Стало известно о шансах Долиной взыскать 176 млн рублей с осужденных мошенников

23 марта 2026, 19:50

Адвокат Ольга Власова оценила шансы Долиной получить 176 млн рублей через суд

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Адвокат Ольга Власова оценила перспективы взыскания певицей Ларисой Долиной 176 миллионов рублей с осужденных мошенников. Слова защитницы приводит Telegram-канал «Звездач».





Долина подала иск в Балашихинский городской суд. Она требует возмещения имущественного вреда с фигурантов дела о мошенничестве с продажей её квартиры в Москве.



Ответчиками по иску числятся Цырульникова, Леонтьева, Каменецкий и Основа. Суд признал их виновными в мошенничестве в ноябре 2025 года. Лариса Александровна требует взыскать с них 176 млн рублей. Власова сообщила, что даже в случае удовлетворения иска певица вряд ли получит эти деньги.

«Выиграть иск вполне реально, но получить деньги шансов практически нет. К сожалению, эта схема не первая», — пояснила юрист.