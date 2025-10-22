«Приятно получать подарки»: Полина Диброва устроила показ новых драгоценностей

22 октября 2025, 21:32

Полина Диброва показала массивное кольцо и смартфон в рамках показа подарков

Полина Диброва (Фото: Instagram* @polinadibrova)

Полина Диброва сообщила, что чувствует себя любимой и счастливой. В личном блоге она показала подарки, которые ей вручили.





Многодетная мама выложила фотографию, на которой запечатлела массивное кольцо из серебра и жёлтого золота. Диброва оценила украшение и поблагодарила поклонников за внимание.

«Приятно получать подарки на день рождения в октябре», — написала она.

«И ещё один подарочек! Оранжевая моя мечта», — прокомментировала Диброва.