Певец Akmal' объяснил, почему ему не хочется выступать с концертом в «Лужниках»

08 марта 2026, 06:07

Akmal' заявил о мечте выступить с концертом в Кремлёвском дворце, а не в «Лужниках»

Akmal' (Фото: Instagram* @akmalsvami)

Певец Akmal' во время сольного концерта в Москве признался, что не стремится выступать в «Лужниках». Вместо этого он отдает явное предпочтение Кремлёвскому дворцу.





В беседе с журналистами Super.ru артист рассказал, что обсуждал эту тему с мамой. Она пожелала ему собрать «Лужники», и в этот момент певец понял, что его сердце тянется к другому месту. Akmal' считает, что у него с детских лет остался «незакрытый гештальт», связанный Кремлёвским дворцом. Вот там успешное выступление с множеством зрителей стало бы радостью.





«Хочу ли я собирать «Лужники»? Наверное, всё‑таки нет, чем да. Больше я склоняюсь к Кремлёвскому дворцу. (...) Мне в целом психологически комфортнее, когда мой зритель сидит. И, как правило, по звуку такие площадки очень отличаются. Они мне больше нравятся», — пояснил 22-летний певец.