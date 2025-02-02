Конфликт с Бузовой, отшельничество в «бабкином доме» и невроз: как перевернулась жизнь Мая Абрикосова после «Дома-2»

Май Абрикосов/ Роман Тертишный (Фото: соцсети)
Май Абрикосов известен публике как один из самых эксцентричных участников проекта «Дом-2. Когда-то юноше прочили карьеру шоумена, однако вместо нее он стал отшельником.
Из Романа в МаяУроженец Воронежской области Роман Тертишный известен поклонникам «Дома-2» как Май Абрикосов. В проекте он участвовал три года и покинул его в начале 2007 года. С тех пор о нем мало что известно.
Изначально на шоу Тертишный пришел, чтобы построить отношения с Ольгой Николаевой — девушкой по имени Солнце. Однако потом он переключился на Алену Водонаеву. Планировалось, что любовный треугольник произведет фурор, но этого не произошло. Более того — в отличие от других участников, Абрикосов реализоваться на телевидении так и не смог.
Будущая звезда телепроекта родился 19 августа 1981 года. В немногочисленных интервью участник «Дома-2» делился, что с детства обожал творчество: писал стихи, посещал художественную студию и ходил на танцы. С первого класса Роман участвовал в детских спектаклях.
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Юноша с необычной внешностью привлекал внимание многих девушек. Уже в то время думали, что Тертишный после окончания школы будет поступать в театральный вуз, однако вместо этого молодой человек отнес документы в юридический колледж.
Правда, становиться юристом Тертишный, судя по всему, тоже не планировал. Сразу после получения диплома Роман решил покорять телевидение. Абрикосов почти сразу приглянулся сценаристам и зрителям «Дома-2».
Чтобы лучше запомниться людям, Тертишный взял звучный псевдоним — Май Абрикосов. Весьма быстро колоритный образ и второе имя принесли молодому человеку широкую известность, а роман с участницей проекта Солнце лишь усилил эффект.
Май Абрикосов/ Роман Тертишный (Фото: соцсети)
Любовь на экране и «отношения за периметром»Сразу после переезда в Москву Тертишный начал ходить на кастинги в надежде закрепиться хоть где-то. Парень искал возможности сниматься и прославиться. Снимать малоизвестного молодого человека не хотел практически никто.
В один момент, как рассказывал сам Роман, он даже хотел опустить руки и больше никогда не пытаться пробиться в публичные профессии, однако участие в «Доме-2» перевернуло все с ног на голову.
Во время проекта из обаятельного и улыбчивого участника Абрикосов превратился в скандалиста.
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193-сантиметровый молодой человек не мог остаться без внимания. Яркая прическа, приятный взгляд и широкая улыбка приковывали внимание женского пола.
Больше всего телезрителей на протяжении двух лет волновали взаимоотношения Абрикосова с Солнцем. В Сети поклонники парочки многократно признавались, что переживали за роман молодых людей больше, чем за свою личную жизнь. Однако мало кто догадывался, что это была лишь красивая картинка, а любовь молодых людей — лишь фикция.
«Во время наших с ней отношений, она имела тесную связь с Алексеем. Продюсер регулярно увозил Солнце на таинственные ночные фотосессии и записи песен. Я все видел, понимал. Позже, когда мы с Михайловским стали «настоящими друзьями», ха-ха, в одном из откровенных разговоров на кухоньке Леша открыл мне детальные подробности его общения с Солнцем. Так что, пользуясь случаем, я снимаю с себя почетный ярлык «первого мужчины Солнца». Не знаю, кто им был, но точно не я!» — рассказывал потом Абрикосов.
К концу проекта Тертишный начал крутить романы на стороне, а потом переключился на Водонаеву. Николаева тоже меняла партнеров как перчатки. Весьма быстро Май и Солнце поняли, что строить идеальную картинку можно лишь перед камерами, а за пределами съемок избранник может быть совсем иным.
«У меня были параллельные отношения за периметром, и у Солнца тоже. А на проекте мы изо всех сил изображали «любовь». Терпели друг друга, сколько могли, потом поехали к Михайловскому в офис с просьбой о разрыве пары, и он разрешил нам расстаться. Мы разошлись с Солнцем мирно, полюбовно, без претензий», — откровенничал Абрикосов.
Однако оказалось, что обманывали не только телезрителей, но и самого Абрикосова.
«Позже, посмотрев эфиры розыгрыша квартиры, я очень удивился той комедии, какую ломала Солнце за моей спиной. После расставания она перед камерами лила горькие слезы и говорила о муках неразделенной «любви», о предательстве, убедительно страдая и дрыгая ножками», — делился Май в соцсетях.
Солнце и Май Абрикосов/ Роман Тертишный (Фото: кадр из шоу «Дом-2»)
Абрикосов обнажает душуНа проекте и за его пределами Май весьма быстро прослыл скандалистом. После ухода из «Дома-2» Тертишный постоянно ввязывался в разборки. Однажды в соцсетях Абрикосова появилась публикация — в ней молодой человек опубликовал оглушительное разоблачение, в котором объявил, что все происходящее на телепроекте — ложь.
«Как у людей под камерами может быть реальность? В каждой ситуации думаешь, что тебя снимают. Оцениваешь, как на это отреагируют зрители. Ну вспомните, кто выигрывает конкурсы — жертвы плачущие. А реально ли они плачут?» — подчеркнул Май.
Пост не остался незамеченным и создателями проекта: между Михайловским и Тертишным произошла публичная ссора. Одни обвиняли Романа в хайпе, иные уверяли, что экс-участник «Дома-2» погряз во вранье и словил звезду.
Май Абрикосов/ Роман Тертишный (Фото: соцсети)
Абрикосов прошелся и по участникам проекта. По уверениям Мая, сценаристы проекта подсадили его на запрещенные препараты.
Из-за проекта молодого человека отчислили из академии искусств с последнего курса. После своего ухода из шоу Абрикосов поругался с ведущими проекта. Когда появилась возможность, Абрикосов обрушил лавину грязи на Ольгу Бузову.
«Много пластики на лице, неживые эмоции, однообразная мимика аквариумной рыбки. Жаль ее. Большая часть жизни позади. Бузова уже не остановится, процесс деградации необратим. Она никогда не отличалась умом, а сейчас еще и адекватность потеряла. По мне, так Олю Бузову нужно изучать в психиатрии как жертву реалити-шоу, яркий экспонат. Зачем превращаться в великое посмешище всех времен и народов? Бузова стала именем нарицательным — символом бездарности, отсутствия вкуса. И ведь всем внушила, что добилась огромных высот. Но что-то не видать её ни в сборных концертах среди артистов, ни в «огоньках». Только на премии ходит гостем, как Калашникова и прочие «звезды», — рассказывал Роман.
Абрикосов в отшельничествеЧерез несколько месяцев после ухода с «Дома-2» Тертишного практически забыли. Долгое время о судьбе Абрикосова ничего не было известно, и только недавно оказалось, что телевидению Абрикосов предпочел отшельничество.
Экс-скандалист приобрел небольшой домик в селе Коротояк Острогожского района Воронежской области, однако все еще изредка вспоминает бывших коллег по цеху.
Несколько лет Абрикосов лечился от неврозов после участия в «Доме-2». В откровенном интервью Май поделился, что съемки в шоу негативно сказались на его состоянии, и вернуться к привычной жизни он смог лишь через время.
Май Абрикосов/ Роман Тертишный (Фото: соцсети)
Не так давно у Тертишного появилась и девушка. Избранницу Романа зовут Ольга.
«У меня девушка в Белоруссии: вместе мы проводим много времени. А здесь — в России — я много работаю. Но девушка и ко мне часто приезжает. Скучать некогда», — объяснил Абрикосов.
В настоящий момент у Мая есть мечта (кроме трактора) — запустить собственное шоу на телевидении. Абрикосов уверен, что оно вызовет фурор. Поэтому пока он дожидается выгодного предложения.
А вот шоумен Рустам Солнцев, коллега Тертишного по «Дому-2», полагает, что у Абрикосова ничего не получится. Скандалист и дебошир, подчеркивал Солнцев, все еще сидит в четырех стенах.
«Мне даже сказать нечего о нем. Он нищенствует в бабкином доме. Пытался наезжать на меня и Степку Меньщикова. На людей, которые не вылезают со съемок даже в тяжелые времена. Пусть место свое помнит, красавчик. А место у него очень непритязательное. У него место стыдное. Сидеть в бабкином доме в деревне и разводить вонь», — говорил Солнцев в беседе с Teleprogramma.
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