Кейт Миддлтон надела платье в горошек и вышла в свет с принцем Уильямом
Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили ежегодный Фестиваль памяти, который прошел 7 ноября в Альберт-холле. Супруги присоединились к королю Великобритании Карлу III и королеве Камилле, пишет Daily Mail.
Принцесса Уэльская выбрала для мероприятия черное платье Alessandra Rich в белый горох. Она дополнила образ колготками, лаковыми туфлями на каблуках, серьгами с бриллиантами, принадлежавшими Елизавете II, и брошью Ирландской гвардии.
Ей уложили волосы в локоны и сделали вечерний макияж. Принц Уильям появился на публике в белой рубашке с галстуком, синем костюме и туфлях.
Ранее Том Круз нарушил королевский протокол, поцеловав Кейт Миддлтон. Слишком близкий физический контакт без инициативы со стороны самого члена семьи считается нежелательным.
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