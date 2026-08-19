Стали известны новые детали развода Лёши Свика с женой
Около недели назад появилась информация, что жена певца Лёши Свика (настоящее имя — Алексей Норкитович) Ксения Ткачёва инициировала развод.
Суд зарегистрировал иск ещё 26 июня, но длительное время процесс оставался без движения. Как сообщает Super, теперь супругам назначили собеседование на 3 сентября.
Отношения пары не раз проходили через кризис. Они заключили брак летом 2022 года, а 1 декабря того же года у них родилась дочь Эмилия. Однако в феврале 2023 года супружеская чета объявила о расставании. Ткачёва намекала, что причиной послужили измены Алексея.
Тем не менее, уже через несколько месяцев они помирились и возобновили отношения. В июле 2024 года певец неожиданно заявил о новом романе с блогером Марией Горячевой. Но этот союз продлился недолго: в сентябре звёзды подтвердили разрыв. А в ноябре Свик снова дал понять, что их с женой отношения восстановились.
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