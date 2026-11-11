«Эта гадость»: Садальский раскаялся перед Федосеевой-Шукшиной за Бари Алибасова

11 ноября 2026, 20:56

Стас Садальский заявил, что жалеет о знакомстве Алибасова и Федосеевой-Шукшиной

Станислав Садальский (Фото: кадр из сериала «Земский доктор. Возвращение»)

Актёр Стас Садальский заявил, что сожалеет о том, что когда-то познакомил продюсера Бари Алибасова и актрису Лидию Федосееву-Шукшину. Шоумен свёл их на кинопремии «Ника».





В беседе с изданием «Абзац» Станислав Юрьевич назвал Алибасова омерзительным человеком и порадовался тому, что тот не присутствует на похоронах.

«Я сейчас много говорить не хочу: по православным канонам — до девяти дней душа всё слышит и видит. Но я до сих пор корю себя и очень мучаюсь тем, что когда-то познакомил их на «Нике». Он человек омерзительный и отвратительный, который только использует людей. Лида, покойся с миром. И слава Богу, что этой гадости — Алибасова — там не будет, что он не стоит у гроба», — сказал Садальский.