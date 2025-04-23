«Конечно, он был недоволен»: работа за двоих, ранняя смерть жены и сын, отданный в интернат. Жизненные перипетии Льва Прыгунова

Лев Прыгунов (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Сегодня, 23 апреля, свой день рождения отмечает Лев Георгиевич Прыгунов — выдающийся деятель искусства и народный артист Российской Федерации. Ему исполнилось 86 лет.
На счету артиста более 160 ролей в кино, персональные выставки картин и выпущенный сборник собственных стихов. О творческой и личной жизни одной из самых разносторонних личностей отечественного кинематографа читайте в материале «Радио 1».
Лев Прыгунов (Фото: скриншот д/ф «Секретное досье. Лев Прыгунов»)
Лев Георгиевич Прыгунов появился на свет 23 апреля 1939 года в городе Алма-Ата Казахской ССР. Его отец, человек науки, посвятил свою жизнь изучению растительного мира и был активным участником событий Второй мировой войны. Его жизнь оборвалась в 1949 году во время одиночной экспедиции, что оставило глубокий след в судьбе семьи. Мать актёра, педагог по профессии, воспитывала сына одна.
С ранних лет юный Прыгунов проявлял интерес к окружающему миру, увлекался ботаникой и орнитологией и по примеру отца пропадал в лесах и степях, изучая живую природу. Юный Лев рос достаточно замкнутым и тихим, сторонился сверстников и даже подумать не мог о том что когда-то будет блистать в кино.
После завершения обучения в школе Прыгунов решил продолжить образование в области биологии, поступив на биологический факультет педагогического института в Алма-Ате. Он хотел почтить память своего отца, став учителем биологии, но через два года понял, что его истинное призвание — искусство. В конце 50-х Прыгунов забрал документы и с первой попытки поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии на курс, который вела Татьяна Георгиевна Сойникова.
Лев Прыгунов (Фото: скриншот д/ф «Секретное досье. Лев Прыгунов»)
На третьем курсе театрального института Лев Прыгунов получил предложение сыграть в фильме «Увольнение на берег», который стал отправной точкой в его актёрской карьере. После этого фильмы с участием начинающего актёра стали появляться ежегодно. Драма «Утренние поезда», военная лента об итальянских солдатах «Они шли на Восток», комедия «Дети Дон Кихота», мелодрама о научных работниках «Иду на грозу», лирическая история «Саша-Сашенька» — эти кинокартины зрители помнят и любят до сих пор.
До кинематографического кризиса начала 90-х актёр сыграл более чем в 60 картинах. А когда в российском кино наступило затишье, Лев Прыгунов продолжил работу с зарубежными коллегами, исполняя роли «русских злодеев». Так в фильмографии артиста появились ленты «Экспресс до Пекина», «Тристан и Изольда», «Сага о викинге», «Святой», «История Роберта Ханссена» и «Архангел».
Несмотря на свой возраст, актёр продолжает активно работать в киноиндустрии. Его последней работой, вышедшей на экраны, стал фильм «Бизон: Дело манекенщицы». Сейчас фильмография актёра насчитывает более 160 работ в кино.
Лев Прыгунов с сыном Романом (Фото: скриншот д/ф «Секретное досье. Лев Прыгунов»)
Лев Прыгунов был дважды женат. Его первой избранницей стала сотрудница МИДа Элеонора Уманец. В середине 1960-х годов сотрудница американского посольства согласилась выйти замуж за актёра, хотя это могло привести к потере работы. В этом браке родился их сын Роман, который впоследствии стал известным кинорежиссёром. Счастье семьи было разрушено трагической потерей: в 1977 году Элеонора погибла в результате автокатастрофы в Латвии. Прыгунов остался вдовцом с 8-летним сыном на руках.
Прыгунову пришлось работать еще больше, что бы дать семье лучшее. Первые два года после трагедии воспитанием Роман занималась бабушка, а когда здоровье стало ее подводить ребенка устроили в интернат, где обучались дети других актёров.
В 1983 году актёр встретил свою вторую супругу Ольгу, которая оказалась младше его на шестнадцать лет и занимала должность помощника режиссёра. Лев Георгиевич и Ольга утверждают, что они не чувствуют разницы в возрасте и прекрасно понимают друг друга с полуслова.
Лев Прыгунов (Фото: скриншот д/ф «Секретное досье. Лев Прыгунов»)
Лев Георгиевич с детства любил рисовать, еще во время войны мальчика обучала живописи художница, которая оказалась в Алма-Ате в эвакуации. После уже повзрослевший мальчик рисовал реже и многому в живописи учился сам. Написание картин позже станет его маленькой страстью, хобби, дающим возможность отвлечься от суеты будней. С 1970-х Прыгунов начнет брать уроки живописи у художников, а вскоре и сам начнет писать настоящие шедевры.
В 1983 году в СССР прошла первая персональная выставка Льва Прыгунова. А вскоре картины художника увидят и на выставках в Лондоне, Нью-Йорке, Париже.
В 2014 году был опубликован поэтический сборник «Сто стихотворений о неизбежном», автором которого является актёр. Сборник был проиллюстрирован самим автором. Спустя десять лет была опубликована книга «Чудеса» авторства Прыгунова. В неё вошли три произведения: автобиографический роман, роман «Азиатское детство Ивана Ташкентского» и рассказ «Теща».
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Биография
Лев Прыгунов (Фото: скриншот д/ф «Секретное досье. Лев Прыгунов»)
Лев Георгиевич Прыгунов появился на свет 23 апреля 1939 года в городе Алма-Ата Казахской ССР. Его отец, человек науки, посвятил свою жизнь изучению растительного мира и был активным участником событий Второй мировой войны. Его жизнь оборвалась в 1949 году во время одиночной экспедиции, что оставило глубокий след в судьбе семьи. Мать актёра, педагог по профессии, воспитывала сына одна.
С ранних лет юный Прыгунов проявлял интерес к окружающему миру, увлекался ботаникой и орнитологией и по примеру отца пропадал в лесах и степях, изучая живую природу. Юный Лев рос достаточно замкнутым и тихим, сторонился сверстников и даже подумать не мог о том что когда-то будет блистать в кино.
После завершения обучения в школе Прыгунов решил продолжить образование в области биологии, поступив на биологический факультет педагогического института в Алма-Ате. Он хотел почтить память своего отца, став учителем биологии, но через два года понял, что его истинное призвание — искусство. В конце 50-х Прыгунов забрал документы и с первой попытки поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии на курс, который вела Татьяна Георгиевна Сойникова.
Работа в кино
Лев Прыгунов (Фото: скриншот д/ф «Секретное досье. Лев Прыгунов»)
На третьем курсе театрального института Лев Прыгунов получил предложение сыграть в фильме «Увольнение на берег», который стал отправной точкой в его актёрской карьере. После этого фильмы с участием начинающего актёра стали появляться ежегодно. Драма «Утренние поезда», военная лента об итальянских солдатах «Они шли на Восток», комедия «Дети Дон Кихота», мелодрама о научных работниках «Иду на грозу», лирическая история «Саша-Сашенька» — эти кинокартины зрители помнят и любят до сих пор.
До кинематографического кризиса начала 90-х актёр сыграл более чем в 60 картинах. А когда в российском кино наступило затишье, Лев Прыгунов продолжил работу с зарубежными коллегами, исполняя роли «русских злодеев». Так в фильмографии артиста появились ленты «Экспресс до Пекина», «Тристан и Изольда», «Сага о викинге», «Святой», «История Роберта Ханссена» и «Архангел».
Несмотря на свой возраст, актёр продолжает активно работать в киноиндустрии. Его последней работой, вышедшей на экраны, стал фильм «Бизон: Дело манекенщицы». Сейчас фильмография актёра насчитывает более 160 работ в кино.
Личная жизнь
Лев Прыгунов с сыном Романом (Фото: скриншот д/ф «Секретное досье. Лев Прыгунов»)
Лев Прыгунов был дважды женат. Его первой избранницей стала сотрудница МИДа Элеонора Уманец. В середине 1960-х годов сотрудница американского посольства согласилась выйти замуж за актёра, хотя это могло привести к потере работы. В этом браке родился их сын Роман, который впоследствии стал известным кинорежиссёром. Счастье семьи было разрушено трагической потерей: в 1977 году Элеонора погибла в результате автокатастрофы в Латвии. Прыгунов остался вдовцом с 8-летним сыном на руках.
Прыгунову пришлось работать еще больше, что бы дать семье лучшее. Первые два года после трагедии воспитанием Роман занималась бабушка, а когда здоровье стало ее подводить ребенка устроили в интернат, где обучались дети других актёров.
«Мне тогда очень помогла моя мама, которая приехала из Алма-Аты, но позже она вернулась назад. Сына мне пришлось отдать в интернат, но это был самый лучший интернат, где были дети народных артистов, дипломатов. Я приезжал каждые субботу и воскресенье, забирал его. Конечно, он был недоволен этим, но у меня другого выхода не было», — цитирует Льва Прыгунова издание «Вечерняя Москва».
В 1983 году актёр встретил свою вторую супругу Ольгу, которая оказалась младше его на шестнадцать лет и занимала должность помощника режиссёра. Лев Георгиевич и Ольга утверждают, что они не чувствуют разницы в возрасте и прекрасно понимают друг друга с полуслова.
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Кроме кино
Лев Прыгунов (Фото: скриншот д/ф «Секретное досье. Лев Прыгунов»)
Лев Георгиевич с детства любил рисовать, еще во время войны мальчика обучала живописи художница, которая оказалась в Алма-Ате в эвакуации. После уже повзрослевший мальчик рисовал реже и многому в живописи учился сам. Написание картин позже станет его маленькой страстью, хобби, дающим возможность отвлечься от суеты будней. С 1970-х Прыгунов начнет брать уроки живописи у художников, а вскоре и сам начнет писать настоящие шедевры.
В 1983 году в СССР прошла первая персональная выставка Льва Прыгунова. А вскоре картины художника увидят и на выставках в Лондоне, Нью-Йорке, Париже.
«Я понял, что живопись — это не просто увлечение, а моя вторая профессия», — говорил в одном из интервью актер.
В 2014 году был опубликован поэтический сборник «Сто стихотворений о неизбежном», автором которого является актёр. Сборник был проиллюстрирован самим автором. Спустя десять лет была опубликована книга «Чудеса» авторства Прыгунова. В неё вошли три произведения: автобиографический роман, роман «Азиатское детство Ивана Ташкентского» и рассказ «Теща».
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Елена Генералова