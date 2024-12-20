Обманом завладела документами: за какое наследие покойного мужа Лидия Шукшина борется в суде с родными дочерьми

Споры о правах на наследие знаменитого писателя и режиссера Василия Шукшина вновь обострились. За неделю до Нового года в московском суде прошло очередное заседание, на котором вдова культового деятеля Лидия Федосеева-Шукшина присутствовала лично. Подробности – в материале «Радио 1».