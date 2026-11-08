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Кейт Миддлтон надела платье в горошек и вышла в свет с принцем Уильямом

Принцессу Кейт Миддлтон сфотографировали в платье в горошек
Кейт Миддлтон (Фото: Instagram*/princeandprincessofwales)

Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили ежегодный Фестиваль памяти, который прошел 7 ноября в Альберт-холле. Супруги присоединились к королю Великобритании Карлу III и королеве Камилле, пишет Daily Mail.



Принцесса Уэльская выбрала для мероприятия черное платье Alessandra Rich в белый горох. Она дополнила образ колготками, лаковыми туфлями на каблуках, серьгами с бриллиантами, принадлежавшими Елизавете II, и брошью Ирландской гвардии.

Ей уложили волосы в локоны и сделали вечерний макияж. Принц Уильям появился на публике в белой рубашке с галстуком, синем костюме и туфлях.

Ранее Том Круз нарушил королевский протокол, поцеловав Кейт Миддлтон. Слишком близкий физический контакт без инициативы со стороны самого члена семьи считается нежелательным.

Никита Кротов

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