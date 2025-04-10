Рэпер Macan за неделю собрал почти 20 штрафов за нарушения ПДД

Macan (фото: Telegram @macan_official1)
Рэпер Macan всего за одну неделю собрал штрафов за нарушения ПДД на 26 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в период с 13 по 20 марта певец 17 раз нарушил правила дорожного движения. При этом 12 штрафов выписаны за превышение скорости. Остальные – за остановку в неположенном месте, неоплату парковки и проезда по платному проспекту Багратиона.
При этом Macan хвастается в соцсетях таким большим числом нарушений. На днях он опубликовал видео, на котором едет по МКАДу на очень высокой скорости. Пользователи Сети раскритиковали его за это, а некоторые и вовсе предложили лишить водительских прав.
Ранее стало известно, будет ли освободившийся из колонии Михаил Ефремов восстанавливать водительские права после смертельного ДТП.
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При этом Macan хвастается в соцсетях таким большим числом нарушений. На днях он опубликовал видео, на котором едет по МКАДу на очень высокой скорости. Пользователи Сети раскритиковали его за это, а некоторые и вовсе предложили лишить водительских прав.
Ранее стало известно, будет ли освободившийся из колонии Михаил Ефремов восстанавливать водительские права после смертельного ДТП.
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Анастасия Чинкова