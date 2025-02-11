С порванной перепонкой и сломанным носом: Анфиса Чехова о побоях от любовника

Анфиса Чехова (Фото: Instagram*/achekhova)
Телеведущую Анфису Чехову бил любовник, а когда звезда экрана пришла к психологу, ей заявили, что она сама ответственна за свой выбор. Чехову цитирует «Экспресс газета».
«Психолог на первой же сессии объяснила, что это мой выбор и вся ответственность лежит на мне. Я ушла от нее в депрессии, думая, как же так, я же пришла сюда, чтобы меня хоть кто-то пожалел. К слову, меня жутко буллили женщины, к которым я пришла с порванной барабанной перепонкой, со сломанным носом. «И что, ты изменила ему? Что сделала-то?» — спрашивали меня в травмпункте», — рассказала Анфиса Чехова о пережитом ужасе.При этом, знаменитость продолжила терапию. Имя любовника Чехова не назвала, известно только, что он ее коллега по цеху.
Ранее певец Алексей Воробьев рассказал о своих требованиях к потенциальной невесте.
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