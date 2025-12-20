«Каждая запятая в «Психе» — её»: Бондарчук встал на защиту Паулины Андреевой
Фёдор Бондарчук высоко оценил работу Паулины Андреевой над фильмом «Псих». Режиссёр высказался в VK-шоу «Актёрская студия» Вадима Верника.
Бондарчук назвал тот период невероятным. Он отметил, что Андреева сама читала ему сценарий сериала.
«Там каждая буква и каждая запятая написана только одним автором. Это текст Паулины Андреевой. Мне было жутко обидно читать, что это не её текст, что ей помогали. Это враньё полное. Представляю, как ей было обидно это читать», — вспомнил актёр.Помимо этого, режиссёр сообщил, что проект «Псих» собрал самые высокие рейтинги среди всех его работ.
Напомним, в марте 2025 года Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук объявили о расставании после девяти лет вместе. Их брак официально длился шесть лет. У пары есть общий сын Иван 2021 года рождения. Родители не показывают ребёнка публике.