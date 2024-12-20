Обманом завладела документами: за какое наследие покойного мужа Лидия Шукшина борется в суде с родными дочерьми

Лидия Федоссева-Шукшина (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)
Споры о правах на наследие знаменитого писателя и режиссера Василия Шукшина вновь обострились. За неделю до Нового года в московском суде прошло очередное заседание, на котором вдова культового деятеля Лидия Федосеева-Шукшина присутствовала лично. Подробности – в материале «Радио 1».
Судебные тяжбы Шукшиных
По информации СМИ, конфликт вокруг авторских прав был инициирован старшей дочерью актрисы и телеведущей Марией Шукшиной. Младшая дочь Ольга утверждает, что Мария, предположительно, обманом завладела документами на все произведения отца и отказалась делиться правами с сестрой. Попытки уговорить Марию не увенчались успехом, и тогда Ольга решила обратиться в суд.
Мария Шукшина (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)
Согласно первоначальным соглашениям, права на творчество Василия Шукшина были распределены между четырьмя наследниками: вдовой Лидией Федосеевой-Шукшиной, двумя дочерьми от брака с писателем и дочерью от другого брака, Екатериной.
Семья Шукшиных утверждает, что Мария нарушила равенство долей. По их словам, она уговорила мать переписать на себя полученную долю, а затем отказалась от дальнейших соглашений. Все заседания проходили в открытом режиме с участием адвокатов сторон. Однако 19 декабря в суд пришла сама вдова писателя — 86-летняя Лидия Федосеева-Шукшина, которая выступила ответчиком по делу.
В своем выступлении актриса опровергла информацию о том, что она заключала сделку с дочерью. Она заявила, что не подписывала никаких документов и что все события в ее семье были искажены СМИ.
«Я никому ничего не отдавала, не отчуждала», — подчеркнула она.
Федосеева-Шукшина отметила, что за последние годы ее семью потрясали скандалы, и она устала от постоянных разборок. Главная причина ее присутствия в суде заключается в желании восстановить мир между дочерьми, и она готова приложить все усилия для этого.
Сделка с дочерью и финансовые претензии
Что касается расписки о передаче авторских прав, то Лидия Федосеева-Шукшина призналась, что помнит этот факт смутно.
«Мария просила написать расписку о том, что я получила деньги. Она мне платит, претензий у меня нет, но я ничего не продавала. Я хочу получать те 20 процентов наследства, которые мне полагаются», — заявила актриса.
Показания близких родственников также вносят путаницу в ситуацию. Двоюродная сестра Лидии Татьяна, утверждает, что глава семьи изначально планировала провести сделку со старшей дочерью и открыто говорила об этом в разговоре. Однако причины изменения позиции Федосеевой-Шукшиной остаются непонятными.
«Ты знаешь, я хочу передать Маше свое наследие. Оля всегда выбрасывает все из квартиры, а Маша сохранит. Деньги передает Маша, налоги с мамы не берет, популяризирует творчество, у меня все расписки», — цитирует Татьяна разговор с сестрой.
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На судебном заседании, помимо показаний Лидии Федосеевой-Шукшиной, был озвучен текст расписки, которую актриса написала своей дочери сразу после сделки. В этом документе она открыто признается в участии в сделке и указывает, что не имеет претензий к старшей дочери.
Стороны утверждают, что наличие этой расписки создает дополнительные сложности в расследовании и затягивает процесс вынесения окончательного решения
Лидия Федоссева-Шукшина и Мария Шукшина (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)
Ухудшение состояния здоровья
Как отметила вдова известного писателя, в последнее время ее здоровье значительно ухудшилось. Лидия Федосеева-Шукшина испытывает трудности с передвижением, но даже несмотря на недомогание, она пришла на заседание, чтобы прояснить ситуацию. После слушания актриса планировала обратиться к врачам.
«Мне тяжело ходить, ноги болят. Не могу найти врача, который смог бы помочь. В остальном все нормально, жива-здорова. Но слушать все это было трудно. Во-первых, я плохо слышу, во-вторых, меня расстраивает, что мои дочери ругаются. Я не хотела приходить в суд и говорить здесь свои последние слова», — поделилась она.
Лидия Федосеева-Шукшина надеется, что суд учтет ее слова и примет справедливое решение.
«Эти 20 процентов — мои, и они должны принадлежать мне. Я мечтаю о том, чтобы все скандалы наконец закончились», — призналась она.
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