«Прощай…»: Инна Михайлова заинтриговала фанатов новым постом

26 октября 2026, 21:48

Инна Михайлова вновь намекнула на расставание с мужем

Инна Михайлова (Фото: Instagram*/inamikhaylova)

Инна Михайлова вновь заставила поклонников поволноваться о её отношениях с певцом Стасом Михайловым. Супруга артиста опубликовала архивное видео с выступлением мужа, сопроводив его неоднозначной подписью: «2026! Прощай…». К публикации она также добавила отметку страницы певца и эмодзи с разбитым сердцем.