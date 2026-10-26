«Прощай…»: Инна Михайлова заинтриговала фанатов новым постом
Инна Михайлова вновь заставила поклонников поволноваться о её отношениях с певцом Стасом Михайловым. Супруга артиста опубликовала архивное видео с выступлением мужа, сопроводив его неоднозначной подписью: «2026! Прощай…». К публикации она также добавила отметку страницы певца и эмодзи с разбитым сердцем.
Ранее Инна уже настораживала подписчиков высказываниями о муже. Поздравляя дочь, она неожиданно заявила, что они со Стасом больше не вместе, а его новый образ назвала фальшивым. Сам певец, напротив, уверял, что в семье всё хорошо и поводов для беспокойства нет.
Новый пост Инны снова вызвал обсуждение в соцсетях. Большинство пользователей просто порадовались возможности пересмотреть клип Михайлова 2011 года, однако некоторые увидели в подписи намёк на личные переживания супруги артиста и постарались поддержать её.
Недавно поводом для вопросов стал ещё один неоднозначный момент. Одна из поклонниц Михайлова разместила фотографию, на которой Стас держит руку на груди девушки по имени Юлия.
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