«Приятно получать подарки»: Полина Диброва устроила показ новых драгоценностей
Полина Диброва показала массивное кольцо и смартфон в рамках показа подарков
Полина Диброва сообщила, что чувствует себя любимой и счастливой. В личном блоге она показала подарки, которые ей вручили.
Многодетная мама выложила фотографию, на которой запечатлела массивное кольцо из серебра и жёлтого золота. Диброва оценила украшение и поблагодарила поклонников за внимание.
«Приятно получать подарки на день рождения в октябре», — написала она.Отметим, что Полина родилась 16 июля. Помимо этого, модель продемонстрировала другой презент — смартфон Apple iPhone 17 Pro в оранжевом цвете. Блогер записала видео с распаковкой нового гаджета, сопроводив его фортепианной музыкой.
«И ещё один подарочек! Оранжевая моя мечта», — прокомментировала Диброва.Ранее Полина Диброва показала, где живёт после развода с телеведущим.