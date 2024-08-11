Константин Меладзе сдает виллу в Гурзуфе туристам

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Дорогую виллу в крымском Гурзуфе туристам сдает продюсер Константин Меладзе, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации источников, знаменитость уже примерно год пытается продать недвижимость, но покупателя нет. Сейчас ценник составляет 387 миллионов рублей, торг уместен.
Пока нет нового собственника, Меладзе сдает особняк с учетом спроса и срока аренды. Так, сутки в нем обойдутся от 60 до 110 тысяч рублей. В эту сумму включен хаммам, спортзал и зона барбекю. Месяц проживания стоит два миллиона рублей, можно пользоваться услугами горничной, завхоза и садовника.
По данным SHOT, виллу не видят посторонние, до пляжа идти полтора километра. Ранее певцу Валерию Меладзе предложили избавиться от недвижимости, а вырученные деньги отправить на нужды СВО.
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Никита Кротов