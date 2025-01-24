«Могу помогать людям»: Марина Ким объяснила свой уход с телевидения в политику

Марина Ким (Фото: соцсети)
Марина Ким долгое время работала на Первом канале, была ведущей программы «Доброе утро», принимала участие в других проектах. Сейчас она — депутат Государственной думы.
Сейчас, став парламентарием, бывшая телеведущая активно помогает оказавшимся в сложном положении людям, борется с несправедливостью. Марина не оставляет работу журналиста, но главным делом считает работу в Думе.
По её словам, если ей удаётся за короткий промежуток времени что-то сделать для людей, она испытывает ни с чем не сравнимые ощущения, разумеется, положительные.
О подробностях личной жизни Марина рассказывать не любит. Она в настоящий момент не замужем, воспитывает сына и двух дочерей.
Марина Ким работает над реализацией инициативы «каждой маме – по зарплате», которая будет поощрять женщин за материнство.
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«Когда были выборы, мне казалось, что когда ты депутат, можно свернуть горы. Мне казалось, что ты какой-то супер-влиятельный человек, который может изменить весь мир. Когда я стала работать, то поняла, что все я не изменю. Но я могу помогать людям», —рассказала 41-летняя Марина Ким в интервью проекту «Дуэль» с Вячеславом Манучаровым на «Радио Sputnik».
По её словам, если ей удаётся за короткий промежуток времени что-то сделать для людей, она испытывает ни с чем не сравнимые ощущения, разумеется, положительные.
О подробностях личной жизни Марина рассказывать не любит. Она в настоящий момент не замужем, воспитывает сына и двух дочерей.
Марина Ким работает над реализацией инициативы «каждой маме – по зарплате», которая будет поощрять женщин за материнство.
«Комфортно женщина будет себя ощущать, когда государство признает ее труд реально трудом, и он будет приравнен к профессии», — уверена депутат.
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Александр Бойцов