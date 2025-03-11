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«Как Бог даст»: Алсу рассказала о личной жизни

Алсу сейчас вся в работе и ей не до личной жизни
Алсу Абрамова (Фото: Telegram/alsouofficial)

Алсу Абрамова (Фото: Telegram/alsouofficial)

У певицы Алсу Абрамовой сейчас слишком много работы, чтобы думать о личной жизни. Об этом она рассказала бьюти-обозревателям портала «Страсти».
«Я сейчас в работе вся, у меня записи, съемки ежедневные. Они придают мне силы и бодрость духа. А мужчины у меня нету, некогда», — прокомментировала исполнительница.
При этом она допустила, что, возможно, когда-нибудь родит еще одного малыша, а сейчас у нее есть вдохновение, которое женщина черпает в своих детях.

«Как Бог даст. Я не могу предсказать», — резюмировала собеседница.

Перед этим Алсу рассказывала, что она думает про возможную свадьбу старшей дочери. Детали знаменитость раскрыла в рамках премии «МУЗ-ТВ 2025. ЛЕГЕНДА».

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Владимир Пресняков и Наталья Подольская сообщили о переезде в большой особняк
11 марта 2025, 16:50

Наталья Подольская и Владимир Пресняков (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Владимир Пресняков и Наталья Подольская сообщили о переезде в большой особняк. Об этом пишет «7Дней.ru».
По словам супругов, они уже десять лет живут в особняке, в котором им перестало хватать места. Уточняется, что исполнители намерены построить новый большой дом в том же поселке.

Пресняков отметил, что нормально относится к предстоящим большим тратам. Стоит отметить, что дети звездной пары не рады переезду в другой особняк.

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«Возникают моментики»: Алсу про свадьбу старшей дочери
Алсу призналась, что свадьба ее старшей дочери пока не предстоит
11 марта 2025, 15:49

Алсу Абрамова (Фото: Telegram/alsouofficial)

Певица Алсу Абрамова заявила, что свадьба ее старшей дочери Сафине пока не предстоит, поскольку она вовсю занята учебой. Подробностями исполнительница поделилась на премии «МУЗ-ТВ 2025. ЛЕГЕНДА».
«Я считаю, что не нужно торопиться в таких вопросах. Нужно испытать свои отношения в быту, потому что возникают какие-то моментики. Я современный человек в этом смысле. Но у них есть папа, который более строгих нравов, поэтому пусть там уж сами решают… Мы близки с моими дочками, они мне все рассказывают, но свадьба нам не предстоит пока», — сказала знаменитость.
Сафину увлекает медицина и наука, поэтому на отношения у нее попросту нет времени. Алсу резюмировала, что не будет торопить дочек со вступлением в брак.

Ранее о женщинах высказался певец Ярослав Дронов (SHAMAN).

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#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#семья
#новости
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«Подарил цветы кому надо»: объявивший о романе с Екатериной Мизулиной SHAMAN высказался о женщинах
Объявивший о романе с Екатериной Мизулиной SHAMAN раскрыл, как балует избранницу
11 марта 2025, 15:42

SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) 9 марта объявил о своих отношениях с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. В разговоре с Teleprogramma.pro исполнитель рассказал, как балует возлюбленную и дорогих для себя женщин.
Артист отметил, что самым важным для женщин является внимание. По его мнению, цветы, подарки «без повода» и просто спонтанные звонки — это лучшее проявление внимания.

«Как правило, я не люблю радоваться по щелчку. Например, сегодня у нас 8 Марта или 23 Февраля — радуемся. А может, я 25 февраля или 7 марта чувствую внутренний порыв отправить букет маме. Вот просто, без повода… Цветы, внимание, телефонные звонки без повода — это самое прекрасное», — подчеркнул SHAMAN.

На вопрос о том, кому он подарил цветы на Международный женский день, исполнитель ответил: «Подарил кому надо».

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#цветы
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#8 марта
#артист
#shaman
#екатерина мизулина
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Лолита назвала шуткой подготовку Аллой Пугачевой заказного убийства
Лолита: заявление о покушении Пугачёвой на Бородина может быть шуткой к 1 апреля
11 марта 2025, 14:44

Лолита (Фото: Telegram @lolitamilyavskaya)

Лолита Милявская прокомментировала обвинения в адрес уехавшей из РФ Аллы Пугачевой в подготовке покушения на главу «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталия Бородина. Слова певицы приводит «Ридус».
По словам исполнительницы, вряд ли примадонна, которая живет тихой жизнью с семьей на Кипре, строит криминальные планы против кого-то из своих недоброжелателей.

«Она конечно может послать надоедливых людей, но как и все мы. Бородин красивый, сильный мужчина, так что 75-летняя пенсионерка вряд ли положит глаз. Может, он просто так пошутил? Скоро как раз 1 апреля», — отметила Лолита.

Напомним, Виталий Бородин критикует Аллу Пугачеву за негативное отношение к действиям российского правительства. Общественник пытается добиться лишения певицы госнаград, а также присвоения ей статуса иноагента.

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«Повергли в шок»: Певица Севиль прокомментировала роман Мизулиной и SHAMANа
11 марта 2025, 14:26

Севиль (Фото: Telegram @seville_offi)

Певица Севиль не знала, что SHAMAN и Екатерина Мизулина в отношениях и отметила, что находится в шоке от таких новостей, пишет Kp.ru.
Севиль посетила пресс-завтрак, посвященный 20-й премии канала МУЗ-ТВ, где ответила на вопросы журналистов. Один вопрос был посвящен романтическим отношениям SHAMANа и Екатерины Мизулиной.

По словам Севиль, она даже не знала о новой паре в шоу-бизнесе.

«Пока еще не посмотрела новости. Вот как раз сейчас буду ехать в машине и читать, просто эти дни вообще не открывала социальные сети. Ну, а вы меня повергли в шок. Классно, я всегда радуюсь за ребят, слежу за своим носом и работаю над своими творческими делами», — ответила Севиль журналистам.

Напомним, в понедельник, 9 марта, в столичном комплексе «Live Арена» SHAMAN выступал с концертом «Ты моя», на котором официально объявил о своих отношениях с Екатериной Мизулиной.

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#социальные сети
#шоу
#новости
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