пластике и дружба с Заворотнюк: как живет звезда «Папиных дочек» Нонна Гришаева

Онкология, неудачный брак и тайный избранник: куда пропала звезда «Папиных дочек» Мария Сёмкина

Молодая жена Петросяна годами не платила за коммуналку
#история
#любовь
#отношения
#певица
Следите за нашими новостями
в удобном формате