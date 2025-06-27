«Каждый раз спрашивает»: Виторган раскрыл ежедневную традицию с сыном от Собчак

27 июня 2025, 15:29

Виторган признался, что каждый день перед сном созванивается с сыном Платоном

Максим Виторган (Фото: Инстаграм* @mvitorgan)

Уехавший в Израиль актер Максим Виторган заявил, что у него с сыном от Собчак появилась ежедневная традиция. Родные обожают созваниваться перед сном. Об этом артист рассказал в личном блоге.





Виторган уже более двух недель пребывает в Израиле, где живут его старшие дети — Полина и Даниил от союза с Викторией Верберг.



Со слов бывшего супруга Собчак, он не помнит, когда еще так долго задерживался в этом государстве. Актер уточнил, что дети стали совсем самостоятельным, у них есть свои планы, они трудоустроены. Наследники говорят на иврите и чувствуют себя уверенно.



Несмотря на расстояние, Виторган поддерживает связь и сыном Платоном от Ксении Собчак.





«Младший, с которым у нас традиция каждый день перед сном созваниваться, очень трогательно каждый раз спрашивает, видел ли я сегодня Полину или Даню и просит их к телефону, если они рядом», — откровенничал знаменитость.

«В запале несколько раз перепутала фонетически похожие слова: «реагировать» и… «вытираться. То есть она просила парня «вытираться по-человечески», — уточнил Виторган.