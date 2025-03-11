«Как Бог даст»: Алсу рассказала о личной жизни

Алсу Абрамова (Фото: Telegram/alsouofficial)
У певицы Алсу Абрамовой сейчас слишком много работы, чтобы думать о личной жизни. Об этом она рассказала бьюти-обозревателям портала «Страсти».
«Я сейчас в работе вся, у меня записи, съемки ежедневные. Они придают мне силы и бодрость духа. А мужчины у меня нету, некогда», — прокомментировала исполнительница.При этом она допустила, что, возможно, когда-нибудь родит еще одного малыша, а сейчас у нее есть вдохновение, которое женщина черпает в своих детях.
«Как Бог даст. Я не могу предсказать», — резюмировала собеседница.
Перед этим Алсу рассказывала, что она думает про возможную свадьбу старшей дочери. Детали знаменитость раскрыла в рамках премии «МУЗ-ТВ 2025. ЛЕГЕНДА».
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