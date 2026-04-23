Поцелуй с 24-летним, откровенные наряды и звездная болезнь: за что критикуют 16-летнюю Анну Пересильд и как ее родители отнеслись к Дмитриенко?
Юная актриса Анна Пересильд, исполнившая главную роль в фильме «Алиса в Стране чудес», начала привлекать внимание общественности уже в подростковом возрасте. 16-летняя артистка регулярно становилась объектом критики, в первую очередь из-за поведения, которое пользователи сети считали слишком взрослым для школьницы. Ситуация обострилась после заявления Пересильд о намерении уйти из школы досрочно. Подробнее о том, почему актриса не захотела идти в 11 класс и за что ее критикуют — в материале «Радио 1».
Заявление Анны Пересильд о школе и одноклассникахДля публичных персон совмещать учебу и карьеру часто бывает сложно, поэтому молодая актриса не стала исключением. Однако отказ от полноценного школьного образования остается редкостью. Анна Пересильд, получившая известность уже в 14 лет, оказалась в центре внимания как раз из-за того, что приняла решение бросить школу.
Во время одной из трансляций актриса сообщила, что не планирует продолжать обучение в 11 классе. Она объяснила это тем, что чувствует себя некомфортно в школьной среде и считает, что уже переросла одноклассников.
«Я просто очень рано повзрослела.В школе я себя чувствую немножко странно. Не знаю, как это объяснить. Мне именно там как-то не по себе. Я конкретно поняла в какой-то момент, что я хочу закончить школу и поступать в институт и начинать взрослую жизнь, уже учиться в институте, дальше развиваться, чтобы оставить себе больше свободного времени», — говорила она.
Это заявление звезды вызвало волну критики в комментариях. Пользователи сети напомнили артистке, что для поступления в вуз необходимо либо окончить 11 классов и сдать ЕГЭ, либо сначала получить диплом колледжа. Тем не менее знаменитость нашла иной способ решения этой проблемы: артистка уточнила, что собирается пройти школьную программу в ускоренном формате.
«В этом году я заканчиваю школу — год за два. Далее поступаю в институт. Я хочу начать… взрослую жизнь, развиваться, работать, учиться по своей профессии. Меня всегда учили достигать своих целей и всегда быть на голову выше своих возможностей, которые даны тебе по возрасту. И вам того же желаю и советую!» — подчеркнула Анна.
Реакция общественности и критика в сетиЧасть аудитории расценила позицию актрисы как проявление завышенной самооценки, связанной с ранним успехом в кино. Именно поэтому она захотела как можно скорее «повзрослеть», чтобы не уступать коллегам и своему избраннику.
«Не хочу учиться, а хочу жениться», — так комментировали пользователи сети решение артистки.Примечательно, что Анна Пересильд уже не впервые сталкивается с массовым недовольством публики. Еще до скандального эфира актриса разместила объемный пост, в котором выразила возмущение нехваткой добрых людей в своем окружении и большим количеством негативных комментариев.
Она отмечала, что регулярно сталкивается с осуждением и насмешками, что оказывает на нее эмоциональное давление. По словам актрисы, реакция окружающих не меняется вне зависимости от ее действий, что усиливает внутреннее напряжение.
«Проходить через этот бесконечный хейт ужасно непросто. А люди подхватывают мнение других и дальше осуждают за любое твое слово и действие. Плачешь, злишься, нервничаешь, а ничего не меняется», — писала актриса.При этом Анна Пересильд, считающая себя «рано повзрослевшей», заявила, что всегда была полностью предана делу и стремилась превзойти саму себя. Актриса решила игнорировать критику, полагая, что за ненавистью к ней люди просто пытаются скрыть собственные жизненные неудачи.
Давление и конфликт со сверстникамиЧасть пользователей сети усомнилась в заявленных мотивах актрисы. По мнению некоторых комментаторов, за стремлением звезды поскорее повзрослеть может стоять желание сбежать от проблем. В частности, в школе Анне не удалось наладить отношения со сверстниками: знаменитость неоднократно жаловалась на одноклассников, которые косо на нее смотрели, обвиняли в «звездной болезни» и подвергали буллингу.
Тем не менее Пересильд подвергалась критике в основном не из-за раннего успеха или профессиональной деятельности, а из-за подробностей личной жизни и выбора слишком откровенных образов.
С юности в скандалах: участие в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»Популярная актриса добилась славы не за счет родителей, несмотря на то, что её отец — знаменитый режиссер Алексей Учитель, а мать — заслуженная артистка РФ Юлия Пересильд. К слову, сама Юлия не раз в шутку отмечала, что это ей впору обращаться за помощью к дочери.
Этот факт подтверждался различными рейтингами, где Анну Пересильд неоднократно признавали лучшей актрисой года. Тем не менее вместе с популярностью в жизнь «рано повзрослевшей» школьницы пришли скандалы и эпатажные неудачи, которые настроили общественность против неё.
Популярность и первых хейтеров Анне Пересильд принес один и тот же проект. Речь идет о ее участии в съемках нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». В одной из сцен актрисе пришлось сыграть поцелуй с коллегой Рузилем Минекаевым, которому на тот момент было 24 года. При этом самой Пересильд исполнилось 14 лет. В результате поцелуй звезд не вызвал у зрителей симпатии, а, напротив, спровоцировал волну возмущения: публика даже требовала запретить сериал.
«С поцелуем это был такой волнительный момент, потому что это был первый в моей жизни поцелуй», — рассказывала Пересильд.
Обсуждение внешнего образа и публичного поведенияДополнительным поводом для критики стали образы актрисы на светских мероприятиях. Пользователи сети неоднократно указывали на то, что наряды Пересильд выглядят слишком откровенно для ее возраста.
На красных дорожках она появлялась в платьях с глубокими вырезами и открытой спиной. Подписчики в комментариях часто советовали Пересильд подбирать образы, соответствующие её юному возрасту, но она предпочитала придерживаться собственного стиля.
Свой выбор артистка обосновывала тем, что не стремится поддерживать образ ребенка. Она продолжала экспериментировать с имиджем, демонстрируя в социальных сетях яркие и смелые наряды, что вызывало активные дискуссии среди её аудитории.
В итоге школьница начала публиковать видеоролики, где танцевала под музыку в нижнем белье и расстегнутой рубашке. Подобные действия юной знаменитости вызвали резкое неприятие почти у всех пользователей сети.
Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко: личная жизнь юной актрисыК 16 годам актриса открыто рассказала о своих отношениях с певцом Ваней Дмитриенко. Разница в возрасте между ними составляет четыре года, что стало еще одним предметом общественного обсуждения.
Пара часто выходит в свет вместе и делится общими снимками, а недавно они приняли участие в романтической фотосессии в образах Ромео и Джульетты. Родители артистов одобряют их союз — в частности, отношения молодых поддерживает Юлия Пересильд.
«С Юлей мы вообще в крутых отношениях. Я просто очень долгое время добивался доверия к себе. Однажды, когда мы только-только начинали дружить, Аня сказала: "Да меня отпускают. Можем хоть до часу ночи с тобой гулять!" Я довожу ее до дома, она берет трубку, а там на нее мама ругается. И мне за это тоже прилетало. Юля писала: "Вань, у человека жизнь. Давай какой-то консенсус находить". Я говорю: "Юль, да я даже не знал!" Ну в итоге все нормально. А так, в целом, у нас суперклассные отношения вообще. Мы с Юлей никогда не ругались», — делился певец.
По словам Дмитриенко, Алексей Учитель тоже положительно принял избранника своей дочери. Певец назвал режиссера очень уважаемым и серьезным человеком с отличным чувством юмора. Ваня отметил, что не проходил никаких специальных «тестов», и хотя заметил оценивающий взгляд отца Анны, не почувствовал в нем какого-либо непринятия.