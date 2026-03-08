Певец Akmal' объяснил, почему ему не хочется выступать с концертом в «Лужниках»
Певец Akmal' во время сольного концерта в Москве признался, что не стремится выступать в «Лужниках». Вместо этого он отдает явное предпочтение Кремлёвскому дворцу.
В беседе с журналистами Super.ru артист рассказал, что обсуждал эту тему с мамой. Она пожелала ему собрать «Лужники», и в этот момент певец понял, что его сердце тянется к другому месту. Akmal' считает, что у него с детских лет остался «незакрытый гештальт», связанный Кремлёвским дворцом. Вот там успешное выступление с множеством зрителей стало бы радостью.
«Хочу ли я собирать «Лужники»? Наверное, всё‑таки нет, чем да. Больше я склоняюсь к Кремлёвскому дворцу. (...) Мне в целом психологически комфортнее, когда мой зритель сидит. И, как правило, по звуку такие площадки очень отличаются. Они мне больше нравятся», — пояснил 22-летний певец.Ранее Akmal' также рассказал, каким образом радует свою жену после долгих гастролей. Артист всегда старается готовиться для нее приятные сюрпризы, когда возвращается, потому что понимает, что любимой нелегко дожидаться его дома — периоды их разлуки могут временами затягиваться на месяцы.