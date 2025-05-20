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Киркоров должен выплатить деньги фанаткам, пропустившим его концерт из-за ковида

Киркоров обязан выплатить деньги женщинам из-за отменённого концерта в 2020 году
Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

По решению суда компания «Филипп Киркоров Корпорейшн» обязуется выплатить деньги двум женщинам, которые не смогли посетить концерт артиста из-за введённого локдауна в 2020 году.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, одной поклоннице из Краснодара удалось отсудить около 40 тысяч рублей, второй из Ростова — 20 тысяч. Это стоимость билетов, моральная компенсация и судебные расходы.

Сейчас приставы пытаются взыскать деньги с компании Киркорова, но пока не получается: счета фирмы певца заблокированы уже как год.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, почему Киркоров отказывается говорить с журналистами об Алле Пугачёвой.

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#суд
Лера Кудрявцева написала завещание: «Не дай Бог, что произойдет»
«Не дай бог что произойдет»: Лера Кудрявцева написала завещание на детей
20 мая 2025, 08:03

Лера Кудрявцева (Фото: Telegram-канал @lerakudryavtseva)

Лера Кудрявцева призналась, что все чаще думает о смерти. Неожиданное заявление телеведущая сделала в эфире шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.
После празднования 54-летия Лера Кудрявцева намекнула на окончательное воссоединение с молодым мужем, с которым думала развестись из-за его пристрастия к алкоголю. Когда телезвезда выложила благодарственную речь, поклонники решили, что ее настроение вернулось в норму, пока она не шокировала новым заявлением.
«У меня двое детей. Я написала завещание своим детям. Вот так идешь — и кирпич на голову. Или не дай Бог, что произойдет», — размышляла Лера.
Исходя из слов знаменитости, она вновь на пределе. В недалеком прошлом Кудрявцева находилась в отчаянии из-за проблем со здоровьем, возникшим из-за сильного стресса.

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#звёзды
#шоу-бизнес
#дети
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«Павел любит постарше»: Мария Погребняк рассказала о предпочтениях своего экс-супруга
Мария Погребняк высказалась о предпочтениях экс-супруга Павла
20 мая 2025, 05:54

Мария Погребняк (Фото: Telegram @Mariapogas)

Развод Марии Погребняк с футболистом Павлом Погребняком потряс общественность. Пара воспитывала детей и прожила вместе практически 20 лет. При этом модель иногда комментирует слухи о личной жизни спортсмена.
Это произошло в ходе YouTube-шоу «Сплетница», ведущей которого является блогер Регина Рахимова. Последняя поделилась с Марией тем, что видела ее бывшего мужа в компании неизвестных женщин, при чем одной из них на вид было 49 лет. На это Погребняк отреагировала улыбкой и заявила:

«Все, я поняла, что Павел любит постарше».

Если верить слухам, супруги развелись из-за многочисленных измен Павла. При этом Мария отрицает все обвинения в адрес футболиста и отзывается о нем с теплотой. Бывшие супруги общаются ради троих сыновей. К тому же Павел до сих пор не удалил из соцсетей фотографии с моделью.

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Беременна Рианна в наряде Смурфетты посетила фестиваль в Каннах с A$AP Rocky
#супруги
#звёзды
#шоу
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«У него горячая кровь»: Эвелина Бледанс честно высказалась о громком разводе Михаила Галустяна с женой
Эвелина Бледанс не верит в слухи о романе Галустяна с гримершей
20 мая 2025, 05:21

Эвелина Бледанс (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Громкий развод Михаила Галустяна с супругой уже долгое время находится под пристальным вниманием общественности. Расставание пары прокомментировала и Эвелина Бледанс, которая не верит в слухи о романе актера с гримершей.
«У него горячая кровь, как он может не обращать внимание на девушек? Конечно, обращает! Но он мой сосед, я прекрасно знаю Вику, его девочек, это такая крепкая семья! Просто этого не может быть! Миша не поведется на девочку-гримершу…» — заявила Бледанс в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

Эвелину поддержала Ирина Темичева, которая не раз сталкивалась с Михаилом на съемочных площадках.

«Все, что говорит Эвелина, я полностью поддерживаю! Миша — да, он человек горячей крови, он может быть эмоциональным где-то, он не с закрытыми глазами, может на кого-то посмотреть, но можно же смотреть по-разному. Это всегда тактичный человек, не позволит себе ничего, никаких телодвижений никогда» — сказала Темичева.

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Виктория Боня взошла на Эверест

По словам актрисы, самое страшное, то что в отношениях Галустяна с супругой прошла любовь. Ирина отметила, что они действительно любили друг друга.

На шоу присутствовала и телеведущая Лера Кудрявцева, которая тоже высказалась о расставании пары. Звезда находится в растерянности от того, что могут распадаться такие крепкие браки. При этом в подобных ситуациях Кудрявцевой больше всего обидно за женщин.

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Беременная Рианна в наряде Смурфетты посетила фестиваль в Каннах с A$AP Rocky
20 мая 2025, 02:37

Рианна (Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц)

Беременная третьим ребенком Рианна посетила международный кинофестиваль в Каннах вместе с A$AP Rocky. На мероприятии певица появилась в ярко-голубом платье Alaïa.
Как пишет Starhit, из-за ее образа звезду уже прозвали Смурфеттой, связывая внешний вид девушки с картиной «Смурфики 2». Рианна озвучила главную героиню фильма. При этом участие певицы в съемках вызвало критику фанатов, так как публика уже девять лет ждет нового альбома звезды.

К тому же Рианна записала саундтрек к фильму, который тоже успели раскритиковать. Многие считают, что песня не претендует на музыкальные премии. При этом некоторые оправдывают исполнительницу, ведь она могла решиться на участие в «Смурфики 2» из-за своих детей, которые являются фанатами вселенной.

В Каннах исполница столкнулась с непогодой. Зонт над Рианной держал супруг, 36-летний A$AP Rocky. Многие сравнили вид пары с известным клипом на песню Umbrella, который прославил певицу на весь мир.

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#мир
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Королева, Басков и Ревва: Звезды, которых пригласили на 54-летие Леры Кудрявцевой
Лера Кудрявцева пригласила звезд на празднование 54-летия
20 мая 2025, 01:08

Лера Кудрявцева (Фото: Telegram/lerakudryavtseva)

Лера Кудрявцева отпраздновала свой 54-й день рождения в одном из московских караоке-ресторанов. Мероприятия посетили как и близкие друзья телеведущей, так и звезды российского шоу-бизнеса.
Накануне перед праздником Лера поблагодарила фанатов за поддержку и пофилософствовала о жизни и возрасте. В своем послании Кудрявцева с теплыми словами обратилась к родным и в конце пожелала мира во всем мире, а также чтобы перестали погибать люди.

Супруг телеведущей Игорь Макаров не выносил своих чувств на публику, а поздравил жену лично. В своих соцсетях он выложил фотографию с Лерой и подписал:

«Бусина, с днем рождения. Люблю».

Как пишет Starhit, на следующий день праздник начался и в караоке. На нем присутствовали одни из главных звезд российской эстрады, в том числе Наташа Королева, Николай Басков и Катя Гордон. Королева спела свою песню «Синие лебеди», а Басков ворвался на мероприятие с огромным букетом роз. Гордон же отжигала на танцполе.

«Люблю»: хоккеист Игорь Макаров поздравил Леру Кудрявцеву с днём рождения
«Люблю»: хоккеист Игорь Макаров поздравил Леру Кудрявцеву с днём рождения

Сам Басков не остался в стороне и тоже взял микрофон в руки. Блондин исполнил песню «Лучший день». Алексей Глызин тоже выступил с музыкальным номером. За происходящим наблюдал Александр Ревва, который зарядил всех своим фирменным оптимизмом.

Еще в списке гостей оказались Игорь Крутой с сестрой Аллой, Олег Газманов, Лариса Долина, Вадим Такменев, Оскар Кучера и многие другие. Судя по публикациям в соцсетях, праздник выдался теплым и запоминающимся.

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