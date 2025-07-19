Собчак рассказала об обстановке в Шереметьево на фоне отмены полетов
Ксения Собчак рассказала об обстановке в аэропорту Шереметьево, где Росавиация отменила рейсы для обеспечения безопасности полетов. Этим звезда поделилась в своем telegram-канале.
Напомним, что в ночь на 19 июля украинские беспилотники атаковали Московскую область. На фоне этого Росавиация сообщила об ограничении полетов в аэропорту Шереметьево.
«Прилетаю в Москву поработать, а тут в Шарике последствия вчерашнего плана «ковер». Опять весь аэропорт забит людьми. Ох. «Новая реальность», — пишет Собчак.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о сбитии 13 вражеских беспилотников на подлете к городу.