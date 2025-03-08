«Поймали счастье за хвост»: Александрова показала подросших детей

Марина Александрова (Фото: Instagram*/mar_alexandrova)
Актриса Марина Александрова показала фотографию своих подросших детей в социальных сетях.
«Ветер в волосах, в воздухе уже чувствуется весна, обрывки фраз и заливистый детский смех и так солнечно внутри... В нашей семье в такие моменты мы шутим, что «поймали счастье за хвост», — подписала она кадр.Женщина встретила весну с детьми в Великобритании, дурачась, обнимаясь и бегая по улицам.
Фото: Instagram*/mar_alexandrova
Александрова отметила, что ребята даже не заметили проводимой фотосессии.
«Она (фотограф) успела поймать счастье в кадре, очень ненавязчиво и деликатно, дети даже не заметили, что мама провела фотосессию», — добавила звезда фильма «Стритрейсеры».Артистка встречалась с коллегой по цеху Александром Домогаровым, пара рассталась в 2007, затем была замужем за Иваном Стебуновым, но развелась в 2010.
Позже она стала женой режиссера Андрея Болтенко. Пара воспитывает сына Андрея и дочь Екатерину.
Ранее сообщалось, как отреагировала на вопрос о госпитализации Евгения Петросяна его жена Татьяна Брухунова.
Читайте также:
Похоронный бизнес, выступления с «Ленинградом» и многочисленные скандалы: как живет Стас Барецкий
«В честь деда»: звезда «Реальных пацанов» раскрыла имя сына, которого родила в 53 года
Юра Борисов сфотографировался со своим двойником на премии «Оскар»
*Запрещен в РФ
Никита Кротов