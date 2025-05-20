Киркоров должен выплатить деньги фанаткам, пропустившим его концерт из-за ковида

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
По решению суда компания «Филипп Киркоров Корпорейшн» обязуется выплатить деньги двум женщинам, которые не смогли посетить концерт артиста из-за введённого локдауна в 2020 году.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, одной поклоннице из Краснодара удалось отсудить около 40 тысяч рублей, второй из Ростова — 20 тысяч. Это стоимость билетов, моральная компенсация и судебные расходы.
Сейчас приставы пытаются взыскать деньги с компании Киркорова, но пока не получается: счета фирмы певца заблокированы уже как год.
Ранее музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, почему Киркоров отказывается говорить с журналистами об Алле Пугачёвой.
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Сейчас приставы пытаются взыскать деньги с компании Киркорова, но пока не получается: счета фирмы певца заблокированы уже как год.
Ранее музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, почему Киркоров отказывается говорить с журналистами об Алле Пугачёвой.
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Анастасия Чубина