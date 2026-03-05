Концерт Надежды Кадышевой в Лужниках будет отменен

05 марта 2026, 13:39

Концерт ансамбля Золотое кольцо в Лужники, запланированный на конец июня 2026 года, может быть отменен. Об этом сообщили представители центра спортивно-массовых и зрелищных мероприятий комплекса в разговоре с «Абзацем».





Ранее коллектив, переживающий новую волну популярности, объявил о масштабном выступлении на стадионе вместимостью около 81 тысячи зрителей. Стоимость билетов на концерт составляет от четырех до 10 тысяч рублей, и они до сих пор продаются у билетных операторов.



Однако на официальном сайте площадки афиша выступления ансамбля отсутствует. В администрации «Лужников» заявили, что судьба мероприятия пока окончательно не решена, но вероятность его отмены высока.





«Скорее всего, концерт отменится. Все, что сейчас можем сказать», — сообщили в центре спортивно-массовых и зрелищных мероприятий комплекса.