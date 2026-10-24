Концерт Максима Галкина* в Стамбуле отменили из-за его поддержки Израиля в Газе
Концерт комика Максима Галкина* в Стамбуле отменили из-за его поддержки действий Израиля в Газе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Юморист собирался выступать в конгресс-центре, однако из-за возмущений общественности шоу официально отменили.
Жители Турции выразили недовольство тем, что Галкин* живёт в Израиле и поддерживает его в конфликте против Палестины. Кроме того, турки обратили внимание на то, что комик называл «героем» израильского спецназовца, который погиб во время боевых действий.
Отмечается, что организаторы столкнулись с волной критики в социальных сетях и решили не проводить мероприятие. Билеты на концерт стоили от 6000 до 24000 турецких лир (от 972 до 38800 рублей). Артист планировал выступление 25 октября в рамках своего европейского турне.
Читайте также: