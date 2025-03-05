Номер с видом на океан за более чем 100 тысяч рублей: Вячеслав Малафеев отвез свою жену в свадебное путешествие

Вячеслав Малафеев (Фото: Instagram*@malafeev16ru)
Экс-вратарь питерского «Зенита» Вячеслав Малафеев недавно женился на молодой гимнастке Ангелине Шкатовой и отправился с ней в свадебное путешествие. По разным подсчетам, одна ночь пары в отеле обходится им за более чем 100 тысяч рублей.
Как пишут Starhit, бывший футболист отвез свою 23-летнюю супругу в Объединенные Арабские Эмираты. Несмотря на популярность Дубая, спортсмен решил отпраздновать бракосочетание на фешенебельных курортах Абу-Даби.
Выбор пал на остров Саадият, где пара заселилась в роскошный отель международной сети Jumeirah — Saadiyat Island Abu Dhabi. Там молодожены сняли номер с панорамным видом на залив, пляжи которого славятся своим золотым оттенком. По разным подсчетам, проживание в номере обходится супругам в более чем 100 тысяч рублей за сутки. В стоимость входит неограниченный доступ к спа-зоне, фитнес-центру и нескольким ресторанам с высокой кухней. К тому же пара может в любое время посещать собственный пляж.
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Выбор пал на остров Саадият, где пара заселилась в роскошный отель международной сети Jumeirah — Saadiyat Island Abu Dhabi. Там молодожены сняли номер с панорамным видом на залив, пляжи которого славятся своим золотым оттенком. По разным подсчетам, проживание в номере обходится супругам в более чем 100 тысяч рублей за сутки. В стоимость входит неограниченный доступ к спа-зоне, фитнес-центру и нескольким ресторанам с высокой кухней. К тому же пара может в любое время посещать собственный пляж.
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Иван Мусатов