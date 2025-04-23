Кольцо на пальце: Алина Кабаева вновь заставила публику обсуждать ее личную жизнь

Алина Кабаева (Фото: kabaeva-alina.ru)
Алина Кабаева появилась на публике с красивым кольцом на безымянном пальце. Это стало почвой для обсуждения личной жизни спортсменки, которая остается тайной до сих пор.
Как пишет Starhit, сейчас Кабаева руководит своей академией художественной гимнастики «Небесная грация» и редко появляется на светских мероприятиях. Алина все свободное время уделяет воспитанию будущих чемпионов.
Недавно в «Сириусе» проходил фестиваль по художественной гимнастике «Алина-2025». Там спортсменка появилась в небесно-голубом платье. Но темой для обсуждения стал не внешний вид Кабаевой, а кольцо на пальце.
До сих пор неизвестно, что происходит в личной жизни 41-летней олимпийской чемпионки. Пока только известно о ее романе с капитаном милиции Давидом Муселиани. Пара была в отношениях с 2002 года по 2006-й годы. Речь уже зашла о свадьбе, но в итоге они расстались.
В 2015 и 2019 годах в СМИ начала распространяться информация о появлении детей у Кабаевой, который она якобы родила в Швейцарии. Официально пока никто не подтвердил данную информацию.
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Недавно в «Сириусе» проходил фестиваль по художественной гимнастике «Алина-2025». Там спортсменка появилась в небесно-голубом платье. Но темой для обсуждения стал не внешний вид Кабаевой, а кольцо на пальце.
Алина Кабаева очаровала публику на светском мероприятии – фото
До сих пор неизвестно, что происходит в личной жизни 41-летней олимпийской чемпионки. Пока только известно о ее романе с капитаном милиции Давидом Муселиани. Пара была в отношениях с 2002 года по 2006-й годы. Речь уже зашла о свадьбе, но в итоге они расстались.
В 2015 и 2019 годах в СМИ начала распространяться информация о появлении детей у Кабаевой, который она якобы родила в Швейцарии. Официально пока никто не подтвердил данную информацию.
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Иван Мусатов