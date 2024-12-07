Порно с Тарзаном ради денег: чем закончился скандал с изменой в семье Королевой, где сейчас любовница

Наташа Королева с супругом Сергеем Глушко (Фото: РИА Новости/Виталий Безруких)
Знаменитый муж Наташи Королевой неоднократно обвинялся в изменах, но подтверждений никогда не находилось. Анастасия Шульженко оказалась хитрее и засняла на видео факт измены в совместном доме Королевой и Глушко. После того как любовница покинула «место съёмок», в квартире пропали ювелирные изделия и крупная сумма денег. Чем закончился громкий скандал в семье звёздной пары и кто виноват в случившемся читайте в материале «Радио 1».
Актриса, про которую никто не знал
Анастасия Шульженко (Фото: соцсети)
До скандала с порнографическим видео измены Тарзана про актрису кино Анастасию Шульженко никто не слышал. В 2020 году она решила сама заявить о себе и показала интимное видео в шоу «На самом деле». На федеральном канале девушка призналась, что состоит в отношениях с Сергеем Глушко более 1,5 лет и ждет от него ребенка.
«У меня случилась задержка. Я сделала тест на беременность, он оказался положительным. Когда я сообщила об этом Сергею, он никак не отреагировал. Мне было настолько по-женски обидно, что я не смогла молчать и решила рассказать о нас», — откровенничала Анастасия на шоу.Время показало, что все сказанное Анастасией Шульженко оказалось ложью. Все, кроме факта физической измены Наташе Королевой. Сергею Глушко пришлось признать измену перед публикой и перед женой.
«Да, это сделал я. Отвечать за это буду перед Богом и своей женой. Больше ни перед кем отчитываться не собираюсь. Я в свои 50 лет являюсь мужиком на 200 процентов. Меня развели, я повелся, но любовь у меня одна — это женщина, которая дана мне Богом. Это было сделано намеренно. Эти сущности, грубо говоря, склеили меня. Я повелся. Они обладали набором веществ, которым ввели меня в состояние полного неадеквата, и произошло то, что произошло. Одна кричит, что беременна, но я не допускал, чтобы это произошло», — говорит Сергей на видео у себя в соцсетях.
Наташа Королева не просто простила мужа, но и встала на его защиту.
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Скандальное видео
Анастасия Шульженко и Милана-Екатерина Некруц (Фото: соцсети)
Сергей Глушко рассказал другую версию появления компрометирующего видео. Якобы он, под воздействием запрещенных веществ, которыми его «накачали», вступил в сексуальную связь с двумя девушками. Анастасия Шульженко с подругой спланировали не только снять компрометирующее видео, но и ограбить звезду. Наташа Королева, вернувшись из отпуска, обнаружила пропажу ювелирных украшений на пять миллионов рублей и недосчиталась трех тысяч евро. Пара вынуждена была написать заявление в полицию.
По подозрению в краже задержана 32-летняя Милана-Екатерина Некруц, больше известная как поп-певица Милана Миломанова. Именно она была автором интимного видео с Тарзаном и Анастасией Шульженко. Видео, на тот момент распространившееся в сети, было признано порнографическим и Миломановой была добавлена статья за незаконные изготовление и оборот порнографических материалов.
«На меня повесили абсолютно всё: и кражу, и съемку, и распространение порно. Статьи серьезные, срок грозит не маленький. У меня только один вопрос к Наталье: «Почему я!?». Ведь кто раздвигал ноги? Шульженко! Кто отнес видео на телеканал? Шульженко! Кто мечтал о славе и деньгах? Шульженко! И прошу заметить, и то, и другое она получила! А я же стала козлом отпущения», — рассказала Миломанова корреспондентам KP.RU.
Шульженко вышла сухой из воды
Анастасия Шульженко (Фото: соцсети)
Сергей Глушко не первая жертва Шульженко, она уже проделывала подобные махинации с видео. Ранее ее жертвой тоже был известный стриптизер. В обоих случаях Шульженко удалось выйти сухой из воды. После скандала с Тарзаном Анастасия пропала из поля зрения публики. Но в начале декабря этого года ее снова заметили на светском мероприятии. Она появилась на дне рождения бывшей избранницы Вячеслава Гришечкина, Дианы Бичаровой. Шульженко появилась в цветущем виде и с улыбкой на лице. Анастасия сменила имидж и вышла замуж. KP.RU пишет, что Шульженко за время отсутствия на виду у публики успела стать мамой.
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