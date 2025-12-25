Собчак назвала ложью информацию об оплате места на кладбище для Паши Техника
После выхода интервью Ксении Собчак с вдовой Паши Техника в сети распространились слухи. По информации некоторых источников, журналистка пообещала оплатить место на кладбище в обмен на беседу, а также не организовала похороны.
В шоу «Есть вопросики» Ида Галич спросила Собчак об этих утверждениях. Ксения всё опровергла.
«Договариваться об интервью за место на кладбище — какой-то трэш. Я бы сама на это никогда не пошла. Я, как человек профессиональный, все разговоры веду письменно. На случай ситуаций, когда я могу ответить: «Редакцией были предоставлены скриншоты» Мы помогли. У нас были определённые не то что условия. У нас было очень человеческое общение», — заявила она.Отвечая на критику о скорости выхода интервью, Собчак пояснила, что это часть журналистской работы. Она рассказала, как рано утром поехала в аэропорт, чтобы встретиться с вдовой, и назвала такую конкуренцию за контент нормальной практикой.