«Каждый день мог стать последним»: Актёр Владимир Сычёв рассказал о жизни в 90-е

Владимир Сычёв (Фото: Телеграм @SychevActor)
Начинавший со съёмок в «Ералаше» Владимир Сычёв на сегодняшний день — успешный, узнаваемый и востребованный актёр. Однако он признаётся, что творческого прорыва в его жизни могло бы и не случиться, если бы в 90-е годы вовремя не свернул с «кривой дорожки».
Артиста стали узнавать в 2014 году, когда на экраны вышел сериал «Физрук», в котором он блистательно исполнил роль Психа, рассказывает издание StarHit. До этого Сычёва считали «королём эпизода», а после такого успеха стали приглашать в проекты на главные роли.
Сейчас на ТНТ стартовал сериал «Афродеревня», в котором актёр играет Анатолия Столбова — главу деревни Рузское. Сюжет построен на особенностях сельского быта. Артист признаётся, что с деревенской стороной жизни он хорошо знаком, так как когда у него родилась первая дочь, они всей семьёй перебрались за город и живут там уже десять лет.
Что касается прошлого, то Сычёв не скрывает, что был связан с криминалом, хотя и не гордится этим, конечно. По его словам, в 90-е годы прошлого века он жил порой так, что каждый день мог оказаться последним.
Фото: istockphoto/Shutter2U
Он даже считал тогда актёрство своим второстепенным хобби и собирался продолжать криминальный путь.
То, что он продолжал учиться в ГИТИСе, было достаточно уникальной ситуацией. Артист вспомнил забавный случай, когда к его «старшему товарищу», криминальному авторитету, пришёл кто-то из «братвы» и сказал: «Он у тебя, оказывается, артист, студент ещё, а на "стрелках" нас жизни учит!».
За то, что ему удалось свернуть с криминального пути, Владимир Сычёв благодарит свою супругу Алесю и... свою актёрскую профессию.
Владимир Сычёв в роли Столбова в сериале «Афродеревня» (Фото: Телеграм @SychevActor)
По его словам, Качанов очень удивился, когда увидел фотографию местного кунцевского «авторитета» в базе киностудии.
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Сейчас на ТНТ стартовал сериал «Афродеревня», в котором актёр играет Анатолия Столбова — главу деревни Рузское. Сюжет построен на особенностях сельского быта. Артист признаётся, что с деревенской стороной жизни он хорошо знаком, так как когда у него родилась первая дочь, они всей семьёй перебрались за город и живут там уже десять лет.
Что касается прошлого, то Сычёв не скрывает, что был связан с криминалом, хотя и не гордится этим, конечно. По его словам, в 90-е годы прошлого века он жил порой так, что каждый день мог оказаться последним.
«В то время я поступил на первый курс ГИТИСа, а потом женился — и денег не всегда хватало. Все знакомые тогда начинали двигаться в эту сторону, поэтому я между репетициями ездил к себе в Кунцево и собирал себе крепкую «команду» из боксеров — это был мой, так сказать, коллектив. Однажды я стоял между жизнью и смертью. Как-то знакомые позвали меня на сходку в Люберцы. А у меня спектакль — я не мог и ребят своих не отпустил. А потом машины той компании нашли расстрелянными, все они пропали без вести», — вспоминал актёр.
Фото: istockphoto/Shutter2U
Он даже считал тогда актёрство своим второстепенным хобби и собирался продолжать криминальный путь.
«В 90-е у меня все было хорошо в плане финансов, на третьем курсе я даже купил себе иномарку. Думал, что буду продолжать этот путь, раз стал набирать обороты, причем серьезные», — признаётся Сычёв.
То, что он продолжал учиться в ГИТИСе, было достаточно уникальной ситуацией. Артист вспомнил забавный случай, когда к его «старшему товарищу», криминальному авторитету, пришёл кто-то из «братвы» и сказал: «Он у тебя, оказывается, артист, студент ещё, а на "стрелках" нас жизни учит!».
За то, что ему удалось свернуть с криминального пути, Владимир Сычёв благодарит свою супругу Алесю и... свою актёрскую профессию.
«Мне помогла жена Алеся. Сказала, что не хочет быть замужем за бандитом. А я тогда думал, что особо ничего и не умею больше. Но все-таки поехал на «Мосфильм» и встал на учет в актерское агентство. Через месяц мне позвонили из команды фильма «ДМБ». Кстати, режиссер картины Рома Качанов тоже из Кунцева и знал меня очень хорошо», — рассказал артист.
Владимир Сычёв в роли Столбова в сериале «Афродеревня» (Фото: Телеграм @SychevActor)
По его словам, Качанов очень удивился, когда увидел фотографию местного кунцевского «авторитета» в базе киностудии.
«Рома даже воскликнул: "Ты же у нас главный гангстер!" — с улыбкой сказал актёр.
«В тот период мы все каждый день жили в зоне риска. Каждый день мог закончиться очень плачевно, поэтому я всегда говорю, что в этом нет романтики. Понимаешь это с возрастом. Пускай ни у кого в жизни не будет и мысли о том, чтобы пройти такой путь», — уже совершенно серьёзно заключил Владимир Сычёв.
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Александр Бойцов